Bitterer Start für Isaiah Hartenstein und die Oklahoma City Thunder: Der Titelverteidiger verliert Spiel eins der Western Conference Finals gegen Victor Wembanyamas San Antonio Spurs nach zwei Verlängerungen.

Der deutsche Nationalspieler Isaiah Hartenstein hat mit Oklahoma City Thunder in der NBA in einem dramatischen Auftaktspiel des Conference Finals im Westen einen Dämpfer hinnehmen müssen.

Gegen die San Antonio Spurs mit dem herausragenden Ausnahmespieler Victor Wembanyama verlor der Titelverteidiger mit 115:122 nach zwei Verlängerungen. Am Mittwoch (Ortszeit) kommt es in Oklahoma City zum zweiten Spiel.

Vor allem Wembanyama (22) machte in einer nervenaufreibenden Partie eins den Unterschied zugunsten der Texaner:

Der Franzose, der San Antonio erst in die zweite Verlängerung gerettet hatte, kam am Ende auf 41 Punkte und 24 Rebounds - und entschied damit auch das Duell der Stars für sich.