NBA: Dallas Mavericks schmeißen Head Coach Jason Kidd raus

Die Dallas Mavericks und Head Coach Jason Kidd gehen getrennte Wege. Die Entscheidung sei einvernehmlich gefallen.

Kidd, als Spieler 2011 an der Seite von Dirk Nowitzki Meister mit Dallas, hatte die Mavs 2021 übernommen. Der 53-Jährige führte sie 2022 in die Conference Finals und 2024 ins Finale. Dort waren sie den Boston Celtics unterlegen gewesen.

Die Dallas Mavericks haben sich von Head Coach Jason Kidd getrennt. Wie der NBA-Klub mitteilte, sei die Entscheidung in beiderseitigem Einvernehmen getroffen worden.

In der Vorsaison hatte Dallas nach dem geräuschvollen Trade von Superstar Luka Doncic zu den Los Angeles Lakers unter Kidd in den Playins die Qualifikation für die Playoffs verpasst. In der laufenden Spielzeit hatten die Mavs mit 26 Siegen und 56 Niederlagen aus der regulären Saison nichts mit der Postseasonzu tun.

Hoffnung machte derweil die starke Debütsaison des 19-jährigen Cooper Flagg, der sich zum "Rookie of the Year" krönte.

"Während wir die Zukunft unseres Basketballprogramms evaluieren, sind wir der Ansicht, dass dies der richtige Zeitpunkt für eine neue Ausrichtung unseres Teams ist", sagte der neue Mavs-Präsident Masai Ujiri.

"Wir haben hohe Erwartungen an dieses Franchise und die Verantwortung, eine Basketballorganisation aufzubauen, die dauerhaft um Meisterschaften mitspielen kann." Die Suche nach einem Nachfolger soll unmittelbar beginnen.