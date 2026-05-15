NFL Nanu?! NFL-Star trägt Freundin auf Händen Videoclip • 01:00 Min Link kopieren Teilen

Die Social Media Admins der NFL-Teams haben wieder auf lustige Art und Weise den Spielplan ihrer Teams präsentiert. Manche waren dabei deutlich besser als Andere.

Es ist im Zeitalter von Social Media zu einem regelrechten Feiertag geworden: Die Verkündung des Spielplans durch die Teams. Nahezu alle 32 Franchises posten ein kreatives Video, um den Spielplan zu präsentieren. ran rankt alle Schedule-Release-Videos nach Kreativität, Umfang und passender Einbindung des Spielplans.

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Platz 32: Baltimore Ravens Wide Receiver Zay Flowers crashte eine Hochzeit in Baltimore von zwei Ravens-Fans. Während das Video nett ist, fühlt es sich an, als hätte man ein generisches Video für Social Media genommen und es einfach für den Schedule Release benutzt, um Kosten und/oder Mühe zu sparen.

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Platz 31: Buffalo Bills Das Schedule-Release-Video der Buffalo Bills war nicht nur langweilig und viel zu lang, sondern auch eklig. Ein Barbershop-Quartett vor einem Schmetterlings-Kokon? Nicht sicher, wer auf diese Idee gekommen ist.

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Platz 30: Arizona Cardinals Die Arizona Cardinals haben sich mit einer Menge KI daran versucht, den Spielplan zu veröffentlichen. Während das Zoom-Meeting eine nette Idee ist, klappt das mit KI nur bedingt - zudem kann man den Nachrichten während des Videos nur schwer folgen, während man sie gleichzeitig versucht zuzuordnen.

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Platz 29: Green Bay Packers Jordan Love, Josh Jacobs und Tucker Kraft kämpfen als Wachsfiguren gegen Käsemonster? Was wie ein Albtraum klingt, ist irgendwie auch einer. Punkte gibt es lediglich für die Animation und die Synchronisation. Denn mit den kommenden Gegnern hat im Video fast nichts zu tun.

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Platz 28: Jacksonville Jaguars Dass sich Trevor Lawrence die Haare abrasieren lässt, ist ein absoluter Wow-Effekt. Was die Jaguars damit geschafft haben ist, Aufmerksamkeit und Views zu erregen. Mit dem Schedule hatte Lawrence' Friseurbesuch jedoch nichts zu tun.

Platz 27: Philadelphia Eagles Wer genau hat Zeit, sich einen fast 14-minütigen Kurzfilm darüber anzuschauen, wie fünf Spieler der Philadelphia Eagles einfach zusammensitzen und einzeln die Spiele durchgehen? Keine Hintergrund-Musik, viel "Mhm" - das hätte man auch gut und gerne zehn Minuten kürzen können - und selbst dann wär's zu lang gewesen.

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Platz 26: Miami Dolphins In Video der Dolphins werden Spieler zu "Mr. Ross" gebeten und denken, dass es sich dabei um den Besitzer Stephen Ross handeln könnte. Stattdessen sitzt Rapper Rick Ross, der aus Miami kommt, im Büro des Besitzers. Nette Idee, wenn die Spieler nicht eingeweiht waren, aber was hat das mit dem Schedule zu tun?

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Platz 25: Pittsburgh Steelers Das Video der Pittsburgh Steelers ist ein netter Werbefilm für die Franchise und die Stadt generell. Allerdings langweilt man sich schnell, mit über viereinhalb Minuten ist der Clip auch zu lang.

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Platz 24: Detroit Lions Als hätten die die Detroit Lions am Patriots-Motto "Do your Job" bedient, ist es der kürzeste aller Clips. Während im Hintergrund Stimmen von zweifelnden Experten eingespielt werden, hängt Head Coach Dan Campbell den Spielplan an eine Pinnwand. Pluspunkte für Effizienz, Minuspunkte für - alles Andere.

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Platz 23: Las Vegas Raiders Logisch, dass die Las Vegas Raiders ihr Video um Fernando Mendoza zentrieren. Im Clip geht es darum, wie er und Kirk Cousins beste Freunde werden. Der Clip ist amüsant, repräsentiert aber auch hier zu wenig das Thema: Den Schedule.

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Platz 22: New York Jets Ein offenbar professioneller Künstler mischt Farben zusammen, die die Teamfarbe der jeweiligen Gegner der New York Jets ergeben. Punkte gibt es für Faszination der Farbenlehre und, dass man als Zuschauer mitraten kann. Mehr dann aber auch nicht.

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Platz 21: Kansas City Chiefs Die Idee, den Spielplan der Kansas City Chiefs als Dauerwerbesendung zu präsentieren, ist gut. Aber sechseinhalb Minuten ist schlichtweg viel zu lang, daher Abzüge in der B-Note.

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Platz 20: San Francisco 49ers Anlässlich des 80. Geburtstags der Franchise führt das Video der San Francisco 49ers das Zuschauer durch ein Haus voller Generationen. Das ist ca. 45 Sekunden nett, die restlichen 2:08 Minuten langweilt man sich jedoch eher.

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Platz 19: Houston Texans Franchise-Legende Brian Cushing liest den Spielplan vor und wird mit jedem Gegner mehr und mehr energisch. Man bleibt dran, weil man wissen will, auf welche Spitze er es wohl treibt und ist eine schöne Reminiszenz an die ikonische Szene gegen die Cleveland Browns, in der er sich ein blutiges Gesicht abholte.

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Platz 18: New Orleans Saints Die lokale Meteorologin Margaret Orr stellt den Spielplan vor - und die Performance vor der Kamera kann sich genau so sehen lassen wie die der Gag-Schreiber für die etlichen Spitzen, die die Saints im Laufe des Videos verteilen. Einziger Kritikpunkt. Der Schedule wird nicht chronologisch vorgestellt.

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Platz 17: Carolina Panthers Die Carolina Panthers jagen in ihrem Video Requisiten hoch, die an die jeweiligen Gegner erinnern. Nennt uns einfach, aber das reicht für uns schon, um im Mittelfeld zu landen.

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Platz 16: Cincinnati Bengals Eine schöne Geschichte, vorgetragen von einem klangvollen Sprecher, der die einzelnen Gegner der Cincinnati Bengals einzeln vorstellt. Mit 2:20 Minuten auch nicht zu lang. Die Bengals haben hier viel richtig gemacht.

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Platz 15: New England Patriots Was kann man schon gegen süße Hundewelpen sagen? Nicht nur stellen die flauschigen Racker die Gegner mit passenden Sprüchen des Radio-Team-Kommentators mithilfe von ebenso passenden Spielzeugen dar, am Ende bewerben die Patriots sogar die gezeigten Hunde und wo man eben jene adoptieren kann.

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Platz 14: Denver Broncos Peyton Manning und seine Tochter Lily sitzen auf der Couch und liefern sich ein lustiges Hin und Her zwischen Nostalgie und Moderne. In dem Video gibt es einige Callbacks und Easter Eggs, dabei geht der Schedule aber zu sehr unter. Das Video ist trotzdem hervorragend gelungen.

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Platz 13: Minnesota Vikings Kicker Will Reichard lässt sich in einem Sterne-Restaurant von WWE-Wrestler Chris Jericho bedienen und bestellt ein 17-Gänge-Menü. Die Interaktionen zwischen Beiden ist lustig, wenngleich das Video deutlich kürzer hätte sein können.

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Platz 12: Atlanta Falcons Die Atlanta Falcons setzen in ihrem Video voll auf Prominenz. Matt Ryan, Kevin Stefanski, Bijan Robinson, Drake London und viele Weitere treten in dem sechseinhalb minütigen Video auf. Obwohl es so lang ist, ist es kurzweilig und witzig.

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Platz 11: Cleveland Browns Die Cleveland Browns schicken in ihrem Video ihre Star-Spieler ins bekannte Videospiel "Street Fighter", alles präsentiert im Stile einer 90er-Werbung. Während die Idee, Umsetzung und der Humor passt - Street Fighter gab es in den vergangenen Jahren bereits.

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Platz 10: Tampa Bay Buccaneers Mit Baywatch daneben zu liegen, ist schwierig. Auch die Tampa Bay Buccaneers schaffen es, in diesem Thema ein gelungenes Schedule-Release-Video abzuliefern. Auch, wenn der Spielplan mal wieder nicht chronologisch gezeigt wurde.

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Platz 9: Los Angeles Rams Das Schedule-Release-Video der Los Angeles Rams erinnert an den Film "Napoleon Dynamite" - die Witze in dem Video sind gelungen und das Thema - die Veröffentlichung des Spielplans - steht im Mittelpunkt. Gute Arbeit, Rams!

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Platz 8: Chicago Bears Wide Receiver Rome Odunze stellt in diesem Jahr den Spielplan der Chicago Bears vor. Dafür schlüpft er dank seiner Frisur in die Rolle des berühmten Malers Bob Ross. Auch, wenn der Spielplan wieder nicht chronologisch gezeigt wird, für den Sinn des Videos verzeihen wir es diesmal.

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Platz 7: Dallas Cowboys Spieler der Dallas Cowboys versuchen sich daran, wie man einen der Gegner improvisiert pantomimen könnte. Dabei kamen hervorragende Sketche heraus!

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Platz 6: Washington Commanders "Bill Nye the Science Guy" war in den 1990ern-Jahren eine beliebte Wissenschaftssendung für Kinder. Jacory Croskey-Merritt, auch "Bill" genannt, schlüpft in diese Rolle und präsentiert mit etlichen humorvollen und aufwändig produzierten Experimenten die kommenden Gegner.

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Platz 5: Indianapolis Colts Die Indianapolis Colts versuchen es in diesem Jahr mit den Simpsons. Die Witze sind gut, die Referenzen verständlich und die eingespielten Clips gut gewählt. Abzüge dafür, dass es circa der neunzehnte Simpsons-Spielplan-Clip der NFL ist.

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Platz 4: Seattle Seahawks Der Spielplan der Seattle Seahawks wird in Form einer viel zu schlechten Parfum-Werbung dargestellt. Die Umsetzung ist hervorragend und die Witze gelungen.

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Platz 3: Los Angeles Chargers Das Video der Los Angeles Chargers wurde der Videospiel-Reihe "Halo" auf der Xbox nachempfunden. Nahezu jeder einzelne Witz sitzt und zudem sind die Chargers das einzige Team, das es sich getraut hat, einen Witz über Mike Vrabel und Dianna Russini zu machen.

Platz 2: New York Giants Jameis Winston spielt verkleidet als Vincent van Gogh Pictionary mit Giants-Fans, die Tickets zu Spielen gewinnen können. Muss man noch mehr sagen? Dieses Video hat Lachgarantie.

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Platz 1: Tennessee Titans Wenn auf dem Feld schon nichts geht, dann wenigstens auf Social Media. Die Tennessee Titans haben das beste Video abgeliefert. Der Social-Media-Admin der Titans war auf den Straßen Nashvilles unterwegs und hat offenbar zufällig Leute angesprochen, die an Personen des jeweiligen Gegners erinnern. Die Witze sind fantastisch, der Schnitt ist perfekt und der Aufwand, diese Leute zu finden und anzusprechen, ist enorm hoch. Ein würdiger Gewinner!