NFL
NFL - Las Vegas Raiders: Tom Bradys Rolle bleibt ein Mysterium
Veröffentlicht:von ran.de
NFL
NFL: Auch heute noch Elite? Tom Brady spaltet die Experten
Videoclip • 05:55 Min
Tom Brady soll bei den Las Vegas Raiders 2026 mehr involviert werden. Wie sieht das genau aus?
Als Minderheitsbesitzer nimmt man eigentlich nur eine kleine Rolle ein. Klar ist, dass es bei jemandem wie Tom Brady nicht dabei bleibt, bei Heimspielen aufzutauchen und in die Kamera zu winken.
Bradys Rolle ist größer. Sie bleibt aber auch eine Art Mysterium.
Denn Brady ist natürlich stark involviert bei den Las Vegas Raiders, seit er im Oktober 2024 offiziell Anteile erwarb.
Seitdem ist aber recht unklar, wie genau diese Rolle aussieht. Wie groß ist sein Einfluss tatsächlich? In wie viele Entscheidungen ist er eingebunden? Was ist möglicherweise komplett auf seinem Mist gewachsen? Darüber wird viel spekuliert, konkret ist kaum etwas.
Mehr Videos
Er hatte in der Vergangenheit zum Beispiel erklärt, er sei "als Unterstützung" da. "Ich bin ein guter Gesprächspartner für alles, was sie tun wollen", sagte er 2025.
Was alles und nichts heißen kann.
Nach dem "Flag Football Classic", bei dem Brady auf dem Feld stand, wurde er am Wochenende konkret gefragt, wie anders seine Rolle aussehe, da General Manager John Spytek erklärt hatte, Brady werde mehr involviert in diesem Jahr.
"Ich bin nach wie vor unglaublich gern Teil der NFL", sagte Brady. "Ich liebe Football, ich liebe den Sport. Ich hatte das große Glück, in meiner Karriere mit außergewöhnlichen Menschen und Mentoren zusammenzuarbeiten – etwa mit Robert Kraft als Teambesitzer. Und jetzt in meiner aktuellen Rolle mit Mark Davis zu arbeiten, gibt mir noch einmal eine ganz andere Perspektive: zu sehen, wie sich ein Team entwickelt, wie Prozesse ablaufen, wie Organisationen wachsen. Und klar ist auch: Wir haben noch einen langen Weg vor uns."
Las Vegas Raiders mit Brady wenig erfolgreich
Tatsächlich halten sich die Erfolge seit dem Brady-Einstieg in Grenzen. 2024 gab es eine 4-13-Saison, 2025 war mit einer 3-14-Bilanz nicht besser. Der 2025 neu installierte Pete Carroll ist schon wieder weg, jetzt soll es Klint Kubiak richten.
"Was ich in 23 Jahren Football gelernt habe, ist vor allem das: Es braucht enorm viel Widerstandsfähigkeit, den Umgang mit Rückschlägen, Disziplin, Entschlossenheit und Kommunikation – und zwar innerhalb der gesamten Organisation. Entscheidend ist, dass alle sich zueinander bekennen und an einem Strang ziehen", sagte Brady weiter.
Für ihn gelte deshalb immer: Der Prozess stehe über dem Ergebnis. "Jeder versucht, in seiner Rolle das Maximum einzubringen – egal ob auf Owner-Ebene, im Management, im Athletik- und Trainerstab oder auf dem Feld. Am Ende funktioniert es nur, wenn alle zusammenkommen und bereit sind, füreinander extrem hart zu arbeiten."
Wie seine Rolle genau aussieht, ließ er unter dem Strich offen.