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Das Team um die deutschen Basketballstars Franz und Moritz Wagner schlug die Charlotte Hornets zum Abschluss des Play-in-Turniers mehr als deutlich und trifft im Achtelfinale auf die Detroit Pistons, Nummer eins der Eastern Conference.

Mit einem Rekordsieg hat Orlando Magic auf den allerletzten Drücker doch noch sein Ticket für die Playoffs der NBA gelöst. Das Team um die deutschen Basketballstars Franz und Moritz Wagner schlug die Charlotte Hornets zum Abschluss des Playin-Turniers mit 120:90 und trifft im Achtelfinale auf die Detroit Pistons, Nummer eins der Eastern Conference. Orlando, das seine erste Chance in den Playins am Mittwoch (Ortszeit) bei den Philadelphia 76ers vergeben hatte (97:109) und damit einen weiteren Umweg nehmen musste, präsentierte sich beim Alles-oder-Nichts-Spiel stark. Zur Pause stand es 68:37 (+31), nie zuvor hatte ein NBA-Team seit Einführung des Turniers zur Saison 2020/21 nach 24 Minuten einen solch großen Vorsprung.

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Welt- und Europameister Franz Wagner kam auf starke 18 Punkte, sieben Rebounds und sechs Assists. Sein älterer Bruder Moritz, zuletzt bei Orlando meist nur Zuschauer, blieb in gut sechs Minuten Einsatzzeit ohne Punkte. Tristan da Silva verbuchte fünf Zähler. "Mir hat unsere Energie vom ersten Sprungball an gefallen", sagte Franz Wagner. "Wir waren voll auf den Gameplan konzentriert und haben ihn gut umgesetzt. Und genau das werden wir in den Playoffs brauchen."

In der Nacht zu Montag (0.30 Uhr MESZ) findet Spiel eins der Best-of-seven-Serie in Detroit statt, Orlando ist gegen das Team um MVP-Kandidat Cade Cunningham klarer Außenseiter.

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NBA: Alle sieben Deutsche in den Playoffs Franz Wagner und Co. hatten die Hauptrunde nur auf Platz acht im Osten beendet und deshalb ins Play-in-Turnier gemusst. Orlando scheiterte in den vergangenen beiden Spielzeiten jeweils in der ersten Runde und dürfte es schwer haben, diesmal weiter zu kommen. Durch den Erfolg über die Hornets stehen alle sieben deutschen NBA-Profis in den Playoffs. Direkt ins Achtelfinale hatten es Champion Isaiah Hartenstein (Oklahoma City Thunder), Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder (Cleveland Cavaliers), Maximilian Kleber (Los Angeles Lakers) und Ariel Hukporti (New York Knicks) geschafft. Im Westen holten sich die Phoenix Suns durch ein 111:96 über die Golden State Warriors das letzte Ticket. Das Team aus Arizona spielt nun gegen OKC und Hartenstein.

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