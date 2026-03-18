NFL: Plant Tom Brady ein Comeback zu Olympia 2028? "Niemals nie sagen"

NFL NFL: Korb für Tom Brady? Seine Flamme trifft sich mit Bengals-Star Videoclip • 01:23 Min Link kopieren Teilen

Tom Brady hat die Spekulationen um eine Teilnahme an den Olympischen Spielen weiter angeheizt. Geht der "GOAT" 2028 in Los Angeles für die USA an den Start?

Mit 50 Jahren zu den Olympischen Spielen in Los Angeles? Für Tom Brady ist die Idee zumindest einen Gedanken wert. "Ich würde niemals nie sagen", erklärte Brady laut der offiziellen NFL-Website in der Sendung "Good Morning America" zur Option, im Flag Football an den Start zu gehen. Brady, der sieben Mal den Super Bowl gewann, hatte seine Profi-Karriere 2023 beendet.

NFL: Brady kokettierte immer wieder mit Comeback Doch der mittlerweile 48-jährige ist weiter aktiv und nimmt am 21. März am "Fanatics Flag Football Classic" teil, einer Veranstaltung, die aufgrund des Krieges im Iran von Saudi-Arabien nach Los Angeles verlegt wurde. Dabei soll Flag Football, das in L.A. 2028 erstmals olympisch sein wird, promotet werden. Dass es dann in rund zwei Jahren zum Auftritt von Brady bei den Sommerspielen kommt, hält der einstige Topstar selbst aber doch für "unwahrscheinlich". In der Vergangenheit liebäugelte der siebenfache Champion immer wieder mit einem Comeback im Football. In der Saison 2024 gab er jedoch sein Super-Bowl-Comeback als Kommentator für den Sender "FOX".

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