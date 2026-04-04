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NBA: Lakers-Star Luka Doncic verpasst Rest der Regular Season - und auch den Playoff-Start?
Veröffentlicht:von SID
ran NBA Basketball
NBA: Liebes-Aus bei Luka Doncic - Superstar droht Sorgerecht-Streit
Videoclip • 01:15 Min
Für Luka Doncic ist die Regular Season dieser NBA-Saison beendet. Womöglich fehlt der Slowene den Los Angeles Lakers aber noch länger.
Basketball-Superstar Luka Doncic wird den Los Angeles Lakers für den Rest der NBA-Hauptrunde fehlen. Wie der Klub am Freitag mitteilte, hat sich der Slowene eine Zerrung des linken Oberschenkelmuskels zugezogen und wird die verbleibenden fünf Spiele der regulären Saison verpassen. Ob Doncic in den Playoffs einsatzfähig sein wird, ist offen.
Der Ausfall trifft die Lakers hart. Das Team hat sich zwar bereits für die Endrunde qualifiziert, liegt als Dritter der Western Conference aber nur einen Sieg vor den viertplatzierten Denver Nuggets. Doncic ist mit im Schnitt 33,5 Punkten pro Partie der beste Scorer der Liga und steuerte zudem 8,3 Assists sowie 7,7 Rebounds bei.
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Doncic fällt nach herausragendem März aus
Der 27-Jährige hatte sich am Donnerstag im dritten Viertel der deutlichen 96:139-Niederlage gegen Titelverteidiger Oklahoma City Thunder verletzt. Zuvor war er bei einem Zug zum Korb sichtbar mit Schmerzen stehen geblieben und anschließend humpelnd vom Feld gegangen.
Bereits in der ersten Halbzeit hatte Doncic ein Ziehen im Oberschenkel verspürt, war nach Angaben von Trainer JJ Redick jedoch für die zweite Hälfte freigegeben worden.
Doncic hatte im März eine herausragende Phase mit 13 Spielen über 30 Punkten, darunter sieben Partien mit mindestens 40 Zählern, erlebt.