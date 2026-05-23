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NBA-Playoffs: Shai Gilgeous-Alexander führt OKC in San Antonio zum Sieg
Veröffentlicht:von SID
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Erster offen schwuler NBA-Profi ist tot
Videoclip • 01:24 Min • Ab 12
Der MVP steuert 26 Punkte und zwölf Assists zum Auswärtssieg bei. In der Best-of-seven-Serie geht der Titelverteidiger durch den zweiten Sieg in Folge in Führung.
Angeführt von Basketballstar Shai Gilgeous-Alexander ist Oklahoma City Thunder mit einem wichtigen Auswärtssieg in den Conference Finals im Westen in Führung gegangen. Der wertvollste Spieler (MVP) der NBA steuerte 26 Punkte und zwölf Assists zum 123:108-Erfolg bei den San Antonio Spurs bei. In der Best-of-seven-Serie stellte Titelverteidiger OKC durch den zweiten Sieg in Folge auf 2:1.
Der deutsche Nationalspieler Isaiah Hartenstein blieb anders als in Spiel zwei, als er mit einem Double-Double glänzte, weitestgehend unauffällig: Hartenstein kam in 21 Minuten Einsatzzeit auf acht Rebounds und fünf Zähler. Spurs-Topstar Victor Wembanyama konnte die Heimniederlage trotz 26 Punkten nicht abwenden.
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OKC gewinnt trotz Katastrophen-Start
Der Meister kämpfte sich dabei nach einem schnellen 0:15-Rückstand zu Beginn der Partie zurück und zeigte Moral. "Es war ein Schlag – Kompliment an sie", sagte OKC-Coach Mark Daigneault über den furiosen Start der Spurs: "Sie waren bereit und haben uns früh erwischt. Aber wir haben die Fassung bewahrt." Spiel vier der Serie findet am Sonntag (Ortszeit) erneut in San Antonio statt.
Für Dennis Schröder, der weiter von seinem ersten Meistertitel in der NBA träumt, steigt in der Nacht zu Samstag Spiel drei des Finales der Eastern Conference. Mit seinen Cleveland Cavaliers liegt der deutsche Weltmeister gegen die New York Knicks mit 0:2 hinten.
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