NFL NFL: Caleb Williams vor MVP-Saison? Diese 5 Gründe sprechen dafür Videoclip • 04:49 Min Link kopieren Teilen

Der NFL droht vor der neuen Saison ein Schiedsrichter-Fiasko. Der aktuelle Tarifvertrag läuft aus, es droht der Einsatz von Ersatzschiedsrichtern. Das ging schon einmal schief und wäre eine Katastrophe für die Liga. Eine kommentierende Analyse.

Wir schreiben den 24. September 2012, in der NFL treffen an diesem Tag die Seattle Seahawks auf die Green Bay Packers. Was zu Beginn des Spiels damals noch keiner wusste: Die Partie endet mit einer historischen Fehlentscheidung, die weitreichende Folgen haben sollte. Kurz zusammengefasst: Die Seahawks versuchten im letzten Play der Partie eine Hail Mary, Quarterback Russell Wilson warf in die Endzone, wo Seahawks-Receiver Golden Tate und Packers-Safety M.D. Jennings beide quasi simultan den Ball fingen. Falcons-Coach stärkt Tagovailoa: "Hat etwas zu beweisen" Es schlug die Stunde der Schiedsrichter, die sich zunächst uneinig waren und schließlich auf Touchdown entschieden, allerdings eine überdeutliche Offensive Pass Interference von Tate gegen Packers-Cornerback Sam Shields übersahen. Der Touchdown zählte, die Seahawks gewannen. Und der Spielzug ging als "Fail Mary" in die NFL-Geschichte ein. Was diese Situation damals so besonders machte: Zu dieser Zeit waren in der NFL nicht die regulären Schiedsrichter im Einsatz, sondern Ersatz-Referees. Denn aufgrund eines Tarifstreits zwischen der NFL und der Schiedsrichter-Gewerkschaft NFLRA standen die Unparteiischen nicht zur Verfügung.

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Ersatz-Referees in NFL: Wiederholt sich Geschichte? Und damit schließt sich der Kreis zur aktuellen Situation. Denn wie vor 14 Jahren herrscht erneut Stillstand in den Verhandlungen zwischen NFL und NFLRA. Der aktuelle Tarifvertrag läuft am 31. Mai aus. Wie es danach weitergeht, ist offen. Allerdings spielen Ersatzschiedsrichter bereits wieder eine Rolle. Laut "ESPN" gaben die 32 Owner bereits grünes Licht dafür, Referees vom College zu scouten und zu verpflichten, um im Fall der Fälle zum Start der Preseason und der Regular Season vorbereitet zu sein. Am 1. Mai soll das Training der Ersatzschiedsrichter beginnen und damit deutlich früher als noch 2012. Es ist eine Lehre aus den damaligen Zuständen. Das Spiel zwischen den Seahawks und den Packers war das berühmteste, bei Weitem aber nicht das einzige diskutable Spiel jener ersten Wochen. Vom Saisonstart weg gab es zahlreiche Fehlentscheidungen, die sogar den generellen sportlichen Wert der Spielzeit infrage stellten. Und natürlich schwingen diese bösen Erinnerungen in der aktuellen Situation wieder mit. Die NFL kann sich so ein Chaos nicht noch einmal erlauben.

Fronten zwischen NFL und NFLRA erneut verhärtet Allerdings scheinen die Fronten derzeit maximal verhärtet. Kernpunkt des Streits sind neben den Gehältern offenbar zusätzliche Anforderungen an die Schiedsrichter, die bei schwächeren Leistungen - so möchte es die NFL - quasi Nachhilfe nehmen sollen. Etwa über Einsätze im Spring Football, was die Saisonpause verkürzen würde. Dass die NFL die Daumenschrauben bei den Referees anziehen will, kommt nicht von ungefähr. In den vergangenen Jahren gab es immer wieder teils schwerwiegende Fehlentscheidungen, die öffentlich diskutiert wurden. Und die NFL reagiert allergisch auf jede Form der negativen Berichterstattung. Warum zwei Jahre Vertrag für Rodgers und die Steelers Sinn ergeben würden Am Grundgedanken, dass die Schiedsrichter vom herrschenden Leistungsdruck im NFL-Business nicht ausgenommen werden, ist nichts verwerflich. Ein durchschnittlicher Referee verdiente im Laufe der NFL-Saison 2025 immerhin 385.000 Dollar - kein Kleingeld. Und eine Summe, für die man auch etwas erwarten darf. Dennoch muss die NFL aufpassen, dass sie sich nicht verrennt. Forderungen für den neuen Tarifvertrag, wonach die Probezeit für die Schiedsrichter von drei auf fünf Jahre ausgedehnt werden soll, sind absehbar für die Referees nicht akzeptabel. Hier muss sich die Liga bewegen.

DENVER, CO - JANUARY 17: Referees walk onto the field before the AFC Divisional Round game between the Denver Broncos and the Buffalo Bills at Empower Field at Mile High on January 17, 2026 in Denver, Colorado. (Photo by Dustin Bradford Icon Sportswire) NFL, American Football Herren, USA JAN 17 AFC Divisional Round Bills at Broncos EDITORIAL USE ONLY Icon132260117124 Bild: Icon Sportswire

NFL riskiert ihre Integrität Die NFL gibt hier auch kein gutes Bild ab. Allein deshalb, weil sie die Erfahrung bereits gemacht hat und weiß, wie katastrophal die Folgen des Einsatzes von Ersatzschiedsrichtern sein können. Die Liga riskiert hier ihre sportliche Integrität, was die NFLRA natürlich auch weiß. Die Schiedsrichter sitzen teilweise am längeren Hebel, weil sie genau wissen, dass sie eigentlich nicht ersetzbar sind. Ob die Lehren aus 2012 und das frühere Training der Ersatzschiedsrichter wirklich ausreichen, um ein erneutes Desaster zu verhindern, ist mehr als fraglich. Als sich im September 2012 die Seahawks und die Packers gegenüberstanden, hatte die "Fail Mary" übrigens direkten Einfluss auf die Gespräche zwischen NFL und NFLRA. Zwei Tage später stand plötzlich die Einigung. Wohl auch deshalb, weil die NFL um ihr Ansehen fürchtete. Es sollte nicht in ihrem Interesse sein, es auf den nächsten historischen Fehler ankommen zu lassen.

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