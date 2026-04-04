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NBA: Trainer-Hammer bei Orlando Magic? Ex-Coach von Nikola Jokic könnte wohl übernehmen
Veröffentlicht:von ran.de
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Die Orlando Magic könnten in dieser Saison die Playoffs verpassen. Sollte Head Coach Jamahl Mosley gehen müssen, gibt es offenbar einen prominenten Nachfolgekandidaten.
Für die Orlando Magic führt der Weg in die Playoffs in dieser NBA-Saison wohl nur noch über die Play-Ins. Daran ändert auch das jüngste 138:127 bei den Dallas Mavericks nichts. Es war der 41. Saisonsieg.
Der Rückstand auf Platz sechs, der direkt in die Playoffs führt, beträgt fünf Spiele vor dem Ende der Regular Season zwei Siege. Das Team um Franz Wagner, Moritz Wagner und Tristan da Silva belegt aktuell nur Rang neun.
Die bislang so enttäuschende Saison könnte offenbar Head Coach Jamahl Mosley den Job kosten, nachdem er erst vor gut einem Jahr bis 2028 verlängert hatte. Wie NBA-Insider Brett Siegel von "Clutch Points" berichtet, erwartet die Konkurrenz, dass sich die Franchise aus Florida von Mosley trennen wird, sollte sie in den Play-Ins ausscheiden.
Trotz der Verletzungssorgen - Franz Wagner absolvierte in Dallas erst sein 30. Saisonspiel - sei der Druck auf den Coach groß. Er sitze bereits auf dem "Hot Seat". Denn vor der Saison hatten die Magic Desmond Bane von den Memphis Grizzlies geholt und im Gegenzug unter anderem vier Erstunden-Draftpicks abgegeben. Schon zuvor hatte Jeff Weltman, President of Basketball Operations, klargestellt, dass Orlando in den "Win now"-Modus übergehen will.
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Orlando Magic vor Trainerwechsel? Malone wird als Mosley-Nachfolger gehandelt
Laut Siegel würde daher ein Verpassen der Playoffs als Scheitern angesehen werden. Als Nachfolgekandidat für Mosley werde von Liga-Quellen Michael Malone genannt. Der 54-Jährige war vor einem Jahr von den Denver Nuggets entlassen worden, die er zehn Jahre lang anführte und dabei auch gehörigen Anteil am der Entwicklung von Superstar Nikola Jokic hatte.
Der Serbe wurde unter Malone drei Mal zum MVP gekürt, 2023 gewannen die Nuggets die Meisterschaft. Zwar hätte der Coach nach seiner Entlassung schon vor der aktuellen Saison wieder einen Job an der Seitenlinie übernehmen können, entschied sich jedoch für eine Auszeit und fungiert als "ESPN"-Analyst. Es ist aber laut Siegel davon auszugehen, dass sein Name auch in diesem Sommer wieder bei Teams gehandelt wird, die einen neuen Trainer suchen.
Der NBA-Experte erwähnte auch, dass Malone in der Vergangenheit immer positiv über Magic-Star Paolo Banchero gesprochen und das Talent des Teams hervorgehoben hat. "Seine Siegermentalität und seine Vorgehensweise, sein Team in die Pflicht zu nehmen, sind genau das, was den Magic gefehlt hat. Deshalb herrscht unter Liga-Verantwortlichen bereits die Meinung vor, dass er der perfekte Nachfolger wäre, um die Organisation auf die nächste Stufe zu heben", schreibt Siegel.
Malone arbeitet bereits seit 2001 in der NBA. Nachdem er jahrelang als Assistant Coach bei verschiedenen Teams angestellt war, übernahm er 2013 den Posten des Head Coaches bei den Sacramento Kings. Dort hielt er sich jedoch nur anderthalb Jahre. Nach einem halben Jahr ohne Job heuerte er in Denver an und schrieb in der Mile High City eine Erfolgsstory, die mit dem ersten Titel der Franchise-Geschichte ihre Krönung fand.
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