NFL - Las Vegas Raiders: Tom Bradys Rolle bleibt ein Mysterium

NFL NFL: Auch heute noch Elite? Tom Brady spaltet die Experten Videoclip • 05:55 Min Link kopieren Teilen

Tom Brady soll bei den Las Vegas Raiders 2026 mehr involviert werden. Wie sieht das genau aus?

Als Minderheitsbesitzer nimmt man eigentlich nur eine kleine Rolle ein. Klar ist, dass es bei jemandem wie Tom Brady nicht dabei bleibt, bei Heimspielen aufzutauchen und in die Kamera zu winken. Bradys Rolle ist größer. Sie bleibt aber auch eine Art Mysterium. Plant Tom Brady ein Comeback? Kryptischer X-Post sorgt für Wirbel Denn Brady ist natürlich stark involviert bei den Las Vegas Raiders, seit er im Oktober 2024 offiziell Anteile erwarb. Seitdem ist aber recht unklar, wie genau diese Rolle aussieht. Wie groß ist sein Einfluss tatsächlich? In wie viele Entscheidungen ist er eingebunden? Was ist möglicherweise komplett auf seinem Mist gewachsen? Darüber wird viel spekuliert, konkret ist kaum etwas.

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Er hatte in der Vergangenheit zum Beispiel erklärt, er sei "als Unterstützung" da. "Ich bin ein guter Gesprächspartner für alles, was sie tun wollen", sagte er 2025. Was alles und nichts heißen kann. Nach dem "Flag Football Classic", bei dem Brady auf dem Feld stand, wurde er am Wochenende konkret gefragt, wie anders seine Rolle aussehe, da General Manager John Spytek erklärt hatte, Brady werde mehr involviert in diesem Jahr. "Ich bin nach wie vor unglaublich gern Teil der NFL", sagte Brady. "Ich liebe Football, ich liebe den Sport. Ich hatte das große Glück, in meiner Karriere mit außergewöhnlichen Menschen und Mentoren zusammenzuarbeiten – etwa mit Robert Kraft als Teambesitzer. Und jetzt in meiner aktuellen Rolle mit Mark Davis zu arbeiten, gibt mir noch einmal eine ganz andere Perspektive: zu sehen, wie sich ein Team entwickelt, wie Prozesse ablaufen, wie Organisationen wachsen. Und klar ist auch: Wir haben noch einen langen Weg vor uns."