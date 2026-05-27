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NFL - James, Smith-Njigba und Co.: Die bestbezahlten NFL-Spieler nach Position
Aktualisiert:von ran.de
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In der NFL geht es vor allem um eins: Kohle. Wer der bestbezahlte Spieler der Liga auf seiner Position ist, genießt eine Menge Prestige. Doch wer ist das überhaupt? ran gibt einen Überblick.
Derwin James hat zum zweiten Mal einen Rekordvertrag unterzeichnet. Der Safety der Los Angeles Chargers ist nun wieder Topverdiener auf seiner Position.
Und sonst? ran zeigt den bestbezahlten Spieler der Liga pro Position.
Quarterback
Spieler: Dak Prescott
Team: Dallas Cowboys
Jährliches Gehalt: 60 Millionen Dollar
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Running Back
Spieler: Saquon Barkley
Team: Philadelphia Eagles
Jährliches Gehalt: 20,6 Millionen Dollar
Fullback
Spieler: Patrick Ricard
Team: New York Giants
Jährliches Gehalt: 3,815 Millionen Dollar
Wide Receiver
Spieler: Jaxon Smith-Njigba
Team: Seattle Seahawks
Jährliches Gehalt: 42,15 Millionen Dollar
Tight End
Spieler: George Kittle
Team: San Francisco 49ers
Jährliches Gehalt: 19,1 Millionen Dollar
Left Tackle
Spieler: Laremy Tunsil
Team: Washington Commanders
Jährliches gehalt: 30,1 Millionen Dollar
Guard
Spieler: Tyler Smith
Team: Dallas Cowboys
Jährliches Gehalt: 24 Millionen Dollar
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Center
Spieler: Tyler Linderbaum
Team: Las Vegas Raiders
Jährliches Gehalt: 27 Millionen Dollar
Right Tackle
Spieler: Penei Sewell
Team: Detroit Lions
Jährliches Gehalt: 28 Millionen Dollar
Edge Rusher / Defensive End / Outside Linebacker
Spieler: Micah Parsons
Team: Green Bay Packers
Jährliches Gehalt: 46,5 Millionen Dollar
Defensive Tackle / Defensive Linemen
Spieler: Chris Jones
Team: Kansas City Chiefs
Jährliches Gehalt: 31,75 Millionen Dollar
Inside Linebacker
Spieler: Fred Warner
Team: San Francisco 49ers
Jährliches Gehalt: 21 Millionen Dollar
Cornerback
Spieler: Trent McDuffie
Team: Los Angeles Rams
Jährliches Gehalt: 31 Millionen Dollar
Safety
Spieler: Derwin James
Team: Los Angeles Chargers
Jährliches Gehalt: 25,2 Millionen Dollar
Kicker
Spieler: Ka'imi Fairbairn
Team: Houston Texans
Jährliches Gehalt: 6,5 Millionen Dollar
Punter
Spieler: Jordan Stout
Team: New York Giants
Jährliches Gehalt: 4,1 Millionen Dollar
Long Snapper
Spieler: Josh Harris
Team: Los Angeles Chargers
Jährliches Gehalt: 1,815 Millionen Dollar