NBA: Lakers-Star Luka Doncic verpasst Rest der Regular Season - und auch den Playoff-Start?

Für Luka Doncic ist die Regular Season dieser NBA-Saison beendet. Womöglich fehlt der Slowene den Los Angeles Lakers aber noch länger.

Basketball-Superstar Luka Doncic wird den Los Angeles Lakers für den Rest der NBA-Hauptrunde fehlen. Wie der Klub am Freitag mitteilte, hat sich der Slowene eine Zerrung des linken Oberschenkelmuskels zugezogen und wird die verbleibenden fünf Spiele der regulären Saison verpassen. Ob Doncic in den Playoffs einsatzfähig sein wird, ist offen.

Der Ausfall trifft die Lakers hart. Das Team hat sich zwar bereits für die Endrunde qualifiziert, liegt als Dritter der Western Conference aber nur einen Sieg vor den viertplatzierten Denver Nuggets. Doncic ist mit im Schnitt 33,5 Punkten pro Partie der beste Scorer der Liga und steuerte zudem 8,3 Assists sowie 7,7 Rebounds bei.