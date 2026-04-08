Isaiah Hartenstein gewinnt in der NBA mit Meister Oklahoma City Thunder im deutschen Duell gegen die Los Angeles Lakers und Maximilian Kleber.

Isaiah Hartenstein hat Maximilian Kleber im Duell der deutschen Basketball-Profis in der NBA eine herbe Niederlage beigebracht. Hartenstein feierte mit Meister Oklahoma City Thunder bei den stark ersatzgeschwächten Los Angeles Lakers um Kleber in der Nacht zum Mittwoch einen 123:87-Kantersieg. Beide Teams sind bei nun drei ausstehenden Spielen in der Hauptrunde bereits für die Playoffs qualifiziert.

Während Hartenstein in zehn Minuten Spielzeit ohne Punkte blieb und fünf Rebounds holte, kam Kleber in 13 Minuten von der Bank auf zwei Zähler, einen Rebound und einen Assist. Die Lakers waren ohne sämtliche Starspieler gegen den Titelverteidiger angetreten. Luka Doncic und Austin Reaves fehlen bis zum Ende der regulären Saison verletzt, LeBron James wurde wegen einer Blessur am Fuß geschont.

Bester Werfer der Partie war OKC-Star und MVP-Kandidat Shai Gilgeous-Alexander mit 25 Punkten, Rui Hachimura kam für die Lakers auf 15 Zähler.