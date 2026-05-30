Premier-League-Knall: Arne Slot verlässt FC Liverpool

Lange Zeit war unklar, ob Arne Slot auch weiterhin Trainer des FC Liverpool bleiben wird. Jetzt ist klar: Der Niederländer wird die "Reds" im Sommer verlassen.

Der englische Fußball-Rekordmeister FC Liverpool und Teammanager Arne Slot gehen nach einer schwachen Saison getrennte Wege.

Wie der Klub des deutschen Nationalspielers Florian Wirtz am Samstagmittag mitteilte, habe der 47-jährige Niederländer "seine Rolle als Cheftrainer mit sofortiger Wirkung" aufgegeben, die Nachfolgersuche sei im Gange.

Als Favorit bei den Reds gilt Andoni Iraola (43), mit dem auch Bayer Leverkusen verhandeln soll. Der Spanier steht derzeit bei Liverpools Ligakonkurrenten AFC Bournemouth unter Vertrag.

Slot hatte den FC Liverpool im Sommer 2024 als Nachfolger von Jürgen Klopp übernommen. Das schwere Erbe war für ihn in seiner ersten Saison keine erkennbare Last, er führte den LFC auf Anhieb zur 20. englischen Meisterschaft.