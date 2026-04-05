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NFL Mock Draft 2026 4.0: Chiefs mit Blockbuster-Trade, Ty Simpson wird Erstrundenpick
Aktualisiert:von Luis Woppmann
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Videoclip • 01:54 Min
Nach dem Combine ist vor dem Draft. Auch in diesem Jahr stellt sich wieder die Frage, wo die vielversprechendsten Talente aus dem College landen. Der vierte Mock Draft von ran gibt einen Ausblick.
Vom 23. bis 25. April findet der jährliche NFL Draft in Pittsburgh statt. Wo haben die Teams ihren dringendsten Bedarf, wer sind die besten Spieler, was wird die größte Überraschung?
ran schaut zum vierten Mal in die Glaskugel!
ran Mock Draft 2.0: Top-Quarterbacks weit vorn
1. Pick: Las Vegas Raiders - QB Fernando Mendoza (Indiana)
Beim ersten Pick gibt es keine Überraschungen. Der neue Head Coach Klint Kubiak war selbst lange Zeit Offensive Coordinator und Quarterback Coach und kann sich jetzt den Quarterback aussuchen, um den er die neue Raiders-Offensive aufbauen will - und dabei gibt es kein Vorbeikommen an Fernando Mendoza.
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2. Pick: New York Jets - LB/EDGE Arvell Reese (Ohio)
Es fehlt vorne und hinten bei den Jets: viertschlechteste Offense, zweitschlechteste Defense in Punkten. Mit Arvell Reese bekommt die Franchise aus New York einen sehr variablen Verteidiger, der sowohl als Outside Linebacker als auch als Edge Rusher zu den besten Talenten in seinem Jahrgang gehört.
3. Pick: Arizona Cardinals - OT Francis Mauigoa (Miami)
Die Offense war in der vergangenen Saison nicht wirklich gut, die Defense sogar noch schlechter. In der Free Agency hat sich die Franchise die Dienste von Elijah Wilkinson gesichert, eine langfristige Lösung scheint der 31-Jährige aber nicht zu sein. Deswegen holen sich die Cardinals den vermeintlich besten Offensive Tackle dieses Jahrgangs. Mit einer Größe von 1,98 Metern und einem Gewicht von 143 Kilogramm verfügt Mauigoa über den idealen Körperbau für die NFL. Zudem ist er ein äußerst zuverlässiger Spieler, der in seinen drei Jahren am College kein einziges Spiel verpasst hat.
4. Pick: Kansas City Chiefs (Trade via Tennessee Titans) - EDGE David Bailey (Texas Tech)
Die Chiefs haben dringenden Bedarf auf der Position des Edge Rushers. Nachdem sich die Cardinals gegen David Bailey entschieden haben, schlägt die Franchise mit einem Blockbuster-Trade zu. In der vergangenen Saison hatte der 22-Jährige 14,5 Sacks - mehr als jeder andere in seiner Conference. Dazu kommen 23 Tackles für Raumverlust und drei erzwungene Fumbles.
5. Pick: New York Giants - RB Jeremiyah Love (Notre Dame)
In der abgelaufenen Saison erzielte Jaxson Dart die meisten Rushing Touchdowns der Giants. Mit Jeremiyah Love bekommt der 22-Jährige Abhilfe und New York gleichzeitig den mit Abstand besten Running Back seines Jahrgangs. Der 20-Jährige kam in der abgelaufenen College-Saison auf über 1.600 Scrimmage Yards und 21 Touchdowns.
6. Pick: Cleveland Browns - WR Carnell Tate (Ohio)
Die Browns stellten in der abgelaufenen Saison die zweitschlechteste Offense in erzielten Punkten. Vor allem die Position des Wide Receivers ist dabei eine Schwachstelle. Deswegen entscheidet sich Cleveland für Carnell Tate, der vor allem bei mittleren oder langen Routen sehr gefährlich sein kann. Jetzt gibt es keine Ausreden mehr für Shedeur Sanders, sollte er als Starter in die Saison gehen.
7. Pick: Washington Commanders - S Caleb Downs (Ohio)
Caleb Downs ist der vermutlich kompletteste Spieler dieses Jahrgangs - sowohl in der Defense als auch in der Offense. Dass er nicht höher gedraftet wird, liegt lediglich an seiner Position. Die Commanders schlagen mit Pick sieben zu, vor allem weil die Franchise aus Washington die meisten Yards in der Vorsaison zugelassen hat, darunter viele Big Plays - Downs soll das zukünftig verhindern.
8. Pick: New Orleans Saints - LB Sonny Styles (Ohio)
Seit 2018 war Demario Davis das Herzstück der Defense der Saints. In der Offseason ist der 37-Jährige zu den New York Jets zurückgekehrt. Als Ersatz hat die Franchise den 30-jährigen Kaden Elliss geholt, dennoch besteht weiterhin Bedarf auf der Position des Linebackers. Deswegen entscheidet sich New Orleans für Sonny Styles, der beim Combine sehr überzeugt hat.
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9. Pick: Tennessee Titans (Trade via Chiefs) - WR Makai Lemon (USC)
Die Titans haben in den ersten zwei Tagen der Free Agency ganze 270 Millionen Dollar ausgegeben. Hauptsächlich hat sich dabei etwas in der fünftschlechtesten Defense der NFL getan. Deswegen kann sich die Franchise der Beschaffung von Anspielstationen für Cam Ward widmen. Nach dem Trade mit den Chiefs ist Carnell Tate bereits weg - ist aber halb so schlimm, weil Makai Lemon nicht viel schlechter ist.
10. Pick: Cincinnati Bengals - EDGE Rueben Bain Jr (Miami)
Die Cincinnati Bengals haben in der abgelaufenen Saison die drittmeisten Punkte und die zweitmeisten Yards zugelassen. Deswegen entscheidet sich die Franchise für einen erstklassigen Edge Rusher. Rueben Bain Jr bringt dabei eine hervorragende Mischung aus Kraft und Schnelligkeit mit.
11. Pick: Miami Dolphins - CB Mansoor Delane (LSU)
Der neue Dolphins-Coach Jeff Hafley war lange Zeit Defensive Coordinator und Defensive-Backs-Coach. Um die eher durchwachsene Defense zu stabilisieren, bringt er den besten Cornerback dieser Klasse nach Miami. Mansoor Delane erkennt Routenkombinationen, bevor sie überhaupt existieren. In der abgelaufenen Spielzeit ließ er gerade mal ein Passer Rating von 27,5 zu, wenn Quarterbacks auf Receiver in seiner Deckung warfen. Noch Fragen?
12. Pick: Dallas Cowboys - CB Jermod McCoy (Tennessee)
Die Cowboys haben die schlechteste Defense der Liga in zugelassenen Punkten. Weil Mansoor Delane schon vom Board ist, entscheidet Dallas sich für Jermod McCoy. Dieser war im Vorfeld ein häufig diskutiertes Thema, da er die gesamte vergangene Saison wegen eines Kreuzbandrisses verpasst hatte. Die vorherige Spielzeit zeigte aber, was in McCoy steckt. Er verfügt über ein sensationelles räumliches Bewusstsein, um geworfene Bälle zu verfolgen und weit oben abzufangen, ohne die Balance zu verlieren.
13. Pick: Los Angeles Rams (via Atlanta Falcons) - TE Kenyon Sadiq (Oregon)
Die Rams stellten in der abgelaufenen Saison die beste Offense in Punkten und Yards. Die größte "Schwachstelle" war dabei der Tight End. Das dürfte sich mit Kenyon Sadiq ändern. Der 21-Jährige lief beim Combine eine Zeit von 4,39 Sekunden und brach damit den Allzeitrekord für Tight Ends - und das mit 109 Kilogramm Körpergewicht. Diese enorme Geschwindigkeit aus dem Stand ermöglicht es Sadiq, sich aus Man-Coverages zu lösen und eine zuverlässige Anspielstation für MVP Matthew Stafford zu sein.
14. Pick: Baltimore Ravens - G Olaivavega Ioane (Penn State)
Right Guard Daniel Faalele war eine der größten Schwachstellen in der Defense der Ravens in der abgelaufenen Saison. Daher ist es unwahrscheinlich, dass sie den 26-Jährigen, der in der Offseason ein Free Agent wird, zurückholen. Stattdessen holen sie sich den besten Guard im diesjährigen Draft, der in dieser Saison lediglich zwei Pressures und keinen einzigen Sack zugelassen hat.
15. Pick: Tampa Bay Buccaneers - EDGE Keldric Faulk (Auburn)
Haason Reddick und Logan Hall werden in dieser Offseason zu Free Agents. Dementsprechend gibt es in der Defensive Line Handlungsbedarf. Mit Keldric Faulk kommt ein sehr starker Edge Rusher nach Florida, der in den vergangenen drei Spielzeiten die meisten Run Stops (62) in seiner Conference erzielte.
16. Pick: New York Jets (via Indianapolis Colts) - WR Jordyn Tyson (Arizona)
Die Offense der New York Jets ist bis auf Breece Hall eine absolute Katastrophe, und es wird mehr als eine Offseason brauchen, um sie zu reparieren. Jordyn Tyson ist aber ein Schritt in die richtige Richtung. Der Receiver zeichnet sich vor allem durch eine Fangquote von 67 Prozent bei umkämpften Bällen in der abgelaufenen College-Saison aus.
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17. Pick: Detroit Lions - OT Spencer Fano (Utah)
Unabhängig davon, auf welcher Seite Penei Sewell in der kommenden Saison spielt, brauchen die Lions eine langfristige Lösung auf der gegenüberliegenden Seite. Deswegen entscheidet sich Detroit für Spencer Fano. Fano ist zwar nicht der breiteste Tackle, kann das aber vor allem durch seine Beweglichkeit wieder wettmachen.
18. Pick: Philadelphia Eagles (Trade via Minnesota Vikings) - OT Kadyn Proctor (Alabama)
Die Philadelphia Eagles sind bekannt dafür, ihre Draft-Picks vorausschauend einzusetzen. Lane Johnson wird in der kommenden Saison 36 Jahre alt und Left Tackle Landon Dickerson wäre aufgrund seiner Verletzungen fast zurückgetreten. Deswegen tradet die Franchise fünf Plätze nach vorne und schnappt sich Kadyn Proctor, der eine Saison hinter zwei der besten Linemen der NFL lernen und sich weiterentwickeln kann, ehe er 2027 Starter wird.
19. Pick: Carolina Panthers - DT Caleb Banks (Florida)
Panthers-Coach Dave Canales sagte bei der NFL-Jahresversammlung, er wolle keine Kaderspieler draften, sondern Spieler, die sofort helfen. Caleb Banks ist einer davon. Mit einer Größe von 1,98 Metern und einem Gewicht von 150 Kilogramm verfügt Banks über einen Körperbau, mit dem es sehr schwer ist, ihn aus seiner Position zu verdrängen.
20. Pick: Dallas Cowboys (via Green Bay Packers) - EDGE Akheem Mesidor (Miami)
Mit ihrem zweiten Pick investieren die Cowboys weiter in ihre Defense. Nachdem "America's Team" bereits einen Cornerback gedraftet hat, folgt jetzt ein neuer Edge Rusher. Akheem Mesidor verbindet seine Schnelligkeit und Athletik mit dem hervorragendem Einsatz seiner Hände und kann sowohl Guards als auch Tackles überwinden.
21. Pick: Pittsburgh Steelers - OT Monroe Freeling (Georgia)
Die Steelers brauchen Verstärkung in der Offensive Line. Deswegen holen sie sich Monroe Freeling, der in der abgelaufenen College-Saison bei 747 Spielzügen gegen die Edge-Spieler in seiner Conference nur minimalen Druck zuließ. Auch wenn der 21-Jährige im College nur 17 mal von Anfang an spielte, hat er das Potenzial, sich in der NFL schnell zu einem Starter zu entwickeln.
22. Pick: Los Angeles Chargers - EDGE Cashius Howell (Texas A&M)
Nach dem Abgang von Odafe Oweh gibt es Bedarf auf der Position des Pass Rushers. Cashius Howell verkörpert dabei den idealen Speed Rusher, der durch seine Kraft Blocker überwältigen kann, gleichzeitig aber auch über eine herausragende Geschwindigkeit verfügt. In seiner Conference konnte er in der abgelaufenen Saison die meisten Sacks verbuchen (11,5).
23. Pick: Minnesota Vikings (Trade via Eagles) - S Dillon Thieneman (Oregon)
Der langjährige Safety Harrison Smith wird nach dem 1. Juni vorläufig freigestellt - ob er eine weitere Saison in Minnesota spielt oder seine Karriere beendet, ist ungewiss. Unabhängig davon reagieren die Vikings und verpflichten den wohl besten Safety nach Caleb Downs. Dillon Thienemans Spielweise passt dabei gut zu Brian Flores aggressiver Verteidigungsphilosophie.
24. Pick: Cleveland Browns (via Jacksonville Jaguars) - OT Caleb Lomu (Utah)
In Cleveland werden diese Offseason alle fünf Starter in der Offensive Line zu Free Agents. Dementsprechend nehmen die Browns mit ihrem zweiten Pick in der ersten Runde Caleb Lomu. Der 21-Jährige verfügt über gute Körperbeherrschung und Balance, aber auch über gute Anpassungsfähigkeit während des Spiels.
25. Pick: Chicago Bears - DT Peter Woods (Clemson)
Die Bears drafteten bereits im vergangenen Jahr mit Shemar Turner einen Defensive Tackle in der zweiten Runde, der sich allerdings in Woche 8 das Kreuzband riss. Auch deswegen kassierte Chicago die zehntmeisten Punkte. Mit Peter Woods soll sich das ändern. Er ist ein sehr aggressiver Verteidiger, der sich auch von zwei Blockern nicht unterkriegen lässt.
26. Pick: Buffalo Bills - WR K.C. Concepcion (Texas A&M)
Josh Allen und die Bills sehnen sich nach einem Top-Receiver, auch nach der Ankunft von D.J. Moore. Der Receiver-Jahrgang gibt es her. Kevin "KC" Concepcion verfügt vor allem auf den ersten 15 Metern über eine hervorragende Beschleunigung und ist ein Anwärter auf den Titel des schnellsten Wide Receivers seiner Klasse.
27. Pick: San Francisco 49ers - WR Omar Cooper Jr. (Indiana)
Der bisherige Top-Receiver der 49ers (abgesehen von Christian McCaffrey), Jauan Jennings, wird in dieser Offseason ein Free Agent. Dementsprechend muss eine neue Anspielstation für Brock Purdy her. Die Auswahl ist weiterhin groß, am Ende entscheiden sich die Niners für Omar Cooper Jr., der eine starke Beschleunigung besitzt und vor allem mit dem Ball in der Hand sehr robust ist
28. Pick: Houston Texans - DT Kayden McDonald (Ohio State)
Die Houston Texans stellten zuletzt eine der, wenn nicht sogar die beste Defense der NFL. Head Coach DeMeco Ryans mag es dabei, bei seinen Defensive Lineman zu rotieren, also sichert sich die Franchise die Dienste von Kayden McDonald. Der 21-Jährige verfügt über einen sehr kräftigen Körperbau, dessen Einfluss auf dem Feld trotz seiner Defizite im Pass Rush nicht unterschätzt werden sollte,
29. Pick: Kansas City Chiefs (via Rams) - WR Denzel Boston (Washington)
Es ist fast schon Tradition, dass die Rams ihren Erstrundenpick weggeben, und auch in diesem Jahr ist es nicht anders. Seit 2017 hatten die Chiefs keinen Running Back mehr, der 1.000 Yards gelaufen ist. Seit dem Abgang von Tyreek Hill 2022 gab es zudem keinen Wide Receiver mehr, der diese Marke geknackt hat. Damit soll jetzt Schluss sein. Nach der Verpflichtung von Kenneth Walker in der Free Agency entscheidet man sich im Draft für Denzel Boston.
30. Pick: Miami Dolphins - S Emmanuel McNeil-Warren (Toledo)
Den Dolphins mangelt es sowohl an Tiefe auf der Safety-Position als auch an einem hochkarätigen Stammspieler. Emmanuel McNeil-Warren verfügt über die nötige Vielseitigkeit, um diese Lücke in Miami zu besetzen. Der 22-Jährige konnte in der abgelaufenen Saison über 70 Tackles sowie fünf Tackles für Raumverlust verzeichnen und hat ein gutes Gespür dafür, Ballverluste zu provozieren.
31. Pick: Arizona Cardinals (Trade via Patriots) - QB Ty Simpson (Alabama)
Ty Simpson will Erstrundenpick werden, Ty Simpson wird Erstrundenpick. Die Arizona Cardinals sind überzeugt, dass der 23-Jährige ihr zukünftiger Franchise-Quarterback werden kann. Deswegen traden sie mit den New England Patriots und sichern sich die Dienste des zweitbesten Passgebers seines Jahrgangs.
32. Pick: Seattle Seahawks - CB Chris Johnson (San Diego State)
Die beiden Cornerbacks Josh Jobe und Riq Woolen werden diese Offseason zu Free Agents. Der amtierende Super-Bowl-Sieger handelt dementsprechend und sichert sich die Dienste von Chris Johnson, der sowohl innen als auch außen spielen kann. Zudem verfügt er über sehr gute Beinarbeit und kann dadurch auch bei schnellen Richtungswechseln dicht bei seinem Gegenspieler bleiben.