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NFL - Travis Kelce steigt bei den Cleveland Guardians ein: "Nichts Vergleichbares zu Baseball"
Veröffentlicht:von ran.de
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Travis Kelce ist unter die Sport-Investoren gegangen. Der Tight End konzentriert sich aber nicht auf seine aktuelle sportliche Heimat, sondern auf seine Kindheit.
Investitionen im Profisport sind beliebt. Jetzt wagt sich ein weiterer Topstar in diesen Geschäftsbereich: Travis Kelce steigt als Minderheitsinvestor bei den Cleveland Guardians ein. Der Tight End der Kansas City Chiefs hat Anteile an dem Team aus der Major League Baseball gekauft.
Cleveland?
Ja, Kelce ist in einem Vorort Clevelands geboren und mit dem Team, das bis 2021 den Namen Indians trug, aufgewachsen.
"Ich liebe diese Stadt unglaublich", sagte Kelce bei ESPN. "Ich sage es ständig: Ich bin einfach ein Junge aus den Heights, der seinen Traum lebt. Alles Gute in meinem Leben verbinde ich mit Cleveland, mit den Werten, den Menschen und der Arbeitsmoral, mit denen ich hier aufgewachsen bin."
Das spezielle Umfeld habe ihn gelehrt, Gemeinschaft und Zusammenhalt wertzuschätzen. "Diese Mentalität von 'Cleveland gegen den Rest der Welt' steckt tief in mir drin."
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Travis Kelce: Emotionale Kindheitserinnerungen an Baseball
Und in seiner Kindheit in den 1990er-Jahren gab es "nichts Vergleichbares zu Baseball in Cleveland", sagte Kelce. "Das sind absolute Kindheitserinnerungen für mich. Kenny Lofton, Carlos Baerga, Jim Thome, Sandy Alomar Jr. – die Liste ist endlos. Und ich bewundere bis heute, wie viel diese Spieler der Stadt und dem Baseball zurückgegeben haben."
Genau das wolle auch er mit seinem Investment und der neuen Rolle weitertragen. "Es bedeutet mir viel, den Orten und Menschen etwas zurückzugeben, die einem selbst so viel gegeben haben."
Kelce wird auch in der anstehenden Saison in der NFL für die Chiefs auflaufen. Er hatte, nachdem sein letzter Vertrag ausgelaufen war, in der Offseason noch einmal verlängert. Mit den Chiefs ist ein weiterer Anlauf auf den Super Bowl geplant. Er konnte mit der Franchise die Vince Lombardi Trophy bereits dreimal gewinnen.