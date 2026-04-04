NBA: Trainer-Hammer bei Orlando Magic? Ex-Coach von Nikola Jokic könnte wohl übernehmen

ran NBA Basketball NBA: Liebes-Aus bei Luka Doncic - Superstar droht Sorgerecht-Streit Videoclip • 01:15 Min Link kopieren Teilen

Die Orlando Magic könnten in dieser Saison die Playoffs verpassen. Sollte Head Coach Jamahl Mosley gehen müssen, gibt es offenbar einen prominenten Nachfolgekandidaten.

Für die Orlando Magic führt der Weg in die Playoffs in dieser NBA-Saison wohl nur noch über die Play-Ins. Daran ändert auch das jüngste 138:127 bei den Dallas Mavericks nichts. Es war der 41. Saisonsieg. Der Rückstand auf Platz sechs, der direkt in die Playoffs führt, beträgt fünf Spiele vor dem Ende der Regular Season zwei Siege. Das Team um Franz Wagner, Moritz Wagner und Tristan da Silva belegt aktuell nur Rang neun. NBA: Lakers-Star Luka Doncic verpasst Rest der Regular Season - und auch den Playoff-Start? Die bislang so enttäuschende Saison könnte offenbar Head Coach Jamahl Mosley den Job kosten, nachdem er erst vor gut einem Jahr bis 2028 verlängert hatte. Wie NBA-Insider Brett Siegel von "Clutch Points" berichtet, erwartet die Konkurrenz, dass sich die Franchise aus Florida von Mosley trennen wird, sollte sie in den Play-Ins ausscheiden. Trotz der Verletzungssorgen - Franz Wagner absolvierte in Dallas erst sein 30. Saisonspiel - sei der Druck auf den Coach groß. Er sitze bereits auf dem "Hot Seat". Denn vor der Saison hatten die Magic Desmond Bane von den Memphis Grizzlies geholt und im Gegenzug unter anderem vier Erstunden-Draftpicks abgegeben. Schon zuvor hatte Jeff Weltman, President of Basketball Operations, klargestellt, dass Orlando in den "Win now"-Modus übergehen will. Basketball live: ProSiebenSat.1 erwirbt Rechte für FIBA Welt- und Europameisterschaften ab 2026

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