NFL
NFL Draft: Ravens-Owner macht eigenen Pick - GM erklärt die Hintergründe
Veröffentlicht:von Franziska Wendler
NFL
NFL: Verräter? Rams-Fans wüten gegen General Manager
Videoclip • 01:27 Min
Beim NFL Draft will Ravens-Owner Steve Bisciotti endlich auch einmal einen Spieler selbst auswählen - und kommt zum Zug. General Manager Eric DeCosta ist mit dem Pick offensichtlich zufrieden.
Besondere Aktion von Steve Bisciotti: Seit 2004 ist der Milliardär Mehrheitseigentümer der Baltimore Ravens. Nach all den Jahren wollte der Owner nun endlich bei einem Draft selbst einmal mitentscheiden.
"Als wir in Florida waren, hat Steve um einen Draft-Pick gebettelt, und er ist schließlich der Eigentümer des Teams. Also sagte ich: 'Ja, Steve, natürlich kannst du einen Draft-Pick haben'", erklärte General Manager Eric DeCosta vor US-Reportern: "Also haben wir uns für unseren letzten Pick in der fünften Runde entschieden."
An Position 174 wählte Bisciotti schließlich Running Back Adam Randall von den Clemson Tigers aus. "Er hat gründlich recherchiert, hat sich Aufzeichnungen angesehen und mit Leuten gesprochen. Er hat ein wirklich gutes Verhältnis zum Cheftrainer von Clemson (Dabo Swinney, Anm. d. Red.)", so der GM weiter.
Owner-Pick Randall ist dabei durchaus ein spannender Spieler. Der vom Wide Receiver zum Running Back umgeschulte Sportler hat bereits den Spitznamen "Baby Julio", angelehnt an den ehemaligen Star-Receiver der Atlanta Falcons, Julio Jones.
Die nächsten Livestreams auf Joyn:
- Bald verfügbar
Heute, 14:00 Uhr • Snooker
Snooker-WM: 1. Runde im Livestream
180 MinBald verfügbar
Heute, 14:00 Uhr • Snooker
Snooker-WM: 1. Runde im Livestream
180 Min
- Bald verfügbar
Dienstag, 28.04. 19:00 • Eishockey
DEL-Playoffs: Finale Spiel 3
180 MinBald verfügbar
Dienstag, 28.04. 19:00 • Eishockey
DEL-Playoffs: Finale Spiel 3
180 Min
Ravens-Owner tätigt eigenen Draft-Pick - Ex-Coach ist voll des Lobes
DeCosta bezeichnete den Rookie zudem als "Jackknife"-Spieler, also als Athleten, der mehrere Positionen in einem Team bekleiden kann.
"Ich denke, Adam Randall ist einer der einzigartigsten Spieler in diesem Draft", erklärte Clemson-Head-Coach Swinney bereits kurz nach dem Pick der Ravens.
Und weiter: "Ich habe vor dem Draft einigen General Managern gesagt, dass er meiner Meinung nach ein Schnäppchen ist. Es ist, als würde man mit einer Wahl drei Spieler bekommen, denn ich glaube, er kratzt gerade erst an der Oberfläche dessen, was er als Profi-Footballspieler leisten kann."
Randall freut sich auf Jackson und Henry
Zudem kann er offenbar auch neben dem Spielfeld überzeugen, lobte GM DeCosta doch seine starken Charaktereigenschaften.
Übrigens: Randall selbst teilte bereits mit, sich auf das Zusammenspiel mit Running Back Derrick Henry und Quarterback Lamar Jackson zu freuen.
"Wir werden mit uns dreien im Backfield für ordentlich Schaden sorgen. Ich glaube, meine Fähigkeiten als Receiver aus dem Backfield machen mich zu einem Albtraum für die gegnerische Verteidigung", frohlockte der besondere Draft-Pick.
Weitere NFL-News
NFL
So viel verdient Marlin Klein bei den Houston Texans
NFL
Erstmals seit 2014: Heisman-Trophy-Finalist wird nicht gedraftet
NFL
Commanders trauern: Dreimaliger Super-Bowl-Sieger gestorben
NFL
GM bestätigt: Patriots haben keinen Kontakt mit Vrabel
NFL
Nach Allar-Draft: So planen die Steelers mit Rodgers
NFL
NFL Draft 2026: Gewinner und Verlierer mit Klein und Rams