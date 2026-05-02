NFL "Aaron Rodgers als Starting-QB ist das größte Risiko für Steelers" Videoclip • 08:10 Min Link kopieren Teilen

Der NFL Draft 2026 ist vorüber. Noch immer warten viele bekannte Namen darauf, bei einem Team unterzukommen. ran zeigt einige der wichtigsten Spieler, die noch keinen Vertrag haben.

Die NFL Free Agency 2026 hatte es schon in den ersten Tagen in sich. Diverse dicke Deals gingen über die Bühne, doch längst nicht jeder Star ohne Klub fand ein neues sportliches Zuhause. Weitere Kaderlücken wurden beim Draft in Pittsburgh geschlossen, nach der Talenteziehung könnten sich neue Chancen für die übrig gebliebenen Free Agents ergeben. ran zeigt einige NFL-Stars, die noch verfügbar sind. (Stand: 2. Mai)

Tyreek Hill Alter: 32 Jahre

Position: Wide Receiver

Zuletzt: Miami Dolphins Tyreek Hill ist wohl der größte Name unter den verbliebenen Free Agents. Allerdings bringt der Speedster ein großes Manko mit: Nach seiner schweren Knieverletzung Ende September lässt sich nicht absehen, ob und wann er wieder sein früheres Level erreicht. Spekuliert wurde in den Tagen nach seiner Entlassung durch die Miami Dolphins über eine Rückkehr zu den Kansas City Chiefs.

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Stefon Diggs Alter: 32 Jahre

Position: Wide Receiver

Zuletzt: New England Patriots Trotz ordentlicher Zahlen gaben die New England Patriots Stefon Diggs keinen neuen Vertrag. Das hat womöglich nicht nur sportliche Gründe, dem Receiver droht Ärger abseits des Rasens - ihm werden Strangulation und Körperverletzung vorgeworfen. Es ist also fraglich, ob ein Team bei dieser Ausgangslage zuschlägt.

Marshon Lattimore Alter: 29 Jahre

Position: Cornerback

Zuletzt: Washington Commanders Nach nicht einmal zwei Jahren und lediglich 14 Spielen endete die Zeit von Marshon Lattimore in der Hauptstadt. Ein Kreuzbandriss beendete seine Saison 2025 vorzeitig, zudem könnte ein Vorfall mit einer Waffe, der zu seiner Festnahme führte, Teams abschrecken.

Taylor Decker Alter: 32 Jahre

Position: Offensive Tackle

Zuletzt: Detroit Lions Seit 2016 lief Taylor Decker für die Detroit Lions auf. Dann bat der O-Liner selbst darum, entlassen zu werden. In der Folge ließ er durchblicken, dass er sich nicht fair behandelt fühlte. Spekulationen über eine Rückkehr kommen immer mal wieder auf, einen Wechsel zu einem Division-Rivalen aus der NFC North soll Decker ablehnen.

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Jauan Jennings Alter: 28 Jahre

Position: Wide Receiver

Zuletzt: San Francisco 49ers Auch Jauan Jennings ist nach seinem Ende bei den San Francisco 49ers noch immer auf der Suche nach einem neuen Klub. In den Tagen nach dem Draft besuchte er die Minnesota Vikings, allerdings verließ er sie ohne Vertrag. Auch über einen Deal mit den New England Patriots wurde bereits spekuliert, doch die Spur scheint mittlerweile erkaltet zu sein.

Joey Bosa Alter: 30 Jahre

Position: Edge

Zuletzt: Buffalo Bills Die Reunion von Nick und Joey Bosa bei den San Francisco 49ers gilt weiter als mögliches Szenario. Ebenso wurde der langjährige Chargers-Profi mit den Cleveland Browns und auch den Seattle Seahawks in Verbindung gebracht. Oder wechselt er innerhalb der AFC East zu den Miami Dolphins? In der Stadt am South Beach wurde der Defense-Star geboren, sein Vater John spielte drei Jahre lang für die Franchise. Zwar hat Bosa seit 2021 keine Saison mehr mit einer zweistelligen Sack-Ausbeute hingelegt, doch in der vergangenen Spielzeit führte er die NFL mit fünf erzwungenen Fumbles an.

Bobby Wagner Alter: 35 Jahre

Position: Linebacker

Zuletzt: Washington Commanders Ein großer Name. Aber auch im fortgeschrittenen Alter. Eine heiße Spur zu einem Team gibt es bei Bobby Wagner allerdings nicht, zuletzt wurden die Denver Broncos als möglicher Abnehmer gehandelt.

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Deebo Samuel Alter: 30 Jahre

Position: Wide Receiver

Zuletzt: Washington Commanders Nach einem Jahr in der Hauptstadt wird durchaus über eine Rückkehr von Deebo Samuel zu den San Francisco 49ers spekuliert. Heißer scheint da aber ein Deal mit den Los Angeles Chargers zu sein. Hier wird vor allem auf eine erneute Zusammenarbeit mit deren Offensive Coordinator Mike McDaniel verwiesen, den der Receiver aus seiner Anfangszeit in Kalifornien bestens kennt.

L'Jarius Sneed Alter: 29 Jahre

Position: Cornerback

Zuletzt: Tennessee Titans Nach zwei Jahren zum Vergessen trennten sich die Tennessee Titans von L'Jarius Sneed. Seither wird sein Name immer wieder mit den Kansas City Chiefs in Verbindung gebracht. Und auch der Cornerback selbst heizte die Spekulationen an, als er auf einen Tweet von Robert Griffin III, der ihm Mut zusprach, mit "Der Kreis schließt sich" antwortete. In seinen vier Jahren in KC gewann Sneed zwei Super Bowls.

Haason Reddick Alter: 31 Jahre

Position: Edge

Zuletzt: Tampa Bay Buccaneers Nach zwei enttäuschenden Saisons bei den New York Jets und den Tampa Bay Buccaneers dürfte Haason Reddick an Wert verloren haben. Daher scheint völlig offen, wo es ihn hinverschlagen wird. In der Verlosung sind offenbar die Green Bay Packers, mit deren Defensive Coordinator Jonathan Gannon er bereits bei den Philadelphia Eagles zusammenarbeitete.

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Von Miller Alter: 37 Jahre

Position: Edge

Zuletzt: Washington Commanders Erst zum zweiten Mal in seiner glanzvollen Karriere ist Von Miller Free Agent. Offenbar läuft alles auf eine Rückkehr hinaus. Fraglich bleibt nur, wohin. Sowohl die Denver Broncos als auch die Buffalo Bills scheinen in der Verlosung zu sein. Miller sprach bereits offen davon, gerne wieder in Orchard Park auflaufen zu wollen. Allerdings stand der MVP des Super Bowl 50 seit 2022 nur in drei Spielen in der Startformation.

Jonnu Smith Alter: 30 Jahre

Position: Tight End

Zuletzt: Pittsburgh Steelers Nach nur einem Jahr trennten sich die Pittsburgh Steelers von Jonnu Smith. Doch weil sie noch immer auf der Suche nach einem erfahrenen Tight End sein sollen, könnte es noch in diesem Sommer zu einem neuen Deal kommen.

Jadeveon Clowney Alter: 33 Jahre

Position: Edge

Zuletzt: Dallas Cowboys Es ist das siebte Jahr nacheinander, in dem Jadeveon Clowney als Free Agent auf einen neuen Vertrag hofft. Teilweise musste er bis in den Spätsommer warten. Das könnte auch 2026 so sein, denn im gehobenen Alter gestaltet es sich schwieriger, einen lukrativen Deal zu bekommen.

DeAndre Hopkins Alter: 33 Jahre

Position: Wide Receiver

Zuletzt: Baltimore Ravens Für vier verschiedene Teams spielte DeAndre Hopkins in den vergangenen fünf Jahren. Nun könnte die nächste Station warten: Die Minnesota Vikings werden mit dem Receiver in Verbindung gebracht. Für eine Reunion mit Kyler Murray, mit dem er bei den Arizona Cardinals zusammenspielte, zeigte er sich offen.

Najee Harris Alter: 28 Jahre

Position: Running Back

Zuletzt: Los Angeles Chargers Nur drei Spiele absolvierte Najee Harris nach seinem Wechsel für die Los Angeles Chargers, dann nahm ihn ein Achillessehnenriss aus dem Spiel. Zumindest vor dem Draft galt er als Kandidat bei den Seattle Seahawks. Auch die Las Vegas Raiders wurden mit dem Running Back in Verbindung gebracht.

Aaron Rodgers Alter: 42 Jahre

Position: Quarterback

Zuletzt: Pittsburgh Steelers Zwei Optionen scheinen bei Aaron Rodgers realistisch: Karriereende oder neuer Vertrag bei den Pittsburgh Steelers. Die Franchise sicherte sich allerdings auch für alle Eventualitäten ab, indem sie den Unrestricted Free Agent Tender anwendete. Damit würden die Steelers im Falle eines Angebots eines anderen Teams mit diesem gleichziehen können oder im Falle eines Wechsels einen Compensatory Pick erhalten.

Mekhi Becton Alter: 27 Jahre

Position: Guard

Zuletzt: Los Angeles Chargers Nur eines statt der vertraglich vereinbarten zwei Jahre blieb Mekhi Becton bei den Los Angeles Chargers. Noch wartet der O-Liner auf sein nächstes Ziel. Die Gerüchteküche ist relativ ruhig, aber die Philadelphia Eagles könnten ihren Hut in den Ring werfen.

Keenan Allen Alter: 34 Jahre

Position: Wide Receiver

Zuletzt: Los Angeles Chargers Spielt Keenan Allen ein 13. Jahr bei den Chargers? Der Receiver betonte bereits, dass eine Zukunft bei der Franchise aus Kalifornien sein erklärtes Ziel ist. Zuletzt wurden aber auch die Green Bay Packers als möglicher Abnehmer in Erwägung gezogen. Immer mal wieder genannt werden die Baltimore Ravens, allerdings ist fraglich, inwiefern das nach dem Draft noch aktuell ist.

David Njoku Alter: 29 Jahre

Position: Tight End

Zuletzt: Cleveland Browns Nach neun Jahren bei den Cleveland Browns sucht David Njoku eine neue Herausforderung. Viele heiße Spuren scheint es nach dem Draft nicht zu geben, als mögliches Ziel werden die Carolina Panthers genannt. Auch eine erneute Unterschrift bei den Browns scheint nicht komplett vom Tisch zu sein. Dass sich seine Klubsuche so lange hinzieht, überrascht auf jeden Fall.