NFL - James, Smith-Njigba und Co.: Die bestbezahlten NFL-Spieler nach Position

In der NFL geht es vor allem um eins: Kohle. Wer der bestbezahlte Spieler der Liga auf seiner Position ist, genießt eine Menge Prestige. Doch wer ist das überhaupt? ran gibt einen Überblick.

Derwin James hat zum zweiten Mal einen Rekordvertrag unterzeichnet. Der Safety der Los Angeles Chargers ist nun wieder Topverdiener auf seiner Position.

Und sonst? ran zeigt den bestbezahlten Spieler der Liga pro Position.