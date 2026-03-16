Der erste und wichtigste Schwung der Free Agency in der NFL ist vorbei. Welche Auswirkungen hat das auf die Wettquoten für den Super Bowl 2027?

Das neue Ligajahr der NFL hat begonnen, inzwischen ist die Saison 2025 auch offiziell vorbei. Mit dem Beginn der Free Agency am 11. März wurden die Weichen neu gestellt.

Einige Teams sicherten sich im Rahmen spektakulärer Trades oder auch interessanter Verpflichtungen vertragsloser Spieler wichtige Verstärkungen, andere Franchises wiederum blieben eher zurückhaltend.

Die Personalentscheidungen der vergangenen Tage hatten natürlich auch massive Auswirkungen auf die Wettquoten für den Super-Bowl-Sieger 2027. So sind plötzlich die Los Angeles Rams der klare Favorit der Buchmacher, nachdem sie sich unter anderem Cornerback Trent McDuffie von den Kansas City Chiefs gesichert haben.

Titelverteidiger Seattle Seahawks steht zwar immer noch weit vorne, aber mit deutlichem Abstand zu den Rams und auch nur noch gleichauf mit zwei anderen Teams.

ran zeigt die Wettquoten der Buchmacher. Welches Team hat die besten Chancen? (Quelle: DraftKings Sportsbook, 16. März 2026, 13:00 Uhr)

Zur Erklärung: Die Zahlen (z. B. +950) sind sogenannte "Moneyline Odds". Sie zeigen, wie hoch der Gewinn bei einer Wette wäre. Je niedriger die Zahl, desto höher das Vertrauen der Buchmacher, dass das Team den Super Bowl gewinnen könnte. Bei einem Einsatz von 100 Dollar würde man in diesem Fall 950 Dollar gewinnen.