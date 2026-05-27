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NFL - James, Smith-Njigba und Co.: Die bestbezahlten NFL-Spieler nach Position

Aktualisiert:

von ran.de

NFL

NFL: Batman-Vibes! Bucs-Rookie spielt mit Horror-Facemask

Videoclip • 01:04 Min

In der NFL geht es vor allem um eins: Kohle. Wer der bestbezahlte Spieler der Liga auf seiner Position ist, genießt eine Menge Prestige. Doch wer ist das überhaupt? ran gibt einen Überblick.

Derwin James hat zum zweiten Mal einen Rekordvertrag unterzeichnet. Der Safety der Los Angeles Chargers ist nun wieder Topverdiener auf seiner Position.

Und sonst? ran zeigt den bestbezahlten Spieler der Liga pro Position.

Quarterback

  • Spieler: Dak Prescott

  • Team: Dallas Cowboys

  • Jährliches Gehalt: 60 Millionen Dollar

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Running Back

Fullback

  • Spieler: Patrick Ricard

  • Team: New York Giants

  • Jährliches Gehalt: 3,815 Millionen Dollar

Wide Receiver

  • Spieler: Jaxon Smith-Njigba

  • Team: Seattle Seahawks

  • Jährliches Gehalt: 42,15 Millionen Dollar

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Tight End

Left Tackle

Guard

  • Spieler: Tyler Smith

  • Team: Dallas Cowboys

  • Jährliches Gehalt: 24 Millionen Dollar

NFL-Videos

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Center

  • Spieler: Tyler Linderbaum

  • Team: Las Vegas Raiders

  • Jährliches Gehalt: 27 Millionen Dollar

Right Tackle

  • Spieler: Penei Sewell

  • Team: Detroit Lions

  • Jährliches Gehalt: 28 Millionen Dollar

Edge Rusher / Defensive End / Outside Linebacker

  • Spieler: Micah Parsons

  • Team: Green Bay Packers

  • Jährliches Gehalt: 46,5 Millionen Dollar

Defensive Tackle / Defensive Linemen

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Inside Linebacker

  • Spieler: Fred Warner

  • Team: San Francisco 49ers

  • Jährliches Gehalt: 21 Millionen Dollar

Cornerback

  • Spieler: Trent McDuffie

  • Team: Los Angeles Rams

  • Jährliches Gehalt: 31 Millionen Dollar

Safety

  • Spieler: Derwin James

  • Team: Los Angeles Chargers

  • Jährliches Gehalt: 25,2 Millionen Dollar

Kicker

  • Spieler: Ka'imi Fairbairn

  • Team: Houston Texans

  • Jährliches Gehalt: 6,5 Millionen Dollar

Punter

  • Spieler: Jordan Stout

  • Team: New York Giants

  • Jährliches Gehalt: 4,1 Millionen Dollar

Long Snapper

  • Spieler: Josh Harris

  • Team: Los Angeles Chargers

  • Jährliches Gehalt: 1,815 Millionen Dollar

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