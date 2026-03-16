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Super Bowl 2027: Neuer Top-Favorit! Wettquoten aller NFL-Teams

Veröffentlicht:

von ran.de

NFL

Baker Mayfield rockt die Bühne bei Country-Konzert

Videoclip • 01:11 Min

Der erste und wichtigste Schwung der Free Agency in der NFL ist vorbei. Welche Auswirkungen hat das auf die Wettquoten für den Super Bowl 2027?

Das neue Ligajahr der NFL hat begonnen, inzwischen ist die Saison 2025 auch offiziell vorbei. Mit dem Beginn der Free Agency am 11. März wurden die Weichen neu gestellt.

Einige Teams sicherten sich im Rahmen spektakulärer Trades oder auch interessanter Verpflichtungen vertragsloser Spieler wichtige Verstärkungen, andere Franchises wiederum blieben eher zurückhaltend.

Die Personalentscheidungen der vergangenen Tage hatten natürlich auch massive Auswirkungen auf die Wettquoten für den Super-Bowl-Sieger 2027. So sind plötzlich die Los Angeles Rams der klare Favorit der Buchmacher, nachdem sie sich unter anderem Cornerback Trent McDuffie von den Kansas City Chiefs gesichert haben.

Titelverteidiger Seattle Seahawks steht zwar immer noch weit vorne, aber mit deutlichem Abstand zu den Rams und auch nur noch gleichauf mit zwei anderen Teams.

ran zeigt die Wettquoten der Buchmacher. Welches Team hat die besten Chancen? (Quelle: DraftKings Sportsbook, 16. März 2026, 13:00 Uhr)

Zur Erklärung: Die Zahlen (z. B. +950) sind sogenannte "Moneyline Odds". Sie zeigen, wie hoch der Gewinn bei einer Wette wäre. Je niedriger die Zahl, desto höher das Vertrauen der Buchmacher, dass das Team den Super Bowl gewinnen könnte. Bei einem Einsatz von 100 Dollar würde man in diesem Fall 950 Dollar gewinnen.

Super Bowl: Ergebnisse aller 60 Endspiele der NFL

  • Super Bowl I

    Green Bay Packers - Kansas City Chiefs 35:10 (15. Januar 1967)
    Stadion: Los Angeles Memorial Coliseum (Los Angeles)

    Imago

  • Super Bowl II

    Green Bay Packers - Oakland Raiders 33:14 (14. Januar 1968)
    Stadion: Orange Bowl Stadium (Miami)

    Imago

  • Super Bowl III

    New York Jets - Baltimore Colts 16:7 (12. Januar 1969)
    Stadion: Orange Bowl Stadium (Miami)

    Imago

  • Super Bowl IV

    Kansas City Chiefs - Minnesota Vikings 23:7 (11. Januar 1970)
    Stadion: Tulane Stadium (New Orleans)

    Imago

  • Super Bowl V

    Super-Bowl-Ringe der einzelnen Siegerteams: VI Dallas Cowboys -1971

    imago images/Schüler

  • Super Bowl VI

    Dallas Cowboys - Miami Dolphins 24:3 (16. Januar 1972)
    Stadion: Tulane Stadium (New Orleans)

    Imago

  • Super Bowl VII

    Miami Dolphins - Washington Redskins 14:7 (14. Januar 1973)
    Stadion: Los Angeles Memorial Coliseum (Los Angeles)

    Imago

  • Super Bowl VIII

    Miami Dolphins - Minnesota Vikings 24:7 (13. Januar 1974)
    Stadion: Rice Stadium (Houston)

    Imago

  • Super Bowl IX

    Pittsburgh Steelers - Minnesota Vikings 16:6 (12. Januar 1975)
    Stadion: Tulane Stadium (New Orleans)

    imago sportfotodienst

  • Super Bowl X

    Pittsburgh Steelers - Dallas Cowboys 21:17 (18. Januar 1976)
    Stadion: Orange Bowl Stadium (Miami)

    Imago

  • Super Bowl XI

    Oakland Raiders - Minnesota Vikings 32:14 (9. Januar 1977)
    Stadion: Rose Bowl (Pasadena)

    Imago

  • Super Bowl XII

    Dallas Cowboys - Denver Broncos 27:10 (15. Januar 1978)
    Stadion: Louisiana Superdome (New Orleans)

    Imago

  • Super Bowl XIII

    Pittsburgh Steelers - Dallas Cowboys 35:31 (21. Januar 1979)
    Stadion: Orange Bowl Stadium (Miami)

    imago images/UPI Photo

  • Super Bowl XIV

    Pittsburgh Steelers - Los Angeles Rams 31:19 (20. Januar 1980)
    Stadion: Rose Bowl (Pasadena)

    Imago

  • Super Bowl XV

    Oakland Raiders - Philadelphia Eagles 27:10 (25. Januar 1981)
    Stadion: Louisiana Superdome (New Orleans)

    Imago

  • Super Bowl XVI

    San Francisco 49ers - Cincinnati Bengals 26:21 (24. Januar 1982)
    Stadion: Pontiac Silverdome (Pontiac)

    imago/ZUMA Press

  • Super Bowl XVII

    Washington Redskins - Miami Dolphins 27:17 (30. Januar 1983)
    Stadion: Rose Bowl (Pasadena)

    twitter@WaPoExpress

  • Super Bowl XVIII

    Los Angeles Raiders - Washington Redskins 38:9 (22. Januar 1984)
    Stadion: Tampa Stadium (Tampa)

    Imago

  • Super Bowl XIX

    San Francisco 49ers - Miami Dolphins 38:16 (20. Januar 1985)
    Stadion: Stanford Stadium (Stanford)

    IMAGO/ZUMA Press Wire

  • Super Bowl XX

    Chicago Bears - New England Patriots 46:10 (26. Januar 1986)
    Stadion: Louisiana Superdome (New Orleans)

    IMAGO/Newscom World

  • Super Bowl XXI

    New York Giants - Denver Broncos 39:20 (25. Januar 1987)
    Stadion: Rose Bowl (Pasadena)

    imago sportfotodienst

  • Super Bowl XXII

    Washington Redskins - Denver Broncos 42:10 (31. Januar 1988)
    Stadion: Jack Murphy Stadium (San Diego)

    Imago

  • Super Bowl XXIII

    San Francisco 49ers - Cincinnati Bengals 20:16 (22. Januar 1989)
    Stadion: Joe Robbie Stadium (Miami Gardens)

    imago images/PCN Photography

  • Super Bowl XXIV

    San Francisco 49ers - Denver Broncos 55:10 (28. Januar 1990)
    Stadion: Louisiana Superdome (New Orleans)

    Imago

  • Super Bowl XXV

    New York Giants - Buffalo Bills 20:19 (27. Januar 1991)
    Stadion: Tampa Stadium (Tampa)

    1991 George Rose

  • Super Bowl XXVI

    Washington Redskins - Buffalo Bills 37:24 (26. Januar 1992)
    Stadion: Metrodome (Minneapolis)

    imago/ZUMA Press

  • Super Bowl XXVII

    Dallas Cowboys - Buffalo Bills 52:17 (31. Januar 1993)
    Stadion: Rose Bowl (Pasadena)

    imago

  • Super Bowl XXVIII

    Dallas Cowboys - Buffalo Bills 30:13 (30. Januar 1994)
    Stadion: Georgia Dome (Atlanta)

    Imago

  • Super Bowl XXIX

    San Francisco 49ers - San Diego Chargers 49:26 (29. Januar 1995)
    Stadion: Joe Robbie Stadium (Miami Gardens)

    Imago

  • Super Bowl XXX

    Dallas Cowboys - Pittsburgh Steelers 27:17 (28. Januar 1996)
    Stadion: Sun Devil Stadium (Tempe)

    imago images/ZUMA Wire

  • Super Bowl XXXI

    Green Bay Packers - New England Patriots 35:21 (26. Januar 1997)
    Stadion: Louisiana Superdome (New Orleans)

    imago images/Everett Collection

  • Super Bowl XXXII

    Denver Broncos - Green Bay Packers 31:24 (25. Januar 1998)
    Stadion: Qualcomm Stadium (San Diego)

    Imago

  • Super Bowl XXXIII

    Denver Broncos - Atlanta Falcons 34:19 (31. Januar 1999)
    Stadion: Pro Player Stadium (Miami Gardens)

    Imago

  • Super Bowl XXXIV

    St. Louis Rams - Tennessee Titans 23:16 (30. Januar 2000)
    Stadion: Georgia Dome (Atlanta)

    imago images/ZUMA Wire

  • Super Bowl XXXV

    Baltimore Ravens - New York Giants 34:7 (28. Januar 2001)
    Stadion: Raymond James Stadium (Tampa)

    Imago

  • Super Bowl XXXVI

    New England Patriots - St. Louis Rams 20:17 (3. Februar 2002)
    Stadion: Louisiana Superdome (New Orleans)

    Imago

  • Super Bowl XXXVII

    Tampa Bay Buccaneers - Oakland Raiders 48:21 (26. Januar 2003)
    Stadion: Qualcomm Stadium (San Diego)

    Imago

  • Super Bowl XXXVIII

    New England Patriots - Carolina Panthers 32:29 (1. Februar 2004)
    Stadion: Reliant Stadium (Houston)

    Imago

  • Super Bowl XXXIX

    New England Patriots - Philadelphia Eagles 24:21 (6. Februar 2005)
    Stadion: ALLTEL Stadium (Jacksonville)

    Imago

  • Super Bowl XL

    Pittsburgh Steelers - Seattle Seahawks 21:10 (5. Februar 2006)
    Stadion: Ford Field (Detroit)

    Imago

  • Super Bowl XLI

    Indianapolis Colts - Chicago Bears 29:17 (4. Februar 2007)
    Stadion: Dolphin Stadium (Miami Gardens)

    Imago

  • Super Bowl XLII

    New York Giants - New England Patriots 17:14 (3. Februar 2008)
    Stadion: University of Phoenix Stadium (Glendale)

    Imago

  • Super Bowl XLIII

    Pittsburgh Steelers - Arizona Cardinals 27:23 (1. Februar 2009)
    Stadion: Raymond James Stadium (Tampa)

    imago sportfotodienst

  • Super Bowl XLIV

    New Orleans Saints - Indianapolis Colts 31:17 (7. Februar 2010)
    Stadion: Dolphin Stadium (Miami Gardens)

    imago sportfotodienst

  • Super Bowl XLV

    Green Bay Packers - Pittsburgh Steelers 31:25 (6. Februar 2011)
    Stadion: Cowboys Stadium (Arlington)

    imago sportfotodienst

  • Super Bowl XLVI

    New York Giants - New England Patriots 21:17 (5. Februar 2012)
    Stadion: Lucas Oil Stadium (Indianapolis)

    imago sportfotodienst

  • Super Bowl XLVII

    Baltimore Ravens - San Francisco 49ers 34:31 (3. Februar 2013)
    Stadion: Mercedes-Benz Superdome (New Orleans)

    imago sportfotodienst

  • Super Bowl XLVIII

    Seattle Seahawks - Denver Broncos 43:8 (2. Februar 2014)
    Stadion: MetLife Stadium (East Rutherford)

    imago/UPI Photo

  • Super Bowl XLIX

    New England Patriots - Seattle Seahawks 28:24 (1. Februar 2015)
    Stadion: University of Phoenix Stadium (Glendale)

    imago/UPI Photo

  • Super Bowl XLX

    Denver Broncos - Carolina Panthers 24:10 (7. Februar 2016)
    Stadion: Levi's Stadium (Santa Clara)

    imago/UPI Photo

  • Super Bowl LI

    New England Patriots - Atlanta Falcons 34:28 OT (5. Februar 2017)
    Stadion: NRG Stadium (Houston

    imago images/UPI Photo

  • Super Bowl LII

    Philadelphia Eagles - New England Patriots 41:33 (4. Februar 2018)
    Stadion: U.S. Bank Stadium (Minneapolis)

    imago/UPI Photo

  • Super Bowl LIII

    New England Patriots - Los Angeles Rams 13:3 (3. Februar 2019)
    Stadion: Mercedes-Benz Stadium (Atlanta

    imago images/UPI Photo

  • Super Bowl LIV

    Kansas City Chiefs - San Francisco 49ers 31:20 (2. Februar 2020)
    Stadion: Hard Rock Stadium (Miami Gardens)

    IMAGO/ABACAPRESS

  • Super Bowl LV

    Tampa Bay Buccaneers - Kansas City Chiefs 31:9 (7. Februar 2021)
    Stadion: Raymond James Stadium (Tampa)

    IMAGO/Newscom World

  • Super Bowl LVI

    Los Angeles Rams - Cincinnati Bengals 23:20 (13. Februar 2022)
    Stadion: Sofi Stadium (Inglewood)

    imago images/UPI Photo

  • Super Bowl LVII

    Kansas City Chiefs - Philadelphia Eagles 38:35 (12. Februar 2023)
    Stadion: State Farm Stadium (Glendale)

    USA TODAY Network

  • Super Bowl LVIII

    Kansas City Chiefs - San Francisco 49ers 25:22 n. OT (11. Februar 2024)
    Stadion: Allegiant Stadium (Paradise)

    IMAGO/Newscom World

  • Super Bowl LIX

    Philadelphia Eagles - Kansas City Chiefs 40:22 (9. Februar 2025)
    Stadion: Caesars Superdome (New Orleans)

    IMAGO/Newscom World

  • Super Bowl LX

    Seattle Seahawks - New England Patriots 29:13 (8. Februar 2026)
    Stadion: Levi's Stadium (Santa Clara)

    UPI Photo

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Arizona Cardinals

Quote: +30000

CINCINNATI, OH - DECEMBER 28: Arizona Cardinals wide receiver Marvin Harrison Jr. (18) warms up on the sideline during the game against the Arizona Cardinals and the Cincinnati Bengals on December 28, 2025, at Paycor Stadium in Cincinnati, OH. (Photo by Ian Johnson Icon Sportswire) NFL, American Football Herren, USA DEC 28 Cardinals at Bengals EDITORIAL USE ONLY Icon251228134

Bild: Icon Sportswire

Miami Dolphins

Quote: +20000

December 15, 2025, Pittsburgh, Pennsylvania, USA: December 15, 2025: DeÃ¢â‚¬â ¢Von Achane 28 during the Pittsburgh Steelers vs Miami Dolphins at Acrisure Stadium in Pittsburgh PA. Brook Ward Apparent Media Group Pittsburgh USA - ZUMAa234 20251215_zsa_a234_058 Copyright: xAMGx

Bild: ZUMA Press Wire

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New York Jets

Quote: +20000

JACKSONVILLE, FL - DECEMBER 14: New York Jets running back Breece Hall (20) kneels before the game between the Jacksonville Jaguars and the New York Jets on December 14, 2025 at EverBank Stadium in Jacksonville, Fl. (Photo by David Rosenblum Icon Sportswire) NFL, American Football Herren, USA DEC 14 Jets at Jaguars EDITORIAL USE ONLY Icon251214528789

Bild: Icon Sportswire

Cleveland Browns

Quote: +15000

CINCINNATI, OH - JANUARY 04: Cleveland Browns quarterback Shedeur Sanders (12) looks to pass during the game against the Cleveland Browns and the Cincinnati Bengals on January 4, 2026, at Paycor Stadium in Cincinnati, OH. (Photo by Ian Johnson Icon Sportswire) NFL, American Football Herren, USA JAN 04 Browns at Bengals EDITORIAL USE ONLY Icon260104106

Bild: Icon Sportswire

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Las Vegas Raiders

Quote: +15000

December 21, 2025, Houston, Texas, USA: Raiders running back ASHTON JEANTY (2) before the start of an NFL, American Football Herren, USA game between the Houston Texans and the Los Vegas Raiders on December 21, 2025 in Houston, Texas. The Texans won, 23-21. Houston USA - ZUMAc201 20251221_zap_c201_049 Copyright: xScottxColemanx

Bild: ZUMA Press Wire

Atlanta Falcons

Quote: +11000

ATLANTA, GA - JANUARY 04: Running back Bijan Robinson (7) of the Atlanta Falcons rushes during the week 18 NFL, American Football Herren, USA game between the Atlanta Falcons and the New Orleans Saints on Sunday January 4, 2026 at the Mercedes-Banz Stadium in Atlanta, Georgia. (Photo by David J. Griffin Icon Sportswire) NFL: JAN 04 Saints at Falcons EDITORIAL USE ONLY Icon9532601041614

Bild: Icon Sportswire

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Tennessee Titans

Quote: +10000

JACKSONVILLE, FL - JANUARY 04: Cam Ward 1 of the Tennessee Titans runs with the ball for a touchdown during the game between the Jacksonville Jaguars and the Tennessee Titans on January 4, 2026 at EverBank Stadium in Jacksonville, Fl. (Photo by David Rosenblum Icon Sportswire) NFL, American Football Herren, USA JAN 04 Titans at Jaguars EDITORIAL USE ONLY Icon260104541061

Bild: Icon Sportswire

Carolina Panthers

Quote: +9000

CHARLOTTE, NC - JANUARY 10: Carolina Panthers quarterback Bryce Young (9) celebrates with center Austin Corbett (63) after running for a 16-yard touchdown in the second quarter during the NFC Wildcard playoff game against the Los Angeles Rams on January 10, 2026 at Bank of America Stadium in Charlotte, North Carolina. (Photo by Joe Robbins Icon Sportswire) NFL, American Football Herren, USA JAN 10 NFC Wildcard Rams at Panthers EDITORIAL USE ONLY Icon573260110020

Bild: Icon Sportswire

New Orleans Saints

Quote: +9000

ATLANTA, GA - JANUARY 04: Quarterback Tyler Shough (6) of the New Orleans Saints passes during the week 18 NFL, American Football Herren, USA game between the Atlanta Falcons and the New Orleans Saints on Sunday January 4, 2026 at the Mercedes-Banz Stadium in Atlanta, Georgia. (Photo by David J. Griffin Icon Sportswire) NFL: JAN 04 Saints at Falcons EDITORIAL USE ONLY Icon9532601041415

Bild: Icon Sportswire

New York Giants

Quote: +7000

EAST RUTHERFORD, NJ - JANUARY 04: Jaxson Dart 6 of the New York Giants during the game against the Dallas Cowboys on January 4, 2026 at MetLife Stadium in East Rutherford, New Jersey. (Photo by Rich Graessle Icon Sportswire) NFL, American Football Herren, USA JAN 04 Cowboys at Giants EDITORIAL USE ONLY Icon26010422183

Bild: Icon Sportswire

Indianapolis Colts

Quote: +6500

JACKSONVILLE, FL - DECEMBER 07: Indianapolis Colts quarterback Daniel Jones (17) warms up before the game between the Jacksonville Jaguars and the Indianapolis Colts on December 7, 2025 at EverBank Stadium in Jacksonville, Fl. (Photo by David Rosenblum Icon Sportswire) NFL, American Football Herren, USA DEC 07 Colts at Jaguars EDITORIAL USE ONLY Icon251207523711

Bild: Icon Sportswire

Washington Commanders

Quote: +6500

MINNEAPOLIS, MN - DECEMBER 07: Washington Commanders quarterback Jayden Daniels (5) looks to pass during a NFL, American Football Herren, USA game between the Minnesota Vikings and Washington Commanders on December 7, 2025, at U.S. Bank Stadium in Minneapolis, MN. (Photo by Nick Wosika Icon Sportswire) NFL: DEC 07 Commanders at Vikings EDITORIAL USE ONLY Icon20251207066

Bild: Icon Sportswire

Minnesota Vikings

Quote: +5000

MINNEAPOLIS, MN - JANUARY 04: Minnesota Vikings wide receiver Justin Jefferson (18) looks on during the second half of the NFL, American Football Herren, USA game between the Green Bay Packers and Minnesota Vikings on January 4th, 2026, at U.S. Bank Stadium in Minneapolis, MN. (Photo by Bailey Hillesheim Icon Sportswire) NFL: JAN 04 Packers at Vikings EDITORIAL USE ONLY Icon20260104275

Bild: Icon Sportswire

Pittsburgh Steelers

Quote: +5000

Jan 12, 2025: DK Metcalf 4 during the Pittsburgh Steelers vs Houston Texans game in Pittsburgh, PA. CSM Pittsburgh USA - ZUMAcp5_ 20260113_faf_cp5_074 Copyright: xJasonxPohuskix

Bild: ZUMA Press Wire

Tampa Bay Buccaneers

Quote: +4500

TAMPA, FL - JANUARY 03: Tampa Bay Buccaneers quarterback Baker Mayfield (6) drops back to pass during a game between the Tampa Bay Buccaneers and the Carolina Panthers, January 3, 2025 at Raymond James Stadium in Tampa, Florida (Photo by Ricky Bowden Icon Sportswire) NFL, American Football Herren, USA JAN 03 Panthers at Buccaneers EDITORIAL USE ONLY Icon55301032026033

Bild: Icon Sportswire

Cincinnati Bengals

Quote: +3000

CINCINNATI, OH - JANUARY 04: Cincinnati Bengals quarterback Joe Burrow (9) looks at the scorebord during the game against the Cleveland Browns and the Cincinnati Bengals on January 4, 2026, at Paycor Stadium in Cincinnati, OH. (Photo by Ian Johnson Icon Sportswire) NFL, American Football Herren, USA JAN 04 Browns at Bengals EDITORIAL USE ONLY Icon260104150

Bild: Icon Sportswire

Dallas Cowboys

Quote: +3000

EAST RUTHERFORD, NJ - JANUARY 04: Dak Prescott 4 of the Dallas Cowboys during the game against the New York Giants on January 4, 2026 at MetLife Stadium in East Rutherford, New Jersey. (Photo by Rich Graessle Icon Sportswire) NFL, American Football Herren, USA JAN 04 Cowboys at Giants EDITORIAL USE ONLY Icon26010422154

Bild: Icon Sportswire

Chicago Bears

Quote: +2500

CHICAGO, IL - JANUARY 18: Caleb Williams 18 of the Chicago Bears throws the ball during the NFC Divisional Round playoff football game on January 18, 2026 at Soldier Field in Chicago, Illinois. (Photo by Melissa Tamez Icon Sportswire) NFL, American Football Herren, USA JAN 18 NFC Divisional Round Rams at Bears EDITORIAL USE ONLY Icon260118105

Bild: Icon Sportswire

Jacksonville Jaguars

Quote: +2500

Jacksonville quarterback Trevor Lawrence (16) takes the field before the start of the NFL, American Football Herren, USA wild-card playoff football game against the Buffalo Bills at EverBank Stadium in Jacksonville, Florida on Sunday, January 11, 2026. PUBLICATIONxNOTxINxUSA JAX20260111821 JOExMARINO

Bild: UPI Photo

Denver Broncos

Quote: +1900

DENVER, CO - JANUARY 17: Denver Broncos quarterback Bo Nix (10) leads his team onto the field before the AFC Divisional Round game against the Buffalo Bills at Empower Field at Mile High on January 17, 2026 in Denver, Colorado. (Photo by Dustin Bradford Icon Sportswire) NFL, American Football Herren, USA JAN 17 AFC Divisional Round Bills at Broncos EDITORIAL USE ONLY Icon132260117165

Bild: Icon Sportswire

Houston Texans

Quote: +1800

HOUSTON, TX - SEPTEMBER 28: (left to right) Houston Texans running back Woody Marks (27) takes the ball from Houston Texans quarterback CJ. Stroud (7) in the second quarter during the NFL, American Football Herren, USA game between the Tennessee Titans and Houston Texans on September 28, 2025 at NRG Stadium in Houston, Texas. (Photo by Leslie Plaza Johnson Icon Sportswire) NFL: SEP 28 Titans at Texans EDITORIAL USE ONLY Icon250928009

Bild: Icon Sportswire

New England Patriots

Quote: +1800

New England Patriots quarterback Drake Maye (10) stands up after being sacked and fumbling the ball during the third quarter of Super Bowl LX against the Seattle Seahawks at Levi s Stadium in Santa Clara, California on Sunday, February 8, 2026. PUBLICATIONxNOTxINxUSA SBP20260208182 JOHNxANGELILLO

Bild: UPI Photo

Detroit Lions

Quote: +1700

Dec 21, 2025: Amon-Ra St. Brown 14 during the Pittsburgh Steelers vs Detroit Lions game in Pittsburgh, PA. CSM Pittsburgh USA - ZUMAcp5_ 20251221_faf_cp5_245 Copyright: xJasonxPohuskix

Bild: ZUMA Press Wire

Los Angeles Chargers

Quote: +1600

FOXBOROUGH, MA - JANUARY 11: Justin Herbert 10 of the Los Angeles Chargers turns to hand the ball off during an AFC Wildcard game between the New England Patriots and the Los Angeles Chargers on January 11, 2026, at Gillette Stadium in Foxborough, Massachusetts. (Photo by Fred Kfoury III Icon Sportswire) NFL, American Football Herren, USA JAN 11 AFC Wildcard Chargers at Patriots EDITORIAL USE ONLY Icon482260111187

Bild: Icon Sportswire

Philadelphia Eagles

Quote: +1600

PHILADELPHIA, PA - JANUARY 11: Philadelphia Eagles quarterback Jalen Hurts 1 calls to the fans before the NFL, American Football Herren, USA Wild Card game between the San Fransisco 49ers and the Philadelphia Eagles on January 11th, 2026 at Lincoln Financial Field in Philadelphia, PA. (Photo by Terence Lewis Icon Sportswire) NFL: JAN 11 NFC Wildcard 49ers at Eagles EDITORIAL USE ONLY Icon260111089

Bild: Icon Sportswire

San Francisco 49ers

Quote: +1600

San Francisco 49ers quarterback Brock Purdy (13) and head coach Kyle Shanahan watch from the sideline during the third quarter of Super Bowl LVIII against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium in Las Vegas, Nevada, on Sunday, February 11, 2024. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY SBP20240211172 JohnxAngelillo

Bild: UPI Photo

Green Bay Packers

Quote: +1500

NFL, American Football Herren, USA NFC Wild Card Round-Green Bay Packers at Philadelphia Eagles Jan 12, 2025 Philadelphia, Pennsylvania, USA Green Bay Packers quarterback Jordan Love 10 on the field after loss to the Philadelphia Eagles in an NFC wild card game at Lincoln Financial Field. Philadelphia Lincoln Financial Field Pennsylvania USA, EDITORIAL USE ONLY PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xEricxHartlinex 20250112_eh_se7_01507

Bild: IMAGO/Imagn Images

Kansas City Chiefs

Quote: +1400

KANSAS CITY, MO - DECEMBER 14: Kansas City Chiefs quarterback Patrick Mahomes (15) looks to pass in the third quarter of an NFL, American Football Herren, USA game between the Los Angeles Chargers and Kansas City Chiefs on December 14, 2025 at GEHA Field at Arrowhead Stadium in Kansas City, MO. (Photo by Scott Winters Icon Sportswire) NFL: DEC 14 Chargers at Chiefs EDITORIAL USE ONLY Icon2512140909

Bild: Icon Sportswire

Baltimore Ravens

Quote: +1000

PITTSBURGH, PA - JANUARY 04: Baltimore Ravens wide receiver Zay Flowers (4) celebrates with Baltimore Ravens quarterback Lamar Jackson (8) during the NFL, American Football Herren, USA football game between the Baltimore Ravens and Pittsburgh Steelers on January 4, 2026 at Acrisure Stadium in Pittsburgh, PA. (Photo by Mark Alberti Icon Sportswire) NFL: JAN 04 Ravens at Steelers EDITORIAL USE ONLY Icon26010407116

Bild: Icon Sportswire

Buffalo Bills

Quote: +1000

DENVER, CO - JANUARY 17: Buffalo Bills center Connor McGovern (66), offensive tackle Alec Anderson (70), quarterback Josh Allen (17), and quarterback Mitchell Trubisky (11) run onto the field to warm up before the AFC Divisional Round game against the Denver Broncos at Empower Field at Mile High on January 17, 2026 in Denver, Colorado. (Photo by Dustin Bradford Icon Sportswire) NFL, American Football Herren, USA JAN 17 AFC Divisional Round Bills at Broncos EDITORIAL USE ONLY Icon132260117129

Bild: Icon Sportswire

Seattle Seahawks

Quote: +1000

Seattle Seahawks quarterback Sam Darnold and Seattle Seahawks head coach Mike MacDonald celebrate after the Seattle Seahawks defeated the New England Patriots to win Super Bowl LX at Levi s Stadium in Santa Clara, California on Sunday, February 8, 2026. PUBLICATIONxNOTxINxUSA SBP202602082007 JOHNxANGELILLO

Bild: UPI Photo

Los Angeles Rams

Quote: +750

Los Angeles Rams quarterback Matthew Stafford (9) reacts after the Rams were defeated by the Seattle Seahawks 31-27 in an NFL, American Football Herren, USA Conference Championship game at Lumen Field in Seattle, Washington, on Sunday, January 25, 2026. Seattle advance to play the New England Patriots in the Super Bowl on February 8, 2026. PUBLICATIONxNOTxINxUSA SEA20260125845 GARYxCASKEY

Bild: UPI Photo

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