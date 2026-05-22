In den NBA-Playoffs muss Dennis Schröder in Diensten der Cleveland Cavaliers die nächste Pleite hinnehmen.

Nächster Rückschlag für Dennis Schröder in den NBA-Playoffs: Mit den Cleveland Cavaliers verlor der deutsche Basketballstar auch das zweite Spiel in der Halbfinalserie gegen die New York Knicks. In ihrer heimischen Arena setzten sich die Knicks 109:93 durch und führen in der Best-of-Seven-Serie somit nun mit 2:0.

Schröder kam wie im ersten Aufeinandertreffen, das die Knicks mit 115:104 nach Verlängerung für sich entschieden hatten, von der Bank, in rund 18 Minuten Spielzeit brachte es der 32-Jährige auf vier Punkte, vier Rebounds und drei Assists. Bei New York kam der deutsche Center Ariel Hukporti abermals nicht zum Einsatz.

Das nächste Duell steht in Cleveland in der Nacht auf Sonntag deutscher Zeit an, dann können die Knicks mit einem Sieg bereits für eine Vorentscheidung in der Serie sorgen. Im zweiten Aufeinandertreffen waren beide Teams lange auf Augenhöhe, nach einer 53:49-Führung nach dem zweiten Viertel zog New York im dritten Viertel dann davon.