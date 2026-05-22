Sport Allgemein Basketball Top News
Knicks zu stark: Schröder kassiert mit Cavaliers nächste Playoff-Pleite
Aktualisiert:von SID
ran NBA Basketball
NBA-Star im Liebes-Zoff: Rap-Queen erhebt schwere Vorwürfe
Videoclip • 01:35 Min
In den NBA-Playoffs muss Dennis Schröder in Diensten der Cleveland Cavaliers die nächste Pleite hinnehmen.
Nächster Rückschlag für Dennis Schröder in den NBA-Playoffs: Mit den Cleveland Cavaliers verlor der deutsche Basketballstar auch das zweite Spiel in der Halbfinalserie gegen die New York Knicks. In ihrer heimischen Arena setzten sich die Knicks 109:93 durch und führen in der Best-of-Seven-Serie somit nun mit 2:0.
Schröder kam wie im ersten Aufeinandertreffen, das die Knicks mit 115:104 nach Verlängerung für sich entschieden hatten, von der Bank, in rund 18 Minuten Spielzeit brachte es der 32-Jährige auf vier Punkte, vier Rebounds und drei Assists. Bei New York kam der deutsche Center Ariel Hukporti abermals nicht zum Einsatz.
Das nächste Duell steht in Cleveland in der Nacht auf Sonntag deutscher Zeit an, dann können die Knicks mit einem Sieg bereits für eine Vorentscheidung in der Serie sorgen. Im zweiten Aufeinandertreffen waren beide Teams lange auf Augenhöhe, nach einer 53:49-Führung nach dem zweiten Viertel zog New York im dritten Viertel dann davon.
Die nächsten Livestreams auf Joyn
- Bald verfügbar
Heute, 11:20 Uhr • Tennis
Tennis: Hamburger Rothenbaum im Livestream
490 MinBald verfügbar
Heute, 11:20 Uhr • Tennis
Tennis: Hamburger Rothenbaum im Livestream
490 Min
- Bald verfügbar
Heute, 11:55 Uhr • Motorsport
DTM: Zandvoort, Freies Training 1 im Livestream
65 MinBald verfügbar
Heute, 11:55 Uhr • Motorsport
DTM: Zandvoort, Freies Training 1 im Livestream
65 Min
Knicks-Trainer schwärmt von Josh Hart
Großen Anteil daran hatte New Yorks Shooting Guard Josh Hart, der auf 26 Punkte kam, seinem besten jemals erzielten Wert in den Playoffs.
Knicks-Trainer Mike Brown sprach bei "ESPN" von einem "Wahnsinnsspiel" von Hart und fügte an: "Er ist ein Kämpfer. Wenn man Spieler hat, die echte Kämpfer sind, dann schaffen sie Dinge, von denen man nicht glaubt, dass sie sie überhaupt schaffen können."
Für Schröder sinken die Chancen auf seine erste Teilnahme an den NBA Finals durch die Niederlage. 2016/2017 mit den Atlanta Hawks und 2022/2023 mit den Los Angeles Lakers war für ihn jeweils im Halbfinale Schluss gewesen.
Mehr Basketball-News
NBA
NBA-Playoffs live: Conference Finals laufen - alle Infos zu Spielplan, Terminen und Übertragungen im TV
Basketball
Frauen-Basketball-WM 2026 in Deutschland: Termine, Tickets, Übertragungen - alle Infos zum Turnier in Berlin
NBA
Cavs nach historischem Game-1-Kollaps: War das schon die Serie?
NBA
Hartenstein mit Double-Double: OKC gleicht gegen Spurs aus
NBA
NBA: Mavericks schmeißen Head Coach raus
NBA
NBA-Playoffs: Cavs kollabieren! Knicks gewinnen Spiel 1 nach OT