NFL NFL - Brandon Aiyuk rechnet mit 49ers ab: "Little-ass boys" Videoclip • 01:45 Min Link kopieren Teilen

Eigentlich hatte Maxx Crosby die Las Vegas Raiders schon verlassen, doch dann platzte der Trade zu den Baltimore Ravens in letzter Sekunde doch noch. Dennoch ist der Edge Rusher hochmotiviert mit Blick auf die neue Saison.

Vor dem Trade von Myles Garrett zu den Los Angeles Rams war der geplatzte Trade von Maxx Crosby zu den Baltimore Ravens das Gesprächsthema in der Offseason. Im Gegenzug für den fünffachen Pro-Bowler hätten die Raiders zwei Erstrundenpicks erhalten. Seattle Seahawks: Rücktritt von Topstar nach Super-Bowl-Sieg? "Nicht eine Sekunde daran gedacht" Rund drei Monate nach seinem Beinahe-Abschied ist das Thema für den Edge Rusher allerdings vom Tisch und er konzentriert sich voll und ganz auf die kommende Spielzeit in Las Vegas. "Das ist Schnee von gestern", erklärte der 28-Jährige vor wenigen Tagen gegenüber der "Associated Press": "Das ist schon lange her. Ich habe viel darüber gelernt, wie es hier läuft und was diese Liga zu bieten hat."

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Las Vegas Raiders: Maxx Crosby nach geplatztem Trade hochmotiviert "Es gab viele Rückschläge und viele verschiedene Dinge, die man nicht wirklich vorhersehen kann. Aber ich habe in meinem Leben schon viel durchgemacht. Das ist für mich nichts Besonderes. Ich bin hier, ich will hier sein und ich freue mich, hier zu sein. Ich habe viel Arbeit vor mir", führte der Defense-Star weiter aus. Gegenüber Reportern sagte Crosby zudem: "Jeder kennt meine Liebe und Wertschätzung für diese Organisation. Das wird sich nie ändern. (Ein Trade ist, Anm. d. Red.) Teil des Geschäfts. Es gibt viele andere Dinge, die nicht diskutiert werden müssen, aber letztendlich bin ich genau dort, wo ich sein möchte." Bereits einen Tag nach dem geplatzten Trade veröffentlichte Crosby ein Statement in den sozialen Medien, in dem er schrieb: "Alles geschieht aus einem bestimmten Grund. Glaub nichts von dem, was du hörst, und nur die Hälfte von dem, was du siehst. Ich bin ein Raider. Ich bin zurück. Los geht's."

Las Vegas Raiders: Maxx Crosby kurz vor Comeback nach Verletzung Der Edge Rusher verpasste die letzten beiden Spiele der abgelaufenen Spielzeit, obwohl er die Saison wohl zu Ende spielen wollte - die Raiders setzten ihn dennoch auf die Verletztenliste. Im Januar unterzog sich Crosby dann einer Operation wegen eines Meniskusrisses. Ob er im Juli für das Trainingcamp bereits einsatzbereit sein wird, ist derzeit noch unklar. Spätestens zum Saisonstart soll er aber wieder fit ein. "Es war ein langer Weg bis zur Genesung", erklärte Crosby. "Es ist wahrscheinlich die längste Reha, die ich je durchgemacht habe, aber letztendlich war es bei Weitem die beste, und wir sind noch nicht einmal an der Ziellinie." Und weiter: "Ich bin ganz nah dran, aber ich bin an dem Punkt, an dem ich es vergesse. Ich muss mich ein bisschen entspannen. Das ist im Moment irgendwie der größte Kampf, weil ich fast wieder bereit bin, auf dem Platz zu stehen."

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