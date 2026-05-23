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BBL: Bayern stürmen ins Halbfinale - Trier stellt keine Hürde dar
Veröffentlicht:von SID
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Videoclip • 01:18 Min
Der FC Bayern Basketball hat einen Schritt zur Titelverteidigung in der BBL gemacht. Mit Trier halten sich die Münchner nicht länger als nötig auf.
Auch im dritten Spiel hat der FC Bayern Basketball nichts anbrennen lassen und als erstes Team das Halbfinale der Basketball-Bundesliga (BBL) erreicht. Der deutsche Meister gewann am Samstag bei Aufsteiger VET-Concept Gladiators Trier 99:62 (57:33), das einseitige Playoff-Viertelfinale ging mit 3:0 an die Münchner. Zuvor hatte der Hauptrundensieger in der Best-of-five-Serie zwei klare Heimsiege gefeiert.
"Wir waren sehr, sehr fokussiert", sagte Bayern-Profi Elias Harris bei Dyn. In der nächsten Runde müssten die Münchner ihr Spiel "durchdrücken" und einfach weiter auftreten "wie bisher".
Im Halbfinale treffen die Bayern ab dem 30. Mai auf die Telekom Baskets Bonn oder die Fitness First Würzburg Baskets. Vor Spiel vier, das am Sonntag (ab 16:15 Uhr im kostenlosen Livestream auf Joyn) stattfindet, führen die Bonner 2:1 und können das Weiterkommen in Würzburg schon klarmachen.
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Da Silva und Obst sind beste Scorer der Bayern
Trier hielt im ersten Viertel gut dagegen, geriet dann aber innerhalb von nur drei Minuten durch einen 0:15-Negativlauf klar in Rückstand (24:40/14.). Besonders Europameister Oscar da Silva war in dieser Phase kaum zu stoppen. Und die Bayern legten bis zur Pause nach, in der zweiten Hälfte wuchs der Vorsprung weiter.
Mit 20 Punkten war da Silva bester Werfer des Spiels, Welt- und Europameister Andreas Obst kam auf 16. Für Trier verbuchte Marco Hollersbacher 14 Zähler. "Bayern ist ein physisches Team. Wir haben es leider gar nicht geschafft, dagegenzuhalten", sagte Hollersbacher zum letzten Saisonspiel.
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