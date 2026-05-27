Travis Kelce ist unter die Sport-Investoren gegangen. Der Tight End konzentriert sich aber nicht auf seine aktuelle sportliche Heimat, sondern auf seine Kindheit.

Investitionen im Profisport sind beliebt. Jetzt wagt sich ein weiterer Topstar in diesen Geschäftsbereich: Travis Kelce steigt als Minderheitsinvestor bei den Cleveland Guardians ein. Der Tight End der Kansas City Chiefs hat Anteile an dem Team aus der Major League Baseball gekauft.

Cleveland?

Ja, Kelce ist in einem Vorort Clevelands geboren und mit dem Team, das bis 2021 den Namen Indians trug, aufgewachsen.

"Ich liebe diese Stadt unglaublich", sagte Kelce bei ESPN. "Ich sage es ständig: Ich bin einfach ein Junge aus den Heights, der seinen Traum lebt. Alles Gute in meinem Leben verbinde ich mit Cleveland, mit den Werten, den Menschen und der Arbeitsmoral, mit denen ich hier aufgewachsen bin."

Das spezielle Umfeld habe ihn gelehrt, Gemeinschaft und Zusammenhalt wertzuschätzen. "Diese Mentalität von 'Cleveland gegen den Rest der Welt' steckt tief in mir drin."