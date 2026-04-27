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NFL - Dreimaliger Super-Bowl-Sieger tot: Washington Commanders trauern um Monte Coleman

Veröffentlicht:

von ran.de

Monte Coleman spielte 16 Jahre lang für Washington

Bild: Imago

Trauer in der NFL: Der dreimalige Super-Bowl-Sieger Monte Coleman stirbt im Alter von nur 68 Jahren.

Traurige Nachricht aus der NFL: Die Washington Commanders haben den Tod des dreimaligen Super-Bowl-Siegers Monte Coleman bekannt gegeben. Der ehemalige Sportler wurde 68 Jahre alt.

Die Franchise hatte Coleman 1979 in der elften Runde gedraftet, er verbrachte im Anschluss seine gesamte 16-jährige Karriere als Linebacker bei dem Team.

Er war Teil aller drei Meisterteams während dieser Zeit und ist im "Ring of Fame" der Commanders verewigt.

Commanders trauern um Coleman: "Tragende Säule der Meisterteams"

"Er war eine der tragenden Säulen unserer Meistermannschaften, da er für alle drei Super-Bowl-Siegerteams gespielt hat. Seine Ausdauer und seine Führungsqualitäten setzten Maßstäbe dafür, was es bedeutete, das Trikot der Burgundy & Gold zu tragen", erklärte Commanders-Eigentümer Josh Harris in der Stellungnahme.

Nach seiner aktiven Karriere wurde Coleman Cheftrainer an der University of Arkansas at Pine Bluff.

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