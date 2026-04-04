NBA: Wagner stoppt Talfahrt mit Magic - Mavs-Teen Flagg erzielt 51 Punkte

Die Orlando Magic feiern auch dank Franz Wagner einen Sieg über die Dallas Mavericks. Rookie Cooper Flagg können sie aber nicht stoppen.

Rückkehrer Franz Wagner hat mit Orlando Magic die Talfahrt in der NBA gestoppt. Beim 138:127 gegen die Dallas Mavericks kam der Welt- und Europameister im zweiten Spiel nach seiner Verletzungspause auf 18 Punkte. Orlando, zuvor mit acht Niederlagen aus zehn Spielen, ist für die Playins der nordamerikanischen Basketballliga sicher qualifiziert, hat aber noch eine kleine Chance auf den direkten Einzug in die Playoffs.

Der Mann des Spiels stand aber auf der anderen Seite: Der erst 19 Jahre alte Dallas-Rookie Cooper Flagg erzielte 51 Punkte und knackte als erster Teenager der NBA-Geschichte die 50-Punkte-Marke. Flagg ist nun neben Michael Jordan der einzige Spieler, der in seiner ersten NBA-Saison mehrfach mindestens 45 Zähler aufgelegt hat.

"Er sollte Rookie of the Year werden“, sagte Mavs-Trainer Jason Kidd über Flagg, der allein im vierten Viertel 24 Punkte erzielte. Dallas lag zu Beginn des Schlussabschnitts mit 19 Punkten zurück, wenig später sogar mit 21, als Kidd nach Protesten gegen einen aus seiner Sicht nicht geahndeten Foulpfiff an Flagg des Feldes verwiesen wurde.