NFL NFL: Jason Kelce wird von Fans hart kritisiert Videoclip • 01:54 Min Link kopieren Teilen

Nach dem Combine ist vor dem Draft. Auch in diesem Jahr stellt sich wieder die Frage, wo die vielversprechendsten Talente aus dem College landen. Der vierte Mock Draft von ran gibt einen Ausblick.

1. Pick: Las Vegas Raiders - QB Fernando Mendoza (Indiana) Beim ersten Pick gibt es keine Überraschungen. Der neue Head Coach Klint Kubiak war selbst lange Zeit Offensive Coordinator und Quarterback Coach und kann sich jetzt den Quarterback aussuchen, um den er die neue Raiders-Offensive aufbauen will - und dabei gibt es kein Vorbeikommen an Fernando Mendoza. Auch interessant: NFL: From Worst to Best - Wo landen die Division-Schlusslichter nächste Saison?

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2. Pick: New York Jets - LB/EDGE Arvell Reese (Ohio) Es fehlt vorne und hinten bei den Jets: viertschlechteste Offense, zweitschlechteste Defense in Punkten. Mit Arvell Reese bekommt die Franchise aus New York einen sehr variablen Verteidiger, der sowohl als Outside Linebacker als auch als Edge Rusher zu den besten Talenten in seinem Jahrgang gehört.

3. Pick: Arizona Cardinals - OT Francis Mauigoa (Miami) Die Offense war in der vergangenen Saison nicht wirklich gut, die Defense sogar noch schlechter. In der Free Agency hat sich die Franchise die Dienste von Elijah Wilkinson gesichert, eine langfristige Lösung scheint der 31-Jährige aber nicht zu sein. Deswegen holen sich die Cardinals den vermeintlich besten Offensive Tackle dieses Jahrgangs. Mit einer Größe von 1,98 Metern und einem Gewicht von 143 Kilogramm verfügt Mauigoa über den idealen Körperbau für die NFL. Zudem ist er ein äußerst zuverlässiger Spieler, der in seinen drei Jahren am College kein einziges Spiel verpasst hat.

4. Pick: Kansas City Chiefs (Trade via Tennessee Titans) - EDGE David Bailey (Texas Tech) Die Chiefs haben dringenden Bedarf auf der Position des Edge Rushers. Nachdem sich die Cardinals gegen David Bailey entschieden haben, schlägt die Franchise mit einem Blockbuster-Trade zu. In der vergangenen Saison hatte der 22-Jährige 14,5 Sacks - mehr als jeder andere in seiner Conference. Dazu kommen 23 Tackles für Raumverlust und drei erzwungene Fumbles.

5. Pick: New York Giants - RB Jeremiyah Love (Notre Dame) In der abgelaufenen Saison erzielte Jaxson Dart die meisten Rushing Touchdowns der Giants. Mit Jeremiyah Love bekommt der 22-Jährige Abhilfe und New York gleichzeitig den mit Abstand besten Running Back seines Jahrgangs. Der 20-Jährige kam in der abgelaufenen College-Saison auf über 1.600 Scrimmage Yards und 21 Touchdowns.

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6. Pick: Cleveland Browns - WR Carnell Tate (Ohio) Die Browns stellten in der abgelaufenen Saison die zweitschlechteste Offense in erzielten Punkten. Vor allem die Position des Wide Receivers ist dabei eine Schwachstelle. Deswegen entscheidet sich Cleveland für Carnell Tate, der vor allem bei mittleren oder langen Routen sehr gefährlich sein kann. Jetzt gibt es keine Ausreden mehr für Shedeur Sanders, sollte er als Starter in die Saison gehen.

7. Pick: Washington Commanders - S Caleb Downs (Ohio) Caleb Downs ist der vermutlich kompletteste Spieler dieses Jahrgangs - sowohl in der Defense als auch in der Offense. Dass er nicht höher gedraftet wird, liegt lediglich an seiner Position. Die Commanders schlagen mit Pick sieben zu, vor allem weil die Franchise aus Washington die meisten Yards in der Vorsaison zugelassen hat, darunter viele Big Plays - Downs soll das zukünftig verhindern.

8. Pick: New Orleans Saints - LB Sonny Styles (Ohio) Seit 2018 war Demario Davis das Herzstück der Defense der Saints. In der Offseason ist der 37-Jährige zu den New York Jets zurückgekehrt. Als Ersatz hat die Franchise den 30-jährigen Kaden Elliss geholt, dennoch besteht weiterhin Bedarf auf der Position des Linebackers. Deswegen entscheidet sich New Orleans für Sonny Styles, der beim Combine sehr überzeugt hat.

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9. Pick: Tennessee Titans (Trade via Chiefs) - WR Makai Lemon (USC) Die Titans haben in den ersten zwei Tagen der Free Agency ganze 270 Millionen Dollar ausgegeben. Hauptsächlich hat sich dabei etwas in der fünftschlechtesten Defense der NFL getan. Deswegen kann sich die Franchise der Beschaffung von Anspielstationen für Cam Ward widmen. Nach dem Trade mit den Chiefs ist Carnell Tate bereits weg - ist aber halb so schlimm, weil Makai Lemon nicht viel schlechter ist.

10. Pick: Cincinnati Bengals - EDGE Rueben Bain Jr (Miami) Die Cincinnati Bengals haben in der abgelaufenen Saison die drittmeisten Punkte und die zweitmeisten Yards zugelassen. Deswegen entscheidet sich die Franchise für einen erstklassigen Edge Rusher. Rueben Bain Jr bringt dabei eine hervorragende Mischung aus Kraft und Schnelligkeit mit.

11. Pick: Miami Dolphins - CB Mansoor Delane (LSU) Der neue Dolphins-Coach Jeff Hafley war lange Zeit Defensive Coordinator und Defensive-Backs-Coach. Um die eher durchwachsene Defense zu stabilisieren, bringt er den besten Cornerback dieser Klasse nach Miami. Mansoor Delane erkennt Routenkombinationen, bevor sie überhaupt existieren. In der abgelaufenen Spielzeit ließ er gerade mal ein Passer Rating von 27,5 zu, wenn Quarterbacks auf Receiver in seiner Deckung warfen. Noch Fragen?

12. Pick: Dallas Cowboys - CB Jermod McCoy (Tennessee) Die Cowboys haben die schlechteste Defense der Liga in zugelassenen Punkten. Weil Mansoor Delane schon vom Board ist, entscheidet Dallas sich für Jermod McCoy. Dieser war im Vorfeld ein häufig diskutiertes Thema, da er die gesamte vergangene Saison wegen eines Kreuzbandrisses verpasst hatte. Die vorherige Spielzeit zeigte aber, was in McCoy steckt. Er verfügt über ein sensationelles räumliches Bewusstsein, um geworfene Bälle zu verfolgen und weit oben abzufangen, ohne die Balance zu verlieren.

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13. Pick: Los Angeles Rams (via Atlanta Falcons) - TE Kenyon Sadiq (Oregon) Die Rams stellten in der abgelaufenen Saison die beste Offense in Punkten und Yards. Die größte "Schwachstelle" war dabei der Tight End. Das dürfte sich mit Kenyon Sadiq ändern. Der 21-Jährige lief beim Combine eine Zeit von 4,39 Sekunden und brach damit den Allzeitrekord für Tight Ends - und das mit 109 Kilogramm Körpergewicht. Diese enorme Geschwindigkeit aus dem Stand ermöglicht es Sadiq, sich aus Man-Coverages zu lösen und eine zuverlässige Anspielstation für MVP Matthew Stafford zu sein.

14. Pick: Baltimore Ravens - G Olaivavega Ioane (Penn State) Right Guard Daniel Faalele war eine der größten Schwachstellen in der Defense der Ravens in der abgelaufenen Saison. Daher ist es unwahrscheinlich, dass sie den 26-Jährigen, der in der Offseason ein Free Agent wird, zurückholen. Stattdessen holen sie sich den besten Guard im diesjährigen Draft, der in dieser Saison lediglich zwei Pressures und keinen einzigen Sack zugelassen hat.

15. Pick: Tampa Bay Buccaneers - EDGE Keldric Faulk (Auburn) Haason Reddick und Logan Hall werden in dieser Offseason zu Free Agents. Dementsprechend gibt es in der Defensive Line Handlungsbedarf. Mit Keldric Faulk kommt ein sehr starker Edge Rusher nach Florida, der in den vergangenen drei Spielzeiten die meisten Run Stops (62) in seiner Conference erzielte.

16. Pick: New York Jets (via Indianapolis Colts) - WR Jordyn Tyson (Arizona) Die Offense der New York Jets ist bis auf Breece Hall eine absolute Katastrophe, und es wird mehr als eine Offseason brauchen, um sie zu reparieren. Jordyn Tyson ist aber ein Schritt in die richtige Richtung. Der Receiver zeichnet sich vor allem durch eine Fangquote von 67 Prozent bei umkämpften Bällen in der abgelaufenen College-Saison aus.

NFL-Transactions: San Francisco 49ers traden für Defense-Star imago images 1053405204 Osa Odighizuwa (San Francisco 49ers)

Die 49ers verstärken ihre Defense. Wie "ESPN"-Insider Adam Schefter berichtet, holen die "Niners" Defensive Tackle Osa Odighizuwa per Trade von den Dallas Cowboys und geben dafür einen Drittrunden-Pick im Draft 2026 ab. Der 27-Jährige hat vor einem Jahr einen Vierjahresvertrag über 80 Millionen Dollar in Dallas unterschrieben. Die Cowboys hatten ihn im Draft 2021 in der dritten Runde verpflichtet. In der Saison 2025 verzeichnete Odighizuwa in 17 Spielen 3.5 Sacks und 44 Tackles. IMAGO/Icon Sportswire

NFL, American Football Herren, USA Miami Dolphins at New England Patriots Jan 4, 2026; Foxborough, Massachusetts, USA; Miami Dolphins quarterback Tua Tagovailoa (1) walks out of the player tunnel b... Tua Tagovailoa (Atlanta Falcons)

Das ging schnell: Nach der Entlassung von Tua Tagovailoa bei den Miami Dolphins steht auch schon ein Abnehmer bereit. Die Atlanta Falcons sichern sich verschiedenen Medienberichten zufolge die Dienste des Quarterbacks. Tagovailoa wird in der Offseason mit Michael Penix um den Starting-Job kämpfen. Es handelt sich um einen Einjahresvertrag. Imagn Images

CLEVELAND, OH - DECEMBER 21: Cleveland Browns linebacker Devin Bush (30) takes the field prior to the National Football League game between the Buffalo Bills and Cleveland Browns on December 21, 20... Devin Bush (Chicago Bears)

Die Chicago Bears haben Devin Bush unter Vertrag genommen. Der 27-Jährige spielte die letzten beiden Saisons bei den Cleveland Browns, in der vergangenen Spielzeit fing der Linebacker drei Interceptions und erzielte danach zwei Touchdowns. Gedraftet wurde Bush 2019 in der ersten Runde an Position zehn von den Pittsburgh Steelers. Nach drei Jahren in der "Steel City" spielte er eine Saison bei den Seattle Seahawks. In Chicago unterschreibt er nun einen Dreijahresvertrag im Wert von 30 Millionen Dollar, von denen 21 Millionen Dollar garantiert sein sollen. Icon Sportswire

GREEN BAY, WI - DECEMBER 27: Green Bay Packers quarterback Malik Willis (2) runs for a touchdown during a game between the Green Bay Packers and the Baltimore Ravens at Lambeau Field on December 27... Malik Willis (Miami Dolphins)

Der begehrteste Quarterback der diesjährigen Free Agency ist vom Markt! Die Miami Dolphins ersetzen Tua Tagovailoa mit Malik Willis, der zuletzt als Backup von Jordan Love bei den Green Bay Packers glänzte. Willis unterschreibt laut NFL-Insider Ian Rapoport einen Dreijahresvertrag in Höhe von 67,5 Millionen Dollar. Der Quarterback erhält dabei 45 Millionen Dollar garantiert. Icon Sportswire

Indianapolis Colts wide receiver Alec Pierce 14 during pregame of NFL, American Football Herren, USA football game action between the New Orleans Saints and the Indianapolis Colts Alec Pierce (Indianapolis Colts)

Pierce galt als der begehrteste Wide Receiver, der den freien Markt testet - und die Colts haben schnell Nägel mit Köpfen gemacht und ihren begehrten Passempfänger gehalten. Der 25-Jährige unterschreibt laut NFL-Insider Ian Rapoport einen Vierjahresvertrag in Höhe von 116 Millionen Dollar, wovon 84 Millionen Dollar garantiert sind. IMAGO/ZUMA Wire

EAST RUTHERFORD, NJ - NOVEMBER 16: Rashan Gary 52 of the Green Bay Packers during the game against the New York Giants on November 16, 2025 at MetLife Stadium in East Rutherford, New Jersey. (Photo... Rashan Gary (Dallas Cowboys)

Die Green Bay Packers haben Rashan Gary zu den Dallas Cowboys getradet. Als Gegenwert sollen die Packers laut NFL-Insider Ian Rapoport einen Viertrunden-Pick im Draft 2027 erhalten. Der Defensive Liner erzielte in den ersten sieben Spielen der Saison 2025 starke 7,5 Sacks, konnte in der Folge allerdings nicht nachlegen. Gary spielte daher nur 58,3 Prozent der Defensiv-Snaps. In sieben Saisons bei den Packers bestritt er 106 Spiele und erzielte 46,5 Sacks. Icon Sportswire

Danielle Hunter Danielle Hunter (Houston Texans)

Die Houston Texans haben Pass Rusher Danielle Hunter nach einer starken Saison mit einer Vertragsverlängerung belohnt. Der 31-Jährige unterschrieb einen neuen Einjahresvertrag über 40,1 Millionen Dollar und steht damit bis Ende der Saison 2027 bei den Texanern unter Vertrag. Hunter war ein elementarer Baustein der Texans-Defense und sammelte in der abgelaufenen Saison 15 Sacks. Zudem wurde er zum Second-team All-Pro gewählt. IMAGO/Icon Sportswire

NFL, American Football Herren, USA Green Bay Packers at Chicago Bears Dec 20, 2025; Chicago, Illinois, USA; Chicago Bears linebacker Tremaine Edmunds (49) poses for a television camera with cornerb... Tremaine Edmunds (Chicago Bears)

Die Chicago Bears haben sich von Linebacker Tremaine Edmunds getrennt. Durch die Entlassung des 27-Jährigen kreieren die Bears rund 15 Millionen Dollar an Cap Space. Edmunds gehörte in der vergangenen Saison noch zu den unumstrittenen Startern in Chicago. Imagn Images

SANTA CLARA, CA - FEBRUARY 08: WR Stefon Diggs (8) of the New England Patriots looks on holding his helmet during the Seattle Seahawks versus the New England Patriots Super Bowl LX game on February... Stefon Diggs (New England Patriots)

Die Zeit von Wide Receiver Stefon Diggs bei den New England Patriots ist abgelaufen! Die Patriots haben dem 32-Jährigen laut Medienberichten mitgeteilt, sich in der kommenden Woche zum offiziellen Saisonstart von ihm zu trennen. Diggs selbst verabschiedete sich in einer Instagram-Story mit den Worten: "Danke für ein wunderbares Jahr. Wir sind für immer Familie, Patriots" und einem Herz-Emoji. Beim Super-Bowl-Teilnehmer kam Diggs 2025 auf 17 Spiele, 1013 Receiving Yards und vier Touchdowns. Icon Sportswire

INGLEWOOD, CA - DECEMBER 14: Detroit Lions center Graham Glasgow (60) walks off of the field after the NFL, American Football Herren, USA game between the Detroit Lions and the Los Angeles Rams on ... Graham Glasgow (Detroit Lions)

Der Umbau in der Offense der Lions geht weiter. Nachdem am Montag zunächst Running Back David Montgomery zu den Texans getradet wurde, folgte später die Entlassung von Center Graham Glasgow. Während die Lions so 5,5 Millionen Dollar Cap Space erhalten, wird sich der 33-jährige Glasgow die Frage stellen, ob er woanders sein Glück versucht oder sich in die Football-Rente verabschiedet. Glasgow war 2016 von den Lions in der 3. Runde gedraftet worden und hat mit Ausnahme von drei Jahren bei den Broncos seitdem in Detroit gespielt - als Center, aber auch auf beiden Guard-Positionen. Icon Sportswire

NFL, American Football Herren, USA Detroit Lions at Chicago Bears Jan 4, 2026; Chicago, Illinois, USA; Detroit Lions running back David Montgomery (5) runs with the ball against Chicago Bears corne... David Montgomery (Detroit Lions)

Die Detroit Lions geben laut NFL-Insider Ian Rapoport David Montgomery an die Houston Texans ab. Im Gegenzug für den Running Back erhält das Team um Amon-Ra St. Brown Texans-O-Liner Juice Scruggs, einen Viertrunden- und einen Siebtrundenpick. Montgomery war hinter Jahmyr Gibbs nur noch Running Back Nummer zwei. Zuletzt hielten sich hartnäckige Gerüchte, dass der 28-Jährige mit seiner Rolle unzufrieden sei. Imagn Images

January 18, 2026, Foxboro, Massachusetts, USA: Texans offensive tackle TYTUS HOWARD (71) winces while walking off the field after an injury during the first half of the NFL, American Football Herre... Tytus Howard (Cleveland Browns)

Die Cleveland Browns haben sich dringend benötigte Hilfe für die Offensive Line besorgt. Via Trade wechselt Right Tackle Tytus Howard von den Houston Texans nach Cleveland, die Browns schicken dafür einen Fünftrundenpick nach Texas. In Cleveland bekommt Howard zudem eine Vertragsverlängerung über drei Jahre und 63 Millionen Dollar. ZUMA Press Wire

NFL, American Football Herren, USA Buffalo Bills at Atlanta Falcons Oct 13, 2025; Atlanta, Georgia, USA; Buffalo Bills defensive back Sam Franklin Jr. (28) reacts after a defensive play during the ... Sam Franklin Jr. (Buffalo Bills)

Die Buffalo Bills verlängern den Vertrag mit Safety Sam Franklin Jr. um drei Jahre. Laut Jeremy Fowler von "ESPN" kann er bis zu 7,5 Millionen US-Dollar verdienen. Franklin verbuchte in der vergangenen Saison als wichtiger Spieler in den Special Teams 13 Tackles. Er gelangte 2020 als ungedrafteter Rookie in die NFL, spielte bis 2024 für die Carolina Panthers, schaffte es dann bei den Bills über den Practice Squad in den offiziellen Kader. Imagn Images

LANDOVER, MD - DECEMBER 25: Dallas Cowboys running back Javonte Williams (33) reads his blockers during game between the Dallas Cowboys and the Washington Commanders on December 25, 2025 at Northwe... Javonte Williams (Dallas Cowboys)

Die Dallas Cowboys haben Running Back Javonte Williams mit einem neuen Vertrag ausgestattet. Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, unterschrieb der 25-Jährige einen Dreijahresvertrag über 24 Millionen Dollar, davon sollen 16 Millionen garantiert sein. Williams lief in der abgelaufenen Saison für 1.201 Yards und sammelte elf Touchdowns. Durch die Luft kamen weitere 137 Receiving Yards und zwei Touchdowns hinzu. Icon Sportswire

NFL, American Football Herren, USA Tennessee Titans at Tampa Bay Buccaneers Aug 9, 2025; Tampa, Florida, USA; Tampa Bay Buccaneers offensive tackle Lorenz Metz (71) looks on after a preseason game ... Lorenz Metz (New England Patriots)

Lorenz Metz hat sich nach seinem Playoff-Intermezzo bei den New England Patriots auch für die nahe Zukunft an die Franchise gebunden. Der 28 Jahre alte Offensive Lineman unterschrieb nach Saisonende einen Futures/Reserve Contract und wird damit zumindest die Saisonvorbereitung wohl bei den Patriots verbringen. Imagn Images

NFL, American Football Herren, USA Kansas City Chiefs at San Francisco 49ers Oct 20, 2024; Santa Clara, California, USA; San Francisco 49ers wide receiver Brandon Aiyuk (11) walks on the field befo... Brandon Aiyuk (San Francisco 49ers)

Das Kapitel von Wide Receiver Brandon Aiyuk bei den San Francisco 49ers ist so gut wie beendet. "Ich denke, dass man mit Sicherheit sagen kann, dass Brandon seinen letzten Snap als 49er bereits gespielt hat", erklärte General Manager John Lynch auf der Jahresabschluss-Pressekonferenz. Aiyuk, der seit Mitte 2024 verletzungsbedingt kein Spiel mehr gemacht hat, wird demnach wahrscheinlich entlassen werden. Imagn Images

imago images 1071123978 Trevon Diggs (Green Bay Packers)

Das Intermezzo von Trevon Diggs in Green Bay ist vorbei. Die Packers haben den Cornerback entlassen, das gab die Franchise bekannt. Der 27-Jährige durchläuft nun den Waiver Wire. Sollte er nicht verpflichtet werden, wird er zum Free Agent. Ende Dezember hatten sich die Dallas Cowboys von ihm getrennt, die Packers verpflichteten ihn und er spielte in zwei Partien. Green Bay macht damit 15 Millionen Dollar an Cap Space frei. IMAGO/Icon Sportswire

NFL, American Football Herren, USA Detroit Lions at Atlanta Falcons Aug 8, 2025; Atlanta, Georgia, USA; Atlanta Falcons place kicker Lenny Krieg (46) celebrates with punter Bradley Pinion (13) afte... Lenny Krieg (New York Jets)

Kicker Lenny Krieg hat eine neue Heimat in der NFL gefunden: Die New York Jets statteten den Deutschen mit einem Future/Reserve Contract aus und holten ihn vom Practice Squad der Atlanta Falcons. Damit haben die Jets die Rechte an Krieg für die Saison 2026, aber nicht darüber hinaus. Imagn Images

JACKSONVILLE, FL - DECEMBER 07: Jacksonville Jaguars wide receiver Jakobi Meyers (3) celebrates after catching a pass for a touchdown during the game between the Jacksonville Jaguars and the Indian... Jakobi Meyers (Jacksonville Jaguars)

An der Trade Deadline erst per Trade gekommen, nun ein neuer Vertrag: Die Jacksonville Jaguars statten Wide Receiver Jakobi Meyers mit einem neuen Kontrakt über drei Jahre und 60 Millionen Dollar aus, davon sind 40 Millionen garantiert. Nachdem Meyers bei den Las Vegas Raiders nicht glücklich wurde, tradeten die Jaguars für ihn. Nach der Saison wäre er Free Agent geworden. Icon Sportswire

INGLEWOOD, CA - NOVEMBER 25: Baltimore Ravens defensive tackle Travis Jones (98) leaves the football field after the NFL, American Football Herren, USA game between the Baltimore Ravens and the Los... Travis Jones (Baltimore Ravens)

In seinem letzten Vertragsjahr haben die Baltimore Ravens Nägel mit Köpfen gemacht und Defensive Tackle Travis Jones mit einem neuen Vertrag ausgestattet. Die Stütze der Defensive Line verdient über die kommenden drei Jahre 40,5 Millionen Dollar. Der Third Round Pick von 2022 spielt sein bestes Jahr und ist zu einem zuverlässigen Run Stopper geworden. Icon Sportswire

CINCINNATI, OH - DECEMBER 28: Denver Broncos Quarterback Bo Nix (10) passes as Denver Broncos Center Luke Wattenberg (60) blocks during the NFL, American Football Herren, USA football game between ... Luke Wattenberg (Denver Broncos)

Die Denver Broncos haben einem Anker ihrer Offensive Line einen neuen Vertrag gegeben. Wie NFL-Insider Tom Pelissero berichtet, statten die Broncos ihrem Center Luke Wattenberg mit einem neuen Vierjahresvertrag aus, der ihm 48 Millionen Dollar einbringt, damit sind nur drei Center besser bezahlt als Wattenberg. Die Hälfte davon sind garantiert. Laut "Pro Football Focus" hat Wattenberg diese Saison noch keinen Sack zugelassen. Auch interessant: NFL: Denver Broncos ohne Bo Nix - Ersatzmann spielt gegen sein Ex-Team Icon Sportswire

NFL, American Football Herren, USA Tampa Bay Buccaneers at Detroit Lions Oct 20, 2025; Detroit, Michigan, USA; Detroit Lions defensive end Aidan Hutchinson (97) takes the field before the game at F... Aidan Hutchinson (Detroit Lions)

Die Detroit Lions binden einen weiteren Leistungsträger langfristig an sich. Nach Jameson Williams und Kerby Joseph verlängerte nun auch Defensive End Aidan Hutchinson in Detroit. Der Edge Rusher unterschrieb für vier weitere Jahre und erhält nach Angaben seines Beraters Mike McCartney in diesem Zeitraum 180 Millionen Dollar, 141 davon sind demnach garantiert. Auch interessant: NFL: Amon-Ra St. Brown kritisiert Fans der Detroit Lions Imagn Images 1 / 22



17. Pick: Detroit Lions - OT Spencer Fano (Utah) Unabhängig davon, auf welcher Seite Penei Sewell in der kommenden Saison spielt, brauchen die Lions eine langfristige Lösung auf der gegenüberliegenden Seite. Deswegen entscheidet sich Detroit für Spencer Fano. Fano ist zwar nicht der breiteste Tackle, kann das aber vor allem durch seine Beweglichkeit wieder wettmachen.

18. Pick: Philadelphia Eagles (Trade via Minnesota Vikings) - OT Kadyn Proctor (Alabama) Die Philadelphia Eagles sind bekannt dafür, ihre Draft-Picks vorausschauend einzusetzen. Lane Johnson wird in der kommenden Saison 36 Jahre alt und Left Tackle Landon Dickerson wäre aufgrund seiner Verletzungen fast zurückgetreten. Deswegen tradet die Franchise fünf Plätze nach vorne und schnappt sich Kadyn Proctor, der eine Saison hinter zwei der besten Linemen der NFL lernen und sich weiterentwickeln kann, ehe er 2027 Starter wird.

19. Pick: Carolina Panthers - DT Caleb Banks (Florida) Panthers-Coach Dave Canales sagte bei der NFL-Jahresversammlung, er wolle keine Kaderspieler draften, sondern Spieler, die sofort helfen. Caleb Banks ist einer davon. Mit einer Größe von 1,98 Metern und einem Gewicht von 150 Kilogramm verfügt Banks über einen Körperbau, mit dem es sehr schwer ist, ihn aus seiner Position zu verdrängen.

20. Pick: Dallas Cowboys (via Green Bay Packers) - EDGE Akheem Mesidor (Miami) Mit ihrem zweiten Pick investieren die Cowboys weiter in ihre Defense. Nachdem "America's Team" bereits einen Cornerback gedraftet hat, folgt jetzt ein neuer Edge Rusher. Akheem Mesidor verbindet seine Schnelligkeit und Athletik mit dem hervorragendem Einsatz seiner Hände und kann sowohl Guards als auch Tackles überwinden.

21. Pick: Pittsburgh Steelers - OT Monroe Freeling (Georgia) Die Steelers brauchen Verstärkung in der Offensive Line. Deswegen holen sie sich Monroe Freeling, der in der abgelaufenen College-Saison bei 747 Spielzügen gegen die Edge-Spieler in seiner Conference nur minimalen Druck zuließ. Auch wenn der 21-Jährige im College nur 17 mal von Anfang an spielte, hat er das Potenzial, sich in der NFL schnell zu einem Starter zu entwickeln.

22. Pick: Los Angeles Chargers - EDGE Cashius Howell (Texas A&M) Nach dem Abgang von Odafe Oweh gibt es Bedarf auf der Position des Pass Rushers. Cashius Howell verkörpert dabei den idealen Speed Rusher, der durch seine Kraft Blocker überwältigen kann, gleichzeitig aber auch über eine herausragende Geschwindigkeit verfügt. In seiner Conference konnte er in der abgelaufenen Saison die meisten Sacks verbuchen (11,5).

23. Pick: Minnesota Vikings (Trade via Eagles) - S Dillon Thieneman (Oregon) Der langjährige Safety Harrison Smith wird nach dem 1. Juni vorläufig freigestellt - ob er eine weitere Saison in Minnesota spielt oder seine Karriere beendet, ist ungewiss. Unabhängig davon reagieren die Vikings und verpflichten den wohl besten Safety nach Caleb Downs. Dillon Thienemans Spielweise passt dabei gut zu Brian Flores aggressiver Verteidigungsphilosophie.

24. Pick: Cleveland Browns (via Jacksonville Jaguars) - OT Caleb Lomu (Utah) In Cleveland werden diese Offseason alle fünf Starter in der Offensive Line zu Free Agents. Dementsprechend nehmen die Browns mit ihrem zweiten Pick in der ersten Runde Caleb Lomu. Der 21-Jährige verfügt über gute Körperbeherrschung und Balance, aber auch über gute Anpassungsfähigkeit während des Spiels.

25. Pick: Chicago Bears - DT Peter Woods (Clemson) Die Bears drafteten bereits im vergangenen Jahr mit Shemar Turner einen Defensive Tackle in der zweiten Runde, der sich allerdings in Woche 8 das Kreuzband riss. Auch deswegen kassierte Chicago die zehntmeisten Punkte. Mit Peter Woods soll sich das ändern. Er ist ein sehr aggressiver Verteidiger, der sich auch von zwei Blockern nicht unterkriegen lässt.

26. Pick: Buffalo Bills - WR K.C. Concepcion (Texas A&M) Josh Allen und die Bills sehnen sich nach einem Top-Receiver, auch nach der Ankunft von D.J. Moore. Der Receiver-Jahrgang gibt es her. Kevin "KC" Concepcion verfügt vor allem auf den ersten 15 Metern über eine hervorragende Beschleunigung und ist ein Anwärter auf den Titel des schnellsten Wide Receivers seiner Klasse.

27. Pick: San Francisco 49ers - WR Omar Cooper Jr. (Indiana) Der bisherige Top-Receiver der 49ers (abgesehen von Christian McCaffrey), Jauan Jennings, wird in dieser Offseason ein Free Agent. Dementsprechend muss eine neue Anspielstation für Brock Purdy her. Die Auswahl ist weiterhin groß, am Ende entscheiden sich die Niners für Omar Cooper Jr., der eine starke Beschleunigung besitzt und vor allem mit dem Ball in der Hand sehr robust ist

28. Pick: Houston Texans - DT Kayden McDonald (Ohio State) Die Houston Texans stellten zuletzt eine der, wenn nicht sogar die beste Defense der NFL. Head Coach DeMeco Ryans mag es dabei, bei seinen Defensive Lineman zu rotieren, also sichert sich die Franchise die Dienste von Kayden McDonald. Der 21-Jährige verfügt über einen sehr kräftigen Körperbau, dessen Einfluss auf dem Feld trotz seiner Defizite im Pass Rush nicht unterschätzt werden sollte,

29. Pick: Kansas City Chiefs (via Rams) - WR Denzel Boston (Washington) Es ist fast schon Tradition, dass die Rams ihren Erstrundenpick weggeben, und auch in diesem Jahr ist es nicht anders. Seit 2017 hatten die Chiefs keinen Running Back mehr, der 1.000 Yards gelaufen ist. Seit dem Abgang von Tyreek Hill 2022 gab es zudem keinen Wide Receiver mehr, der diese Marke geknackt hat. Damit soll jetzt Schluss sein. Nach der Verpflichtung von Kenneth Walker in der Free Agency entscheidet man sich im Draft für Denzel Boston.

30. Pick: Miami Dolphins - S Emmanuel McNeil-Warren (Toledo) Den Dolphins mangelt es sowohl an Tiefe auf der Safety-Position als auch an einem hochkarätigen Stammspieler. Emmanuel McNeil-Warren verfügt über die nötige Vielseitigkeit, um diese Lücke in Miami zu besetzen. Der 22-Jährige konnte in der abgelaufenen Saison über 70 Tackles sowie fünf Tackles für Raumverlust verzeichnen und hat ein gutes Gespür dafür, Ballverluste zu provozieren.

31. Pick: Arizona Cardinals (Trade via Patriots) - QB Ty Simpson (Alabama) Ty Simpson will Erstrundenpick werden, Ty Simpson wird Erstrundenpick. Die Arizona Cardinals sind überzeugt, dass der 23-Jährige ihr zukünftiger Franchise-Quarterback werden kann. Deswegen traden sie mit den New England Patriots und sichern sich die Dienste des zweitbesten Passgebers seines Jahrgangs.