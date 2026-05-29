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Rams: Puka Nacua gibt sich nach Klage einsichtig
Veröffentlicht:von Oliver Jensen
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Videoclip • 01:01 Min
Der Star-Receiver Puka Nacua sorgte zuletzt für negative Schlagzeilen neben dem Footballplatz. Nun hat er sich erstmals dazu geäußert und gab sich dabei sehr einsichtig.
Puka Nacua hat sich erstmals öffentlich geäußert, seitdem eine Frau in Los Angeles im März eine Klage gegen ihn eingereicht hatte. Darin wird ihm vorgeworfen, eine "unprovozierte antisemitische Äußerung" gemacht und sie später in die Schulter gebissen zu haben.
Nacua, der am heutigen Freitag seinen 25. Geburtstag feiert, wollte sich nicht zu Details der Klage oder zu der betreffenden Nacht äußern und bezeichnete die Angelegenheit als "laufenden Rechtsstreit". Sein Anwalt Levi McCathern hatte allerdings bereits im März in einer von "ABC News" zitierten Stellungnahme erklärt, dass Nacua die Vorwürfe "aufs Schärfste" zurückweise.
Puka Nacua bedankt sich für Unterstützung der Los Angeles Rams
Dennoch gab sich Nacua reflektiert. "Dies ist ein Moment für mich gewesen, aus Situationen zu lernen, in die ich mich selbst gebracht habe, und mir bewusst zu machen, wie ich mich auf und neben dem Footballfeld verhalte. Ich bin wirklich dankbar für die Unterstützung durch die Organisation, besonders durch meine Teamkollegen", so Nacua.
"Leute haben sich in der Offseason immer wieder gemeldet und nachgefragt. Eine der wichtigsten Erkenntnisse für mich ist, dass es in Ordnung ist, Unterstützung anzunehmen, und dass ich mir meiner Plattform als Profi-Footballer bewusst sein muss, um sie positiv für mich und andere zu nutzen."
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Ein Teil dieser Unterstützung besteht laut Nacua darin, eine Therapie zu machen. Zudem verbrachte er in diesem Frühjahr Zeit in einer Reha-Einrichtung. "Inmitten all dieser Dinge, die für mich herausfordernd waren, gab es auch viel Positives. Und es hat mein Leben deutlich verbessert", sagte Nacua.
Rams-Headcoach Sean McVay erklärte am Donnerstag, er habe Nacuas "Bereitschaft, sich zu öffnen", sehr geschätzt. "Es ist wirklich gut zu sehen, welchen Weg er einschlägt. Wir werden ihn weiterhin unterstützen und hinter ihm stehen", sagte McVay.
Rams: Nacua geht in sein letztes Vertragsjahr
Der Fünftrunden-Pick aus dem Jahre 2023 geht in die letzte Saison seines Rookie-Vertrags. Auf die Frage, ob er sich damit wohlfühle, 2026 ohne Vertragsverlängerung zu spielen, sagte Nacua, er habe "darüber noch nicht wirklich nachgedacht".
Und weiter: "Meine Aufgabe ist es, hierherzukommen, mit den Jungs zu arbeiten und jeden Tag zu konkurrieren - das ist meine Einstellung. Wenn ich mich als Mensch weiterentwickle, helfen mir die Coaches und mein Umfeld auch dabei, als Footballspieler besser zu werden. Darauf habe ich Einfluss. Und ich hoffe, dass sich der Rest dann von selbst ergibt."
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