NBA zieht Doncic-Foul zurück - keine Sperre

Die NBA hat Basketball-Superstar Luka Doncic den Weg ins Topspiel bei den Detroit Pistons in der Nacht zum Dienstag freigeräumt. Die Liga zog ein technisches Foul gegen den Slowenen zurück - damit bleibt auch eine automatische Sperre gegen den besten Scorer der Saison aus.

Luca Doncic hatte am Samstag gegen Orlando Magic sein 16. technisches Foul der Saison kassiert. Trotz Verwarnung der Schiedsrichter setzte er ein Wortgefecht mit Magic-Profi Goga Bitadse fort, beide Spieler wurden bestraft. Auch das Foul gegen den Georgier nahm die NBA nun zurück.

Die Lakers haben neun Spiele in Serie gewonnen - auch, weil Doncic sich in sensationeller Form präsentiert. Während der Serie machte er im Schnitt 40 Punkte pro Spiel, gegen Miami Heat waren es zuletzt sogar 60. Die Lakers sind mit 46 Siegen und 25 Niederlagen die Nummer drei der Western Conference, die Pistons (51:19) das beste Team der Liga.