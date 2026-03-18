Basketball-Bundesliga live auf joyn
BBL 2025/26 live: Topspiele im kostenlosen Joyn-Livestream - EWE Baskets Oldenburg gegen Würzburg Baskets
Aktualisiert:von ran.de
ran NBA Basketball
NBA: "Momentum!" Detlef Schrempf feiert deutschen Basketball ab
Videoclip • 05:23 Min
Die Saison 2025/26 in der Basketball-Bundesliga (BBL) läuft. ran.joyn gibt alle wichtigen Informationen zum Wettbewerb.
Die Saison 2025/26 in der Basketball-Bundesliga (BBL) läuft in ihrer 60. Spielzeit. Als Titelverteidiger gehen die Basketballer des FC Bayern München in die Saison.
Für die Münchner ist sogar der Titel-Hattrick möglich, denn der FC Bayern krönte sich auch schon 2024 zum deutschen Basketball-Meister.
Begegnung: EWE Baskets Oldenburg vs. Würzburg Baskets
Wettbewerb: BBL
Datum und Uhrzeit: Samstag, 22. März (16:30 Uhr)
Austragungsort: EWE Arena, Oldenburg
Live-Stream: Joyn
Auf Joyn könnt ihr jede Woche ein Spiel der BBL im kostenlosen Livestream verfolgen.
ran gibt alle wichtigen Informationen zur Saison 2025/26 in der Basketball-Bundesliga (BBL).
BBL-Saison 2025/26 live: Welche Teams sind mit dabei?
Auch in der BBL-Saison 2025/26 sind 18 Mannschaften am Start und kämpfen um den Meistertitel bzw. gegen den Abstieg aus Deutschlands höchster Basketball-Spielklasse.
Alle teilnehmenden Teams gibt es hier in der Übersicht!
BBL-Saison 2025/26 live: Kann ich die Spiele auch im kostenlosen Livestream auf Joyn verfolgen?
Ja! Jede Woche wird in der Saison 2025/26 ein Spiel der Basketball-Bundesliga über Joyn im Livestream übertragen.
BBL-Saison 2025/26 live: Kann ich die Spiele im Free-TV verfolgen?
Ja, ausgewählte Spiele der BBL-Saison 2025/26 werden im Free-TV übertragen, unter anderem von Welt TV und auch in den öffentlich-rechtlichen Sendern.
Das Wichtigste zur Basketball-Bundesliga in Kürze
BBL-Saison 2025/26 live: Kann ich die Spiele im Livestream verfolgen?
Ja, neben dem kostenlosen Livestream von Joyn gibt es auch bei Bild und Sportbild Übertragungen von BBL-Begegnungen im Stream. Alle Spiele der Saison könnt ihr hingegen bei Dyn verfolgen. Für diesen Streamingdienst ist jedoch ein kostenpflichtiges Abo notwendig.
News und Videos zur Basketball-Bundesliga
Länderspiel
Karl-Debüt? Entscheidung wohl gefallen
Fußball-Bundesliga
Bundesliga: Darum findet am ersten April-Wochenende kein Freitagabendspiel statt
DHB-Team empfängt Ägypten
Handball live: Deutschland vs. Ägypten im Free-TV auf ProSieben und im Joyn-Livestream
Champions League
FC Bayern vs. Atalanta Bergamo heute live: Champions League im TV, Livestream und im Ticker
Formel-1-Saison 2026
Formel-1-Saison 2026: Neues Reglement, Teams, Strecken - alle Infos zu Fahrern, Teams, Kalender und Übertragung im TV
Fußball
Afrika Cup: Senegal fordert Aufklärung wegen "Korruption"
Darts im Livestream auf Joyn
Premier League Darts 2026 live: 7. Spieltag in Dublin im Free-TV, Joyn-Stream und im Ticker
Champions League Highlights
UEFA Champions League 2025/26 live: Highlights im Free-TV und Joyn-Livestream
NBA
NBA 2025/26 heute live: Spielplan, Übertragung im TV, Livestream und die deutschen Stars