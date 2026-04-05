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NFL: Tampa Bay Buccaneers – Ex-Teamkollege verrät: "Baker Mayfield hat echt viel durchgemacht"
Veröffentlicht:von ran.de
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Videoclip • 01:54 Min
Baker Mayfield ist keiner, der wegen einer kleinen Verletzung aussetzt. Doch Lavonte David erklärt, wie viel der Quarterback der Tampa Bay Buccaneers tatsächlich einstecken kann.
Im Oktober 2025 standen die Tampa Bay Buccaneers bei 5-1, vor der Bye Week dann bei 6-2. Und Baker Mayfield wurde ernsthaft als MVP-Kandidat gehandelt.
Zu Recht, denn der Quarterback spielte bis zu dem Zeitpunkt eine extrem starke Saison und war ein Garant für den Lauf der Bucs.
Doch danach lief einiges falsch. Die Bucs verloren sieben ihrer neun folgenden Spiele und die Auftritte Mayfields wurden schlechter.
Am Ende blieb von den MVP-Rufen nicht mehr viel übrig, von den Playoff-Träumen ebenso wenig, denn Tampa Bay beendete die Spielzeit mit einer 8-9-Bilanz und nur Platz zwei in der NFC South.
Der sportliche Absturz hat viele Gründe. Einer davon war Mayfield. Wohl auch bedingt durch Verletzungen, wie Lavonte David verriet.
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Tampa Bay Buccaneers: Baker Mayfield mit zahlreichen Verletzungen
Dass der 30-Jährige immer wieder von Verletzungen geplagt wurde, war bereits im Injury Report zu erkennen, in dem Mayfield, der alle 17 Spiele startete, zehn Mal auftauchte: In Week 3 (Fuß/Zeh), Week 4 (rechter Bizeps), Week 5 (rechtes Knie/Bizeps), Week 8 (Knie), Week 10 (Knie/Bauchmuskel), Week 12 (Krankheit), Week 13 (linke Schulter), Week 14 (linke Schulter), Week 15 (linke Schulter) und Week 18 (rechte Schulter/Knie). Lediglich zweimal war er laut Status "fraglich", in Week 4 und 13.
Unklar war daher, wie sehr er durch die Verletzungen letztlich beeinträchtigt wurde. David deutete das nun an.
"Die Saison ist jetzt vorbei, also kann ich darüber sprechen", sagte der zuletzt zurückgetretene Linebacker bei "The Arena". "Baker hat echt viel durchgemacht. Er hatte eine Menge Verletzungen, bei denen du nicht erwartest, dass ein Quarterback damit überhaupt spielt. Er hatte eine Verletzung am Bauchmuskel, eine Schulterverletzung, da kam einiges zusammen. Dazu noch Knöchelprobleme und Kniebeschwerden. Er hat wirklich versucht, sich da durchzubeißen und genau der Spieler zu sein, den wir gebraucht haben."
Es ist möglich, dass Blessuren zudem nicht in den Reports auftauchen, weil sie nicht behandelt werden. Die von David erwähnten Knöchelprobleme tauchen zum Beispiel in den Reports nicht auf. So oder so: Mayfield mag hart im Nehmen sein, geholfen hat es den Buccaneers am Ende nicht.
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