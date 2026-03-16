American Football
Super Bowl 2027: Neuer Top-Favorit! Wettquoten aller NFL-Teams
Veröffentlicht:von ran.de
NFL
Baker Mayfield rockt die Bühne bei Country-Konzert
Videoclip • 01:11 Min
Der erste und wichtigste Schwung der Free Agency in der NFL ist vorbei. Welche Auswirkungen hat das auf die Wettquoten für den Super Bowl 2027?
Das neue Ligajahr der NFL hat begonnen, inzwischen ist die Saison 2025 auch offiziell vorbei. Mit dem Beginn der Free Agency am 11. März wurden die Weichen neu gestellt.
Einige Teams sicherten sich im Rahmen spektakulärer Trades oder auch interessanter Verpflichtungen vertragsloser Spieler wichtige Verstärkungen, andere Franchises wiederum blieben eher zurückhaltend.
Die Personalentscheidungen der vergangenen Tage hatten natürlich auch massive Auswirkungen auf die Wettquoten für den Super-Bowl-Sieger 2027. So sind plötzlich die Los Angeles Rams der klare Favorit der Buchmacher, nachdem sie sich unter anderem Cornerback Trent McDuffie von den Kansas City Chiefs gesichert haben.
Titelverteidiger Seattle Seahawks steht zwar immer noch weit vorne, aber mit deutlichem Abstand zu den Rams und auch nur noch gleichauf mit zwei anderen Teams.
ran zeigt die Wettquoten der Buchmacher. Welches Team hat die besten Chancen? (Quelle: DraftKings Sportsbook, 16. März 2026, 13:00 Uhr)
Zur Erklärung: Die Zahlen (z. B. +950) sind sogenannte "Moneyline Odds". Sie zeigen, wie hoch der Gewinn bei einer Wette wäre. Je niedriger die Zahl, desto höher das Vertrauen der Buchmacher, dass das Team den Super Bowl gewinnen könnte. Bei einem Einsatz von 100 Dollar würde man in diesem Fall 950 Dollar gewinnen.
Super Bowl: Ergebnisse aller 60 Endspiele der NFL
Arizona Cardinals
Quote: +30000
Miami Dolphins
Quote: +20000
New York Jets
Quote: +20000
Cleveland Browns
Quote: +15000
Las Vegas Raiders
Quote: +15000
Atlanta Falcons
Quote: +11000
Tennessee Titans
Quote: +10000
Carolina Panthers
Quote: +9000
New Orleans Saints
Quote: +9000
New York Giants
Quote: +7000
Indianapolis Colts
Quote: +6500
Washington Commanders
Quote: +6500
Minnesota Vikings
Quote: +5000
Pittsburgh Steelers
Quote: +5000
Tampa Bay Buccaneers
Quote: +4500
Cincinnati Bengals
Quote: +3000
Dallas Cowboys
Quote: +3000
Chicago Bears
Quote: +2500
Jacksonville Jaguars
Quote: +2500
Denver Broncos
Quote: +1900
Houston Texans
Quote: +1800
New England Patriots
Quote: +1800
Detroit Lions
Quote: +1700
Los Angeles Chargers
Quote: +1600
Philadelphia Eagles
Quote: +1600
San Francisco 49ers
Quote: +1600
Green Bay Packers
Quote: +1500
Kansas City Chiefs
Quote: +1400
Baltimore Ravens
Quote: +1000
Buffalo Bills
Quote: +1000
Seattle Seahawks
Quote: +1000
Los Angeles Rams
Quote: +750
Mehr entdecken
NFL
Free Agency: Warum sparen Vikings, Falcons und Co.?
NFL
NFL Draft 2026: Compensatory Picks stehen fest
American Football
NFL: Fünf neue Starter? Das Quarterback-Zeugnis der Free Agency
Cornerback-Legende macht Schluss
NFL
Steelers-Legende schießt gegen Rodgers
American Football
Trade! Chiefs holen neuen Quarterback