Aidan Hutchinson galt bereits in der Saison 2024 als ein möglicher Kandidat auf den "Defensive Player of the Year"-Award, ehe er sich schwer verletzte. Nun möchte er dies in der Spielzeit 2026 nachholen.

Aidan Hutchinson von den Detroit Lions hat sich für die Saison 2026 hohe Ziele gesetzt. "Habe ich Ambitionen auf den Titel als 'Defensive Player of the Year'? Ja, diese Mentalität habe ich immer, auf jeden Fall", sagte er gegenüber den Medien der Lions.

Im Jahr 2024 galt Hutchinson als Top-Favorit auf die Auszeichnung, bevor seine Saison durch eine schwere Beinverletzung vorzeitig beendet wurde. 2025, so Hutchinson, sei er froh gewesen, wieder auf dem Feld stehen zu können und zudem eine langfristige Vertragsverlängerung bei den Lions unterschrieben zu haben.

Hutchinson: "Körper wieder in Topform bringen"

"Ich bin wirklich zufrieden mit dem vergangenen Jahr und dem, was ich geleistet habe, obwohl so viel los war – sei es der Vertrag oder die Erwartungen der Leute, nachdem ich mir das Bein gebrochen hatte. Es ist viel passiert", sagte Hutchinson.

Und weiter: "Angesichts meiner Leistungen bin ich sehr zufrieden damit, wie das Jahr gelaufen ist. Und dieses Jahr habe ich eine komplette Offseason, um zu trainieren und meinen Körper wieder in Topform zu bringen."

Der Defensive End war der Nummer-2-Pick des NFL Draft 2022. In vier Spielzeiten absolvierte er insgesamt 56 Spiele, verbuchte 176 Tackles und 43 Sacks. Allein in der Saison 2025 gelangen ihm 14,5 Sacks. Im Oktober 2025 unterzeichnete der 25-Jährige einen Vertrag über vier Jahre und bis zu 180 Millionen US-Dollar.

2025 wurde Myles Garrett von den Cleveland Browns "Defensive Player of the Year", in der Spielzeit 2024 Patrick Surtain II von den Denver Broncos.

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