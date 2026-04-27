Trauer in der NFL: Der dreimalige Super-Bowl-Sieger Monte Coleman stirbt im Alter von nur 68 Jahren.

Traurige Nachricht aus der NFL: Die Washington Commanders haben den Tod des dreimaligen Super-Bowl-Siegers Monte Coleman bekannt gegeben. Der ehemalige Sportler wurde 68 Jahre alt.

Die Franchise hatte Coleman 1979 in der elften Runde gedraftet, er verbrachte im Anschluss seine gesamte 16-jährige Karriere als Linebacker bei dem Team.

Er war Teil aller drei Meisterteams während dieser Zeit und ist im "Ring of Fame" der Commanders verewigt.