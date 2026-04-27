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NFL: So viel verdient Marlin Klein bei den Houston Texans
Veröffentlicht:von ran
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Videoclip • 01:27 Min
Marlin Klein wurde im Draft überraschend bereits an der 59. Stelle von den Houston Texans ausgewählt. Aber wie viel Gehalt wird er dadurch jetzt verdienen?
Es war eine der größten Überraschungen im Draft: Bereits in der zweiten Runde wählten die Houston Texans den deutschen Tight End Marlin Klein aus.
Damit war er bereits der vierte Tight End, der seinen Namen in Pittsburgh hören durfte. Durch diese frühe Auswahl winkt dem Kölner jetzt ein Millionengehalt in der NFL.
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NFL: Millionengehalt für Marlin Klein
Als 59. Pick wird Klein ein festgeschriebenes Gehalt von 8,185 Millionen US-Dollar (rund sieben Millionen Euro) für vier Jahre kassieren. Bei den Texans hat der 23-Jährige die Möglichkeit, hinter Starting-Tight-End Dalton Schultz Erfahrung zu sammeln und sich in der NFL zu etablieren.
Klein ist vor allem für sein Blocken im Run Game sowie seine Schnelligkeit und sein Route Running bekannt. Dabei waren nicht seine Highlight-Plays, sondern seine Verlässlichkeit und Vielseitigkeit seine Stärken – genau das Profil, das viele NFL‑Coaches in tief besetzten Kadern suchen.
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