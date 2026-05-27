NFL NFL-Training bis zum Kotzen! Stafford packt wilde Donald-Story aus Videoclip • 02:22 Min Link kopieren Teilen

Matthew Stafford hat seinen Vertrag bei den Los Angeles Rams zuletzt verlängert. Jetzt werden neue Details bekannt.

Als MVP kassiert man in der NFL noch gut ab – auch wenn man stramm auf die 40 zugeht. Matthew Stafford ist 38, war in der vergangenen Saison der Most Valuable Player und hat zuletzt einen bis 2027 gültigen Vertrag unterschrieben. Bis dahin soll der Quarterback der Los Angeles Rams rund 105 Millionen Dollar verdienen, wie es laut ESPN hieß. NFL-Insider Tom Pelissero hat nun weitere Vertragsdetails geliefert. Was insofern interessant ist, weil der Blick auf die Zahlen oft neue Fakten liefert.

Los Angeles Rams: 2027 nächste Entscheidung So auch bei Stafford, der für 2026 eine Gehaltserhöhung von fünf Millionen Dollar bekommt. Außerdem enthält die Verlängerung garantierte Zahlungen über Bonusregelungen im März, die nach den Spielzeiten 2026 und 2027 greifen würden. Soll heißen: Am dritten Tag des Liga-Jahres 2027 würden Stafford laut Pelissero 45 Millionen Dollar garantiertes Gehalt für 2027 sowie ein zusätzlicher Roster-Bonus in Höhe von fünf Millionen Dollar für 2028 zustehen. Bedeutet demnach auch: Im März 2027 werden sich die Rams erneut entscheiden, wie es mit Stafford weitergeht. Der wäre dann 39 Jahre alt. Stafford selbst hat sich klar positioniert: Er will wohl nur noch für die Rams spielen. Denn für den Bonus hat er de facto darauf verzichtet, 2027 den Markt als Free Agent testen zu können. Es sei denn, die Rams wollen ihn nicht mehr. Dann könnten sie ihren Spielmacher aber immer noch traden.

- Anzeige -

- Anzeige -