Bild: IMAGO/Jan Huebner

Sollte Jonas Urbig nicht rechtzeitig fit werden, würde der erst 16 Jahre alte Leonard Prescott zahlreiche Rekorde pulverisieren.

Vom FC Bayern berichtet Martin Volkmar Jung oder ganz jung – vor dieser Entscheidung steht Vincent Kompany im Tor des FC Bayern. Es ist ja nicht so, dass Jonas Urbig nicht selbst mit seinen 22 Jahren noch ein Rookie wäre. Seit seinem Debüt kurz nach seinem Winter-Wechsel vor fast genau einem Jahr ist er der zehntjüngste Torhüter des deutschen Rekordmeisters. Und in der aktuellen Saison ist Urbig der zweitjüngste Bundesliga-Keeper mit regelmäßigen Einsätzen nach U21-Nationalspieler Mio Backhaus von Werder Bremen. Im Vergleich zu seinem potenziellen Nachrücker, dem erst 16 Jahre alten Leonard Prescott, ist die nominelle Nummer zwei des FCB aber so viel erfahrener, dass er wenn irgend machbar im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Atalanta Bergamo heute Abend (ab 21 Uhr im ran-Liveticker) spielen soll.

FC Bayern: Jonas Urbig soll gegen Atalanta spielen Daher versuchen die Münchner alles, Urbig nach seiner Gehirnerschütterung nach dem heftigen Zusammenprall in der Nachspielzeit des Hinspiels (6:1) vor acht Tagen einsatzbereit zu bekommen. Im Abschlusstraining am Dienstagmittag machte der Ex-Kölner auf die Beobachter einen guten Eindruck, doch erst heutigen Spieltag und nach eingehender neurologischer Untersuchung durch die Mannschaftsärzte wird es Klarheit geben. Ein Bericht von "Sky" legt nun nahe, dass die Chancen auf einen Einsatz des Ex-Kölners weiter gestiegen sind. Hundertprozentige Sicherheit liefert aber auch dies nicht.

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Bayern-Coach Vincent Kompany: "Rein medizinische Entscheidung" "Es wird eine rein medizinische Entscheidung sein. Wenn es läuft, wie es jetzt läuft, steht Jonas Urbig im Tor. Wenn nicht, müssen wir eine andere Lösung finden", hatte Kompany am Dienstagabend gesagt – und diese Lösung sei dann Prescott. Schließlich sollte aufgrund des klaren Vorsprungs auch mit dem noch für die B-Junioren spielberechtigten Toptalent nichts mehr schief gehen. Und für die nach der Länderspielpause anstehende "Crunchtime" mit einem möglichen Viertelfinal-Kracher gegen Real Madrid sollen Urbig und im Idealfall auch der noch an einem Muskelfaserriss laborierenden Manuel Neuer unbedingt zur Verfügung stehen. FC Bayern München: Startelf-Entscheidung bei Jonas Urbig gefallen

Leonard Prescott: Auch Einsatz gegen Ex-Klub Union Berlin nicht ausgeschlossen Daher ist auch ein Einsatz Prescotts am Samstag im Heimspiel gegen Union Berlin nicht gänzlich ausgeschlossen, was ebenfalls eine tolle Geschichte wäre: Der der U-17-Nationaltorwart war vor zwei Jahren von den "Eisernen" aus der Hauptstadt, wo er aufgewachsen ist, in den Bayern-Nachwuchs gewechselt. Zweifel, dass der Deutsch-Amerikaner der Feuertaufe auf größtmöglicher Bühne gewachsen wäre, lässt Kompany nicht aufkommen: "Wenn er spielen muss, dann bekommt er volle Rückendeckung und Unterstützung. Wir haben viele gute Spieler in der Mannschaft, die ihm helfen werden. Egal was passiert, haben wir volles Vertrauen."

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Leonard Prescott: Große Wertschätzung bei DFB und Bayern Auch beim DFB ist man nach ran-Informationen vollauf von Prescott überzeugt und sicher, dass er der Aufgabe bei den Profis gewachsen ist. Und Bayerns U-19-Coach Peter Gaydarov, für dessen Mannschaft der Youngster bisher 16 Mal im Tor stand, ist voll des Lobes für den gebürtigen New Yorker: "Er ist technisch überragend, er könnte gefühlt im Feld mitspielen. Er ist sehr mutig in seinen Aktionen und für sein Alter auf jeden Fall sehr weit."

Jüngster Torhüter in der Geschichte der Champions League und der Bayern Sollte Prescott am Mittwochabend tatsächlich sein Profi-Debüt feiern, würde er zahlreiche Rekorde pulverisieren: Unter anderem wäre er der jüngste Torhüter in der Champions-League-Geschichte. Bisher hält der Leipziger Maarten Vandevoordt die Bestmarke, der im Dezember 2019 bei seinem Einsatz für Genk 17 Jahre und 287 Tage alt war. Jüngster Deutscher zwischen den Pfosten war der damalige Schalker Timon Wellenreuther im Februar 2015 mit 19 Jahren und 77 Tagen. Prescott wäre zudem auch der mit Abstand jüngste Profi-Keeper in der Historie des ruhmreichen FC Bayern, wo bislang Sven Scheuer (Debüt 1989 mit 18 Jahren und 237 Tagen) das Ranking anführt. Und er wäre mit 16 Jahren und 176 Tagen der zweitjüngste Akteur, der jemals für die "Roten" auflief nach Paul Wanner (16 Jahren und 15 Tage im Januar 2022).

Leonard Prescott: Einsatz nur mit Sonderregelung möglich Damit der minderjährige Prescott aber zur Verfügung stehen kann, benötigen die Münchner eine Sonderregelung im Jugendschutzgesetz. Sie erlaubt Sportlern auch unter 18 Jahren nach 20 Uhr noch zu arbeiten - jedoch nur bis 23 Uhr. Bleibt also zu hoffen, dass es nach dem klaren Hinspielsieg nicht doch noch zu einer Verlängerung kommt… Auch Interessant: FC Bayern München: ÖPNV-Streik während Bergamo-Spiel - MVG stellt Notfallplan vor

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