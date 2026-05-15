NFL: Hat Patrick Mahomes die Gestaltung des Spielplans beeinflusst?

NFL NFL: Wild Wild Mahomes! Cowgirl Brittany - Sheriff Patrick Videoclip • 01:15 Min Link kopieren Teilen

Dass die Kansas City Chiefs nach wie vor immens populär sind, unterstreicht die Gestaltung des Spielplans in der NFL. Sie könnte aber auch ein Zeichen der Hoffnung sein.

Seit Donnerstag ist er also offiziell: Der mit Spannung erwartete Spielplan der NFL für die kommende Saison. Auffällig dabei: Die Kansas City Chiefs starten gleich mit zwei Heimspielen zur Prime Time gegen die Denver Broncos und die Indianapolis Colts in die neue Spielzeit. ran rankt alle Schedule-Releases Ein Hinweis darauf, dass das dominante Team der letzten Jahre nach wie vor eines der Zugpferde der Liga ist, auch wenn die Chiefs in den vergangenen beiden Jahren nicht den Super Bowl holten und in der letzten Saison nicht einmal mehr die Playoffs erreichten. Es kann aber auch als Hinweis darauf gedeutet werden, dass die NFL mit dem rechtzeitigen Comeback von Superstar Patrick Mahomes auf die Football-Bühne rechnet.

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Mahomes zog sich einen Kreuzbandriss im linken Knie zu Der Quarterback hatte sich in der Schlussphase der vergangenen Saison einen Kreuzbandriss im linken Knie zugezogen und arbeitet derzeit an seiner Rückkehr. Chiefs-Coach Andy Reid sagte am Donnerstag bei "NFL Network", dass das Team im Rahmen der Spielplanerstellung nicht mit der Liga über Mahomes’ Gesundheitszustand gesprochen habe. Auskunft darüber gab Reid indes bei dem Interview. "Es geht ihm im Moment großartig, und so muss man das auch angehen", sagte er über die Situation bei Mahomes. Spekulationen, wonach der 30-Jährige in seiner Reha dem Zeitplan voraus sei, entgegnete Reid energisch: "Wer hat den Zeitplan aufgestellt? Jeder ist anders, schauen wir einfach von Tag für Tag." Der Head Coach betonte dennoch, wie fleißig Mahomes auf sein Comeback hinarbeitet. "Niemand verbringt mehr Zeit mit der Reha als er, er verbringt hier sieben Stunden damit. Er hat keinen Tag verpasst und will mehr – all das ist typisch Patrick Mahomes", so Reid.