NFL: Houston Texans geben Star-Spieler fette Gehaltserhöhung

NFL NFL: Batman-Vibes! Bucs-Rookie spielt mit Horror-Facemask Videoclip • 01:04 Min Link kopieren Teilen

Die Houston Texans machen unmissverständlich klar, dass Nico Collins ihr bester Receiver ist - und wie viel er ihnen wert ist.

Die Houston Texans und Wide Receiver Nico Collins haben sich auf eine angepasste Vertragsvereinbarung geeinigt, die dem zweifachen Pro Bowler eine deutliche Gehaltserhöhung für die nächsten zwei Spielzeiten bringt. Konkret: Collins erhält neun Millionen Dollar mehr in der Saison 2026 und weitere acht Millionen in 2027. Zusätzlich werden seine Gehälter für beide Jahre vollständig garantiert. Insgesamt bekommt Collins damit über die Laufzeit 17 Millionen Dollar mehr als ursprünglich vereinbart.

Kommende Livestreams auf Joyn Jetzt live Jetzt live • American Football Das NFL Network im Livestream Verfügbar auf Joyn 24/7 live Aktionsmenü öffnen Jetzt live Jetzt live • American Football Das NFL Network im Livestream Verfügbar auf Joyn 24/7 live Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Heute, 15:00 Uhr • Radsport Giro d’Italia hier im Livestream Verfügbar auf Joyn 135 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 15:00 Uhr • Radsport Giro d’Italia hier im Livestream Verfügbar auf Joyn 135 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Heute, 17:45 Uhr • Tennis Tennis live: Erst Djokovic, dann Zverev live Verfügbar auf Joyn 345 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 17:45 Uhr • Tennis Tennis live: Erst Djokovic, dann Zverev live Verfügbar auf Joyn 345 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Heute, 22:00 Uhr • WWE WWE RAW im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 22:00 Uhr • WWE WWE RAW im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Donnerstag, 28.05. 15:45 • Eishockey WM-Viertelfinale: Kanada - USA im Livestream Verfügbar auf Joyn 200 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Donnerstag, 28.05. 15:45 • Eishockey WM-Viertelfinale: Kanada - USA im Livestream Verfügbar auf Joyn 200 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Donnerstag, 28.05. 19:50 • Eishockey WM-Viertelfinale: Schweiz - Schweden im Livestream Verfügbar auf Joyn 190 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Donnerstag, 28.05. 19:50 • Eishockey WM-Viertelfinale: Schweiz - Schweden im Livestream Verfügbar auf Joyn 190 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Donnerstag, 28.05. 20:00 • Darts Darts: Premier League im Livestream Verfügbar auf Joyn 24/7 live Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Donnerstag, 28.05. 20:00 • Darts Darts: Premier League im Livestream Verfügbar auf Joyn 24/7 live Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Donnerstag, 28.05. 23:00 • WWE WWE NXT im Stream Verfügbar auf Joyn 100 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Donnerstag, 28.05. 23:00 • WWE WWE NXT im Stream Verfügbar auf Joyn 100 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 30.05. 22:00 • WWE WWE Smackdown im Stream Verfügbar auf Joyn 160 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 30.05. 22:00 • WWE WWE Smackdown im Stream Verfügbar auf Joyn 160 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Sonntag, 31.05. 14:30 • American Football AFLE live: 2. Spieltag: Panthers Wroclaw - Vienna Vikings Verfügbar auf Joyn 195 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Sonntag, 31.05. 14:30 • American Football AFLE live: 2. Spieltag: Panthers Wroclaw - Vienna Vikings Verfügbar auf Joyn 195 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Sonntag, 31.05. 19:15 • Fussball Sportschau im Livestream Verfügbar auf Joyn 45 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Sonntag, 31.05. 19:15 • Fussball Sportschau im Livestream Verfügbar auf Joyn 45 Min Link kopieren Teilen mehr anzeigen

- Anzeige -

- Anzeige -