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Knicks zu stark: Schröder kassiert mit Cavaliers nächste Playoff-Pleite

Aktualisiert:

von SID

ran NBA Basketball

NBA-Star im Liebes-Zoff: Rap-Queen erhebt schwere Vorwürfe

Videoclip • 01:35 Min

In den NBA-Playoffs muss Dennis Schröder in Diensten der Cleveland Cavaliers die nächste Pleite hinnehmen.

Nächster Rückschlag für Dennis Schröder in den NBA-Playoffs: Mit den Cleveland Cavaliers verlor der deutsche Basketballstar auch das zweite Spiel in der Halbfinalserie gegen die New York Knicks. In ihrer heimischen Arena setzten sich die Knicks 109:93 durch und führen in der Best-of-Seven-Serie somit nun mit 2:0.

Schröder kam wie im ersten Aufeinandertreffen, das die Knicks mit 115:104 nach Verlängerung für sich entschieden hatten, von der Bank, in rund 18 Minuten Spielzeit brachte es der 32-Jährige auf vier Punkte, vier Rebounds und drei Assists. Bei New York kam der deutsche Center Ariel Hukporti abermals nicht zum Einsatz.

Das nächste Duell steht in Cleveland in der Nacht auf Sonntag deutscher Zeit an, dann können die Knicks mit einem Sieg bereits für eine Vorentscheidung in der Serie sorgen. Im zweiten Aufeinandertreffen waren beide Teams lange auf Augenhöhe, nach einer 53:49-Führung nach dem zweiten Viertel zog New York im dritten Viertel dann davon.

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Knicks-Trainer schwärmt von Josh Hart

Großen Anteil daran hatte New Yorks Shooting Guard Josh Hart, der auf 26 Punkte kam, seinem besten jemals erzielten Wert in den Playoffs.

Knicks-Trainer Mike Brown sprach bei "ESPN" von einem "Wahnsinnsspiel" von Hart und fügte an: "Er ist ein Kämpfer. Wenn man Spieler hat, die echte Kämpfer sind, dann schaffen sie Dinge, von denen man nicht glaubt, dass sie sie überhaupt schaffen können."

Für Schröder sinken die Chancen auf seine erste Teilnahme an den NBA Finals durch die Niederlage. 2016/2017 mit den Atlanta Hawks und 2022/2023 mit den Los Angeles Lakers war für ihn jeweils im Halbfinale Schluss gewesen.

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