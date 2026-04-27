Beim NFL Draft will Ravens-Owner Steve Bisciotti endlich auch einmal einen Spieler selbst auswählen - und kommt zum Zug. General Manager Eric DeCosta ist mit dem Pick offensichtlich zufrieden.

Besondere Aktion von Steve Bisciotti: Seit 2004 ist der Milliardär Mehrheitseigentümer der Baltimore Ravens. Nach all den Jahren wollte der Owner nun endlich bei einem Draft selbst einmal mitentscheiden.

"Als wir in Florida waren, hat Steve um einen Draft-Pick gebettelt, und er ist schließlich der Eigentümer des Teams. Also sagte ich: 'Ja, Steve, natürlich kannst du einen Draft-Pick haben'", erklärte General Manager Eric DeCosta vor US-Reportern: "Also haben wir uns für unseren letzten Pick in der fünften Runde entschieden."

An Position 174 wählte Bisciotti schließlich Running Back Adam Randall von den Clemson Tigers aus. "Er hat gründlich recherchiert, hat sich Aufzeichnungen angesehen und mit Leuten gesprochen. Er hat ein wirklich gutes Verhältnis zum Cheftrainer von Clemson (Dabo Swinney, Anm. d. Red.)", so der GM weiter.

Owner-Pick Randall ist dabei durchaus ein spannender Spieler. Der vom Wide Receiver zum Running Back umgeschulte Sportler hat bereits den Spitznamen "Baby Julio", angelehnt an den ehemaligen Star-Receiver der Atlanta Falcons, Julio Jones.