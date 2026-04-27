Der Skandal um Mike Vrabel spitzt sich weiter zu, weshalb die New England Patriots keinen Kontakt mit ihrem Head Coach haben.

Die New England Patriots haben bestätigt, dass sie keinen Kontakt zu Head Coach Mike Vrabel haben.

Vrabel hatte rund zwei Wochen nach Veröffentlichung der Skandal-Fotos erklärt, am 3. Tag des Drafts nicht zugegen zu sein, sondern den Tag mit seiner Familie zu verbringen und sich Hilfe zu holen. "ESPN" berichtet anschließend, dass Vrabel dennoch mit dem Team "telefonisch und über Textnachrichten" in Verbindung bleiben wollte, was die Patriots allerdings ablehnten.

"Wir haben gestern Abend alles noch einmal durchgesprochen und entschieden, dass die Zeit wirklich eine Auszeit sein soll. Deshalb hatten wir heute keinen Kontakt zu Mike, abgesehen von ein paar kurzen Nachrichten heute Morgen nach dem Motto: 'Hoffe, es geht dir gut'", erklärte Eliot Wolf, Executive Vice President of Player Personnel, am Samstag.