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NFL: Houston Texans geben Star-Spieler fette Gehaltserhöhung
Veröffentlicht:von ran.de
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Videoclip • 01:04 Min
Die Houston Texans machen unmissverständlich klar, dass Nico Collins ihr bester Receiver ist - und wie viel er ihnen wert ist.
Die Houston Texans und Wide Receiver Nico Collins haben sich auf eine angepasste Vertragsvereinbarung geeinigt, die dem zweifachen Pro Bowler eine deutliche Gehaltserhöhung für die nächsten zwei Spielzeiten bringt.
Konkret: Collins erhält neun Millionen Dollar mehr in der Saison 2026 und weitere acht Millionen in 2027. Zusätzlich werden seine Gehälter für beide Jahre vollständig garantiert.
Insgesamt bekommt Collins damit über die Laufzeit 17 Millionen Dollar mehr als ursprünglich vereinbart.
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Houston Texans: Collins-Gehalt war nicht mehr marktgerecht
Collins hatte 2024 eine Verlängerung über drei Jahre und 72 Millionen Dollar unterschrieben und war damit zuletzt nur auf Rang 18 der bestbezahlten Wide Receiver der Liga - obwohl er seit 2024 auf Platz zehn bei den Receiving Yards (2.123), auf Platz vier bei den Yards pro Spiel (78,4) und einem geteilten Platz 14 bei den Touchdowns (13) steht.
Kurz gesagt: Collins lieferte Elite-Leistung zu Discount-Konditionen. Zum Vergleich: Jaxon Smith-Njigba hat den Markt zuletzt auf 42,15 Millionen Dollar pro Jahr gesetzt - Collins lag fast 20 Millionen darunter.
Ein Punkt bleibt festzuhalten: Der Deal verlängert Collins' Vertrag nicht über 2027 hinaus, er wird also nach der Saison 2027 Free Agent.
Die Texans haben sich damit noch nicht langfristig abgesichert. Aber für den Moment ist die Botschaft klar: Die Texans kümmern sich um ihre Stars: Nach Verlängerungen mit Linebacker Azeez Al-Shaair und Defensive End Will Anderson Jr. ist Collins der nächste, der für seine Leistungen belohnt wird.
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