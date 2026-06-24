Im diesjährigen NBA-Draft wurden zwei Deutsche bereits in Runde eins ausgewählt. Das hat es bisher erst ein Mal vor über 40 Jahren gegeben.

Die deutschen Junioren-Nationalspieler Hannes Steinbach und Christian Anderson sind beim alljährlichen Draft der Basketball-Profiliga NBA wie prognostiziert bereits in der ersten Runde ausgewählt worden.

Der 20 Jahre alte Würzburger Steinbach, der zuletzt für die University of Washington spielte und als Forward oder Center eingesetzt werden kann, ging an Position 14 an die Charlotte Hornets.

Das Team aus North Carolina griff sich vier Picks später an Position 18 auch den 20 Jahre alten Guard Anderson, der die Texas Tech University besucht hatte.

Der in Atlanta geborene Deutsch-Amerikaner, der auch schon für die A-Nationalmannschaft zum Einsatz kam, war gemeinsam mit Steinbach 2025 mit der deutschen U19 Vizeweltmeister geworden.