NFL NFL: Zukunft entschieden! Aaron Rodgers äußert sich zu Karriereende Videoclip • 01:08 Min Link kopieren Teilen

Die Free Agency läuft, damit auch die neue NFL-Saison. Was passiert personell? ran begleitet das Geschehen im Ticker.

Seit dem 11. März läuft die Free Agency in der NFL - und damit auch die neue Saison. Wer wird entlassen, wer wird getradet, wessen Vertrag wird verlängert? ran zeigt die wichtigsten Transactions und Gerüchte. Alle NFL-Highlights hier auf Joyn

+++ Update, 27., 19:30 Uhr: Seahawks holen lange verletzten Special Teamer +++ Super-Bowl-Champion Seattle Seahawks hat Irvin Charles verpflichtet. Der Special Teamer kommt von den New York Jets, wie ESPN berichtet. Die Jets werden mit einem Siebtrunden-Pick im NFL Draft 2028 entschädigt. Charles hatte die komplette Saison 2025 wegen eines Kreuzbandrisses verpasst, den er sich in Woche 14 der Saison 2024 zugezogen hatte. In Seattle erhält er nun die Chance, nach der langen Pause wieder Fuß zu fassen.

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+++ Update, 22.05., 07:30 Uhr: Mega-Vertrag: Lions binden Defense-Star +++ Die Detroit Lions haben ihre erste Vertragsverlängerung in der Offseason unter Dach und Fach gebracht. So gab die Franchise offiziell bekannt, dass Linebacker Jack Campbell bis zur Saison 2030 unter Vertrag genommen wurde. Campbell erhält einen Vierjahresvertrag über 81 Millionen US-Dollar, 51,5 Millionen davon sind laut "NFL Network" garantiert. Sein Jahresgehalt von nun 20,25 Millionen ist das zweithöchste unter den Linebackern, nur Fred Warner von den San Francisco 49ers bekommt mit 21 Millionen mehr. "Ich freue mich darauf, zurück zu sein", erklärte der 25-Jährige in einem Social-Media-Post des Teams. "Ich freue mich darauf, langfristig hier zu bleiben. Jetzt ist es an der Zeit, den Super Bowl zu gewinnen. Auf geht's, Lions!" Campbell wurde im NFL Draft 2023 an Position 18 ausgewählt und hat sich zu einer festen Größe in der Lions-Defense entwickelt. Im vergangenen Jahr wurde er erstmals in den Pro Bowl gewählt.

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+++ Update, 12.05., 17:34 Uhr: Chargers nehmen David Njoku unter Vertrag +++ Die Los Angeles Chargers haben bekanntgegeben, Tight End David Njoku unter Vertrag genommen zu haben. Der 29-Jährige hat seine bisherigen neun Jahre in der NFL alle bei den Cleveland Browns verbracht und wurde in dieser Offseason Free Agent. Wie "ESPN" berichtet, unterschrieb der Tight End in L. A. einen Einjahresvertrag über acht Millionen US-Dollar. Für Quarterback Justin Herbert und den neuen Offensive Coordinator Mike McDaniel ist er eine weitere Waffe für die kommende Saison. Bei den Browns absolvierte der Erstrundenpick von 2017 insgesamt 118 Spiele, in denen er 34 Touchdowns erzielte.

+++ Update, 09.05., 15:10 Uhr: Doch kein Franchise Tag! Jets geben Hall Top-Vertrag +++ Entscheidung bei den New York Jets: Running Back Breece Hall wird 2026 doch nicht unter dem Franchise Tag spielen. Beide Parteien haben sich auf einen neuen Dreijahresvertrag über 45,75 Millionen US-Dollar geeinigt, das berichtet "NFL Network". Mit nun 15,25 Millionen US-Dollar pro Jahr ist Hall damit der Running Back mit dem dritthöchsten Gehalt in der NFL. Nur Saquon Barkley und Christian McCaffrey bekommen mehr. Hall, der in der vergangenen Saison erstmals die Marke von 1.000 Rushing Yards erreicht hatte, wurde im März eigentlich mit einem Franchise Tag versehen. Der neue Kontrakt bedeutet für ihn eine deutliche Gehaltserhöhung und die Zusage, das Backfield der Jets in den kommenden Jahren anzuführen.

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+++ Update, 08.05., 06:01 Uhr: Jennings unterschreibt bei den Vikings +++ Wide Receiver Jauan Jennings hat nach seinem Abschied von den San Francisco 49ers ein neues Team gefunden. Der 28-Jährige unterschrieb einen Einjahresvertrag über 13 Millionen Dollar bei den Minnesota Vikings, wie sein Agent Drew Rosenhaus gegenüber "ESPN" bestätigte. Damit haben die Vikings einen Nachfolger für den bisherigen Nummer-3-Receiver Jalen Nailor gefunden, der sich in der Offseason den Las Vegas Raiders angeschlossen hatte. In Minneapolis ergänzt Jennings die beiden Top-Passempfänger Justin Jefferson und Jordan Addison. Jennings war 2020 in der siebten Runde von den Niners gedraftet worden und erspielte sich vor allem in den vergangenen beiden Jahren eine relevante Rolle in der Offense des dortigen Head Coachs Kyle Shanahan. In der Saison 2025 kam Jennings in 15 Spielen als Starter zum Einsatz und sammelte 643 Receiving Yards, seine neun Touchdowns waren zudem ein persönlicher Karrierebestwert.