NFL
NFL: Maxx Crosby will mit Las Vegas Raiders nach geplatztem Trade angreifen - "das ist Schnee von gestern"
Veröffentlicht:von Luis Woppmann
NFL
NFL - Brandon Aiyuk rechnet mit 49ers ab: "Little-ass boys"
Videoclip • 01:45 Min
Eigentlich hatte Maxx Crosby die Las Vegas Raiders schon verlassen, doch dann platzte der Trade zu den Baltimore Ravens in letzter Sekunde doch noch. Dennoch ist der Edge Rusher hochmotiviert mit Blick auf die neue Saison.
Vor dem Trade von Myles Garrett zu den Los Angeles Rams war der geplatzte Trade von Maxx Crosby zu den Baltimore Ravens das Gesprächsthema in der Offseason.
Im Gegenzug für den fünffachen Pro-Bowler hätten die Raiders zwei Erstrundenpicks erhalten.
Rund drei Monate nach seinem Beinahe-Abschied ist das Thema für den Edge Rusher allerdings vom Tisch und er konzentriert sich voll und ganz auf die kommende Spielzeit in Las Vegas.
"Das ist Schnee von gestern", erklärte der 28-Jährige vor wenigen Tagen gegenüber der "Associated Press": "Das ist schon lange her. Ich habe viel darüber gelernt, wie es hier läuft und was diese Liga zu bieten hat."
Die nächsten Livestreams auf Joyn
- Bald verfügbar
Dienstag, 09.06. 17:45 • Fussball
Frauen-Länderspiel: Deutschland - Slowenien live
150 MinBald verfügbar
Dienstag, 09.06. 17:45 • Fussball
Frauen-Länderspiel: Deutschland - Slowenien live
150 Min
Las Vegas Raiders: Maxx Crosby nach geplatztem Trade hochmotiviert
"Es gab viele Rückschläge und viele verschiedene Dinge, die man nicht wirklich vorhersehen kann. Aber ich habe in meinem Leben schon viel durchgemacht. Das ist für mich nichts Besonderes. Ich bin hier, ich will hier sein und ich freue mich, hier zu sein. Ich habe viel Arbeit vor mir", führte der Defense-Star weiter aus.
Gegenüber Reportern sagte Crosby zudem: "Jeder kennt meine Liebe und Wertschätzung für diese Organisation. Das wird sich nie ändern. (Ein Trade ist, Anm. d. Red.) Teil des Geschäfts. Es gibt viele andere Dinge, die nicht diskutiert werden müssen, aber letztendlich bin ich genau dort, wo ich sein möchte."
Bereits einen Tag nach dem geplatzten Trade veröffentlichte Crosby ein Statement in den sozialen Medien, in dem er schrieb: "Alles geschieht aus einem bestimmten Grund. Glaub nichts von dem, was du hörst, und nur die Hälfte von dem, was du siehst. Ich bin ein Raider. Ich bin zurück. Los geht's."
Die aktuellsten NFL-Videos
NFL
NFL: Walker signiert Chiefs-Helme – Fans zahlen ein Vermögen
Videoclip • 01:18 Min
NFL
NFL - Brandon Aiyuk rechnet mit 49ers ab: "Little-ass boys"
Videoclip • 01:45 Min
NFL
NFL: Tom Brady fassungslos! Russell Wilsons verrückteste Plays
Videoclip • 04:56 Min
Las Vegas Raiders: Maxx Crosby kurz vor Comeback nach Verletzung
Der Edge Rusher verpasste die letzten beiden Spiele der abgelaufenen Spielzeit, obwohl er die Saison wohl zu Ende spielen wollte - die Raiders setzten ihn dennoch auf die Verletztenliste.
Im Januar unterzog sich Crosby dann einer Operation wegen eines Meniskusrisses. Ob er im Juli für das Trainingcamp bereits einsatzbereit sein wird, ist derzeit noch unklar. Spätestens zum Saisonstart soll er aber wieder fit ein.
"Es war ein langer Weg bis zur Genesung", erklärte Crosby. "Es ist wahrscheinlich die längste Reha, die ich je durchgemacht habe, aber letztendlich war es bei Weitem die beste, und wir sind noch nicht einmal an der Ziellinie."
Und weiter: "Ich bin ganz nah dran, aber ich bin an dem Punkt, an dem ich es vergesse. Ich muss mich ein bisschen entspannen. Das ist im Moment irgendwie der größte Kampf, weil ich fast wieder bereit bin, auf dem Platz zu stehen."
Las Vegas Raiders mitten im Rebuild
Während seiner Abwesenheit hat sich in Las Vegas einiges getan. Der ehemalige Offensive Coordinator der Seattle Seahawks Klint Kubiak ist bereits der vierte Head Coach des Teams, seit Crosby 2019 gedraftet wurde.
In der Defense legte die Franchise mit den Verpflichtungen der Linebacker Quay Walker und Nakobe Dean sowie Defensive End Kwity Paye ordentlich nach.
Und auch an der in Yards und Punkten schlechtesten Offense der Liga in der vergangenen Saison wurde geschraubt: Mit First Overall Pick Fernando Mendoza kommt ein vielversprechendes Quarterback-Talent zu den Raiders, ihm wurde zudem Altmeister Kirk Cousins als Mentor an die Seite gestellt.
Darüber hinaus konnte die Franchise mit Tyler Linderbaum den wohl besten Center der Liga für sich gewinnen.
Trotz der zahlreichen Verstärkungen wird es in der starken AFC West mit den Los Angeles Chargers, Kansas City Chiefs und Denver Broncos in der kommenden Saison jedoch sehr schwer.
Auch interessant: Baker Mayfield über Vertragsverlängerung bei Buccaneers: "Weit entfernt"
Mehr NFL-News
NFL
QB-Situationen nach Draft: Brissett nimmt wohl an Minicamp teil
NFL
Tampa Bay Buccaneers: Baker Mayfield von einer Vertragsverlängerung "weit entfernt"
NFL
NFL: Chicago Bears ziehen wegen neuem Stadion nach Indiana um
NFL
Rücktritt nach Super-Bowl-Sieg? Seahawks-Star wird deutlich
NFL
Häusliche Gewalt? Broncos-Star festgenommen
NFL
Hall of Fame? Russell Wilson wird der NFL Probleme bereiten