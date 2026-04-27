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NFL Draft: Ravens-Owner macht eigenen Pick - GM erklärt die Hintergründe

Veröffentlicht:

von Franziska Wendler

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NFL: Verräter? Rams-Fans wüten gegen General Manager

Videoclip • 01:27 Min

Beim NFL Draft will Ravens-Owner Steve Bisciotti endlich auch einmal einen Spieler selbst auswählen - und kommt zum Zug. General Manager Eric DeCosta ist mit dem Pick offensichtlich zufrieden.

Besondere Aktion von Steve Bisciotti: Seit 2004 ist der Milliardär Mehrheitseigentümer der Baltimore Ravens. Nach all den Jahren wollte der Owner nun endlich bei einem Draft selbst einmal mitentscheiden.

"Als wir in Florida waren, hat Steve um einen Draft-Pick gebettelt, und er ist schließlich der Eigentümer des Teams. Also sagte ich: 'Ja, Steve, natürlich kannst du einen Draft-Pick haben'", erklärte General Manager Eric DeCosta vor US-Reportern: "Also haben wir uns für unseren letzten Pick in der fünften Runde entschieden."

An Position 174 wählte Bisciotti schließlich Running Back Adam Randall von den Clemson Tigers aus. "Er hat gründlich recherchiert, hat sich Aufzeichnungen angesehen und mit Leuten gesprochen. Er hat ein wirklich gutes Verhältnis zum Cheftrainer von Clemson (Dabo Swinney, Anm. d. Red.)", so der GM weiter.

Owner-Pick Randall ist dabei durchaus ein spannender Spieler. Der vom Wide Receiver zum Running Back umgeschulte Sportler hat bereits den Spitznamen "Baby Julio", angelehnt an den ehemaligen Star-Receiver der Atlanta Falcons, Julio Jones.

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Ravens-Owner tätigt eigenen Draft-Pick - Ex-Coach ist voll des Lobes

DeCosta bezeichnete den Rookie zudem als "Jackknife"-Spieler, also als Athleten, der mehrere Positionen in einem Team bekleiden kann.

"Ich denke, Adam Randall ist einer der einzigartigsten Spieler in diesem Draft", erklärte Clemson-Head-Coach Swinney bereits kurz nach dem Pick der Ravens.

Und weiter: "Ich habe vor dem Draft einigen General Managern gesagt, dass er meiner Meinung nach ein Schnäppchen ist. Es ist, als würde man mit einer Wahl drei Spieler bekommen, denn ich glaube, er kratzt gerade erst an der Oberfläche dessen, was er als Profi-Footballspieler leisten kann."

Randall freut sich auf Jackson und Henry

Zudem kann er offenbar auch neben dem Spielfeld überzeugen, lobte GM DeCosta doch seine starken Charaktereigenschaften.

Übrigens: Randall selbst teilte bereits mit, sich auf das Zusammenspiel mit Running Back Derrick Henry und Quarterback Lamar Jackson zu freuen.

"Wir werden mit uns dreien im Backfield für ordentlich Schaden sorgen. Ich glaube, meine Fähigkeiten als Receiver aus dem Backfield machen mich zu einem Albtraum für die gegnerische Verteidigung", frohlockte der besondere Draft-Pick.

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