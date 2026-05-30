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WM-Vorbereitung

USA vs. Deutschland live: Das DFB-Länderspiel im Livestream, Free-TV und Liveticker

Veröffentlicht:

von ran.de

ran Fußball

Kimmich über WM-Prämien: "Dem DFB geht es ja wieder besser"

Videoclip • 02:28 Min

Die Weltmeisterschaft steht vor der Tür: Für das DFB-Team ist das Länderspiel gegen die USA der letzte Test vor der WM in Amerika. ran zeigt, wie ihr das Testspiel gratis verfolgen könnt.

Acht Tage vor dem WM-Auftaktspiel gegen Curacao bestreitet die DFB-Elf ihr letztes Vorbereitungsspiel gegen Gastgeber USA.

Im Soldier Field in Chicago will die deutsche Mannschaft die Generalprobe für die Endrunde meistern.

Auch für die US-amerikanische Nationalmannschaft ist es das letzte Länderspiel vor dem WM-Auftakt gegen Paraguay.

Im Kader von Trainer Mauricio Pochettino stehen auch einige bekannte Gesichter aus der Bundesliga: Mit Joe Scally und Gio Reyna (Borussia Mönchengladbach) sowie Malik Tillman (Bayer Leverkusen) spielen derzeit drei US-Profis in der höchsten deutschen Spielklasse.

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USA vs. Deutschland live im TV, Stream und Ticker: Wann findet das DFB-Testspiel statt?

Deutschland spielt am Samstag, den 06. Juni 2026, um 20:30 Uhr gegen die US-amerikanische Nationalmannschaft.

Fußball-Länderspiel live: Läuft USA gegen Deutschland im Free-TV?

Ja, das Spiel wird live und kostenlos von RTL übertragen. Die Sendung beginnt um 20:15 Uhr, ehe um 20:30 Uhr der Ball rollen wird.

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USA vs. Deutschland live: Wo kann ich das Match im Livestream sehen?

Das DFB-Länderspiel läuft im Livestream auf RTL+. Allerdings ist ein kostenpflichtiges Abonnement nötig.

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Deutschland spielt gegen die USA: Wo gibt's einen Liveticker zum DFB-Spiel?

Einen Liveticker zum Länderspiel gibt es wie gewohnt auf ran.de.

Übersicht zur Freundschaftsspiel-Übertragung: Deutschland gegen USA

  • Spiel: USA vs. Deutschland

  • Datum und Uhrzeit: 06. Juni 2026; 20:45 Uhr

  • Trainer: Mauricio Pochettino (USA), Julian Nagelsmann (Deutschland)

  • Free-TV: RTL

  • Livestream: RTL+

  • Liveticker: ran.joyn.de

  • Austragungsort: Soldier Field (Chicago)

Auch interessant: WM 2026: Nagelsmann stehen für Finnland-Spiel fast alle Spieler zur Verfügung - DFB-News im Ticker

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