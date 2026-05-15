NFL
NFL: Hat Patrick Mahomes die Gestaltung des Spielplans beeinflusst?
Veröffentlicht:von Tobias Wiltschek
NFL
NFL: Wild Wild Mahomes! Cowgirl Brittany - Sheriff Patrick
Videoclip • 01:15 Min
Dass die Kansas City Chiefs nach wie vor immens populär sind, unterstreicht die Gestaltung des Spielplans in der NFL. Sie könnte aber auch ein Zeichen der Hoffnung sein.
Seit Donnerstag ist er also offiziell: Der mit Spannung erwartete Spielplan der NFL für die kommende Saison.
Auffällig dabei: Die Kansas City Chiefs starten gleich mit zwei Heimspielen zur Prime Time gegen die Denver Broncos und die Indianapolis Colts in die neue Spielzeit.
Ein Hinweis darauf, dass das dominante Team der letzten Jahre nach wie vor eines der Zugpferde der Liga ist, auch wenn die Chiefs in den vergangenen beiden Jahren nicht den Super Bowl holten und in der letzten Saison nicht einmal mehr die Playoffs erreichten.
Es kann aber auch als Hinweis darauf gedeutet werden, dass die NFL mit dem rechtzeitigen Comeback von Superstar Patrick Mahomes auf die Football-Bühne rechnet.
Kommende Livestreams auf Joyn
Mahomes zog sich einen Kreuzbandriss im linken Knie zu
Der Quarterback hatte sich in der Schlussphase der vergangenen Saison einen Kreuzbandriss im linken Knie zugezogen und arbeitet derzeit an seiner Rückkehr. Chiefs-Coach Andy Reid sagte am Donnerstag bei "NFL Network", dass das Team im Rahmen der Spielplanerstellung nicht mit der Liga über Mahomes’ Gesundheitszustand gesprochen habe. Auskunft darüber gab Reid indes bei dem Interview.
"Es geht ihm im Moment großartig, und so muss man das auch angehen", sagte er über die Situation bei Mahomes. Spekulationen, wonach der 30-Jährige in seiner Reha dem Zeitplan voraus sei, entgegnete Reid energisch: "Wer hat den Zeitplan aufgestellt? Jeder ist anders, schauen wir einfach von Tag für Tag."
Der Head Coach betonte dennoch, wie fleißig Mahomes auf sein Comeback hinarbeitet. "Niemand verbringt mehr Zeit mit der Reha als er, er verbringt hier sieben Stunden damit. Er hat keinen Tag verpasst und will mehr – all das ist typisch Patrick Mahomes", so Reid.
Chiefs-Coach Andy Reid mit kleiner Spitze gegen die NFL
Im Hinblick auf das Auftaktspiel der Chiefs gegen die Broncos, deren Quarterback Bo Nix nach einem Knöchelbruch ebenfalls auf ein Comeback hinarbeitet, ließ sich der 68-Jährige dann doch noch zu einer kleinen Spitze gegen die Spielplangestalter der NFL hinreißen.
Die Liga habe womöglich die beiden Teams deshalb schon am ersten Spieltag gegeneinander angesetzt, um die beiden Quarterbacks für ihre Rückkehr "zu motivieren".
Im Fall seines Quarterbacks stellt er aber klar, dass der Spielplan die Comeback-Pläne in keiner Weise beeinflussen werde
Mehr entdecken
NFL
Offiziell: Klein unterschreibt Vertrag bei Texans
NFL
Neues Bills-Stadion: Ticketpreise für Eröffnungsspiel explodieren
NFL
NFL-Spielplan: Steigt an diesem Tag das Hass-Duell?
NFL
ran rankt alle Schedule-Release-Videos: Titans top, Bills flop
NFL
NFL Preseason: Alle Partien in der Übersicht
NFL
SB-Rematch und Revenge Games: Die Highlight-Spiele der Saison