NFL
NFL: So planen die Pittsburgh Steelers nach dem Draft von Quarterback Drew Allar mit Aaron Rodgers
Veröffentlicht:von ran.de
NFL
NFL: Pick-Klau und Brüderliebe! Die Highlights des Drafts
Videoclip • 02:07 Min
Die Pittsburgh Steelers haben mit Drew Allar einen neuen Quarterback im Draft gezogen. Für den potenziellen Rückkehrer Aaron Rodgers ändert sich dadurch offenbar nichts.
Die Pittsburgh Steelers haben in der 3. Runde des Drafts Quarterback Drew Allar gezogen, planen aber offenbar weiterhin mit einer Rückkehr von Aaron Rogers.
"Nein, überhaupt nicht", sagte der neue Head Mike McCarthy am Wochenende auf die Frage, ob der Draft von Allar eine direkte Auswirkung auf Rodgers habe. "Es geht darum, den Quarterback Room weiterzuentwickeln und ihn so tief wie möglich aufzustellen", führte er aus.
Mit dem 22-jährigen Allar, der auf dem College für Penn State gespielt hat, und Will Howard, den das Team im vergangenen Jahr in der sechsten Runde ausgewählt hat, stehen aktuell nur zwei unerfahrene Quarterbacks im Roster. Allar hat McCarthy, der als langjähriger Quarterback-Coach viel Erfahrung mit jungen QBs hat, jedoch direkt überzeugt.
Mehr Videos aus der NFL
NFL: Steelers überzeugt von Draft Pick Allar
"Wie bei allem glaube ich an den ersten Eindruck", sagte McCarthy bei seinem ersten Interview nach dem Draft. "Ich hatte die Möglichkeit, ihn spielen zu sehen und ihn beim Combine kennenzulernen. Mir hat alles an ihm gefallen. Er ist jung, hat viel Entwicklungspotenzial und ist ein Spieler, der den Ball auf Top-Niveau werfen kann. Das ist eine großartige Grundlage", erklärte er.
Komplementiert werden soll das Roster nun noch durch Rodgers, der mit seiner Entscheidung jedoch weiterhin auf sich warten lässt und wohl noch gar keinen Kontakt mit den Verantwortlichen der Franchise hatte.
Der 42-Jährige warf in der Vorsaison für 3.322 Yards und erzielte 24 Touchdowns. Er führte die Steelers mit einer Bilanz von 10-7 in die Playoffs, wo sie allerdings deutlich an den Houston Texans scheiterten (6:30). Seit 2016, als sie bis in die Conference Championship Round vordrangen, gewann Pittsburgh kein einziges Playoff-Spiel mehr.
Auch interessant: Erstmals seit 2014 geht ein Heisman-Trophy-Finalist beim Draft leer aus
NFL: Weitere News
NFL
So viel verdient Marlin Klein bei den Houston Texans
NFL
Kurios: Ravens-Owner macht eigenen Draft-Pick
NFL
Erstmals seit 2014: Heisman-Trophy-Finalist wird nicht gedraftet
NFL
Commanders trauern: Dreimaliger Super-Bowl-Sieger gestorben
NFL
GM bestätigt: Patriots haben keinen Kontakt mit Vrabel
NFL
NFL Draft 2026: Gewinner und Verlierer mit Klein und Rams