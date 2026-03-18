NFL NFL: Maxx Crosby packt über Ravens und geplatzten Trade aus Videoclip • 02:49 Min Link kopieren Teilen

Normalerweise ist der Donnerstag für den Kickoff der neuen NFL-Saison reserviert. Doch die Seattle Seahawks werden die Saison 2026 wohl an einem Mittwoch eröffnen. Was an einem Spiel am anderen Ende der Welt und einem alten US-Gesetz liegt.

Es muss schon einen besonderen Grund haben, wenn die NFL ihr traditionell donnerstags stattfindendes Eröffnungsspiel auf einen Mittwoch vorzieht. In der Super-Bowl-Ära kam dies bisher genau einmal vor, und zwar 2012. Damals hielt US-Präsident Barack Obama am Donnerstagabend seine mit Spannung erwartete Abschlussrede auf dem Parteitag der Demokraten. Die NFL zog deshalb das Eröffnungsspiel zwischen den New York Giants und den Dallas Cowboys (17:24) auf Mittwoch vor, der "Obama-Mittwoch" ging in die NFL-Geschichte ein. Das letzte Mal zuvor wurde 1948 an einem Mittwoch gespielt.

Seahawks-Auftakt schon an einem Mittwoch? In diesem Jahr könnte es nun wieder so weit sein. Einem Bericht des "Wall Street Journals" zufolge sollen die Super-Bowl-Gewinner der Seattle Seahawks am Mittwoch, dem 9. September, auf einen von der NFL noch zu bestimmenden Gegner treffen. Als Gegner für die Saisoneröffnung kommen die New England Patriots, die Chicago Bears, die Dallas Cowboys, die New York Giants, die Los Angeles Chargers, die Kansas City Chiefs oder die Arizona Cardinals infrage.

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Die Seahawks müssen wegen des Australien-Spiels am Mittwoch ran Der Grund dafür hat diesmal nichts mit Politik zu tun, sondern mit der internationalen Expansion der NFL. In Week 1 wird das erste reguläre Saisonspiel in Australien stattfinden, die Los Angeles Rams treffen in Melbourne auf die San Francisco 49ers. Dem Bericht zufolge soll dieses Spiel donnerstags stattfinden, was absolut logisch wäre. Schließlich kann es in Week 2 noch keine Bye Week geben, die Rams und die 49ers müssen aber die lange Heimreise von "Down Under" antreten und in der folgenden Woche schon wieder in den USA spielen. Was nach einem Spiel am Donnerstag natürlich deutlich besser geht, als wenn die Partie in Melbourne erst am Sonntag stattfinden würde.

Ein altes Gesetz verhindert ein Australien-Spiel am Freitag Ein Spiel am Freitag wäre zwar vermutlich auch ausreichend, um einigermaßen erholt aus Australien zurückzukehren, doch diese Ansetzung verhindert ein altes US-Gesetz zum Schutz des College- und Highschool-Footballs. Der "Sports Broadcasting Act" aus dem Jahr 1961 verbietet es der NFL, Spiele an Freitagen oder Samstagen anzusetzen – und zwar vom zweiten Freitag im September bis zum zweiten Samstag im Dezember. Weshalb es tatsächlich so aussieht, als ob die NFL-Saison in diesem Jahr bereits an einem Mittwoch beginnen wird. Für die Seahawks wäre es direkt eine Premiere: In ihrer Franchise-Geschichte traten sie noch nie an einem Mittwoch an.

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