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NFL: New England Patriots haben keinen Kontakt mit Mike Vrabel
Veröffentlicht:von ran.de
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Videoclip • 01:27 Min
Der Skandal um Mike Vrabel spitzt sich weiter zu, weshalb die New England Patriots keinen Kontakt mit ihrem Head Coach haben.
Die New England Patriots haben bestätigt, dass sie keinen Kontakt zu Head Coach Mike Vrabel haben.
Vrabel hatte rund zwei Wochen nach Veröffentlichung der Skandal-Fotos erklärt, am 3. Tag des Drafts nicht zugegen zu sein, sondern den Tag mit seiner Familie zu verbringen und sich Hilfe zu holen. "ESPN" berichtet anschließend, dass Vrabel dennoch mit dem Team "telefonisch und über Textnachrichten" in Verbindung bleiben wollte, was die Patriots allerdings ablehnten.
"Wir haben gestern Abend alles noch einmal durchgesprochen und entschieden, dass die Zeit wirklich eine Auszeit sein soll. Deshalb hatten wir heute keinen Kontakt zu Mike, abgesehen von ein paar kurzen Nachrichten heute Morgen nach dem Motto: 'Hoffe, es geht dir gut'", erklärte Eliot Wolf, Executive Vice President of Player Personnel, am Samstag.
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Ob Vrabel nach dem Draft noch weitere Termine bei den Patriots verpassen wird, ist aktuell unklar. Die NFL hatte zumindest bereits klargemacht, dass es keine Untersuchung gegen den Head Coach aufgrund von Verstößen gegen die Ligarichtlinie geben werde.
Die "New York Post" hatte Anfang April verfängliche Fotos veröffentlicht, die Vrabel mit der damaligen NFL-Insiderin Dianna Russini bei einem gemeinsamen Aufenthalt in einem Luxusresort in Sedona, Arizona zeigen. In einem weiteren Bericht behauptet die Post nun sogar, dass die beiden Verheirateten bereits seit 2020 eine Affäre hätten.
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