NFL NFL: Verräter? Rams-Fans wüten gegen General Manager Videoclip • 01:27 Min Link kopieren Teilen

Marlin Klein wurde im Draft überraschend bereits an der 59. Stelle von den Houston Texans ausgewählt. Aber wie viel Gehalt wird er dadurch jetzt verdienen?

Es war eine der größten Überraschungen im Draft: Bereits in der zweiten Runde wählten die Houston Texans den deutschen Tight End Marlin Klein aus. NFL Draft 2026: Gewinner und Verlierer - ein deutscher Coup und fragwürdige Moves Damit war er bereits der vierte Tight End, der seinen Namen in Pittsburgh hören durfte. Durch diese frühe Auswahl winkt dem Kölner jetzt ein Millionengehalt in der NFL.

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