NFL NFL: Iceman-Zoff! NBA-Legende wütet gegen Caleb Williams Videoclip • 01:09 Min Link kopieren Teilen

Im Kampf um die Playoffs haben die Orlando Magic einen wichtigen Sieg eingefahren. Dennis Schröder legte zeitgleich ein Double-Double auf.

Die Orlando Magic haben auch ohne Franz Wagner im engen Rennen um den direkten Einzug in die Playoffs der NBA einen wichtigen Sieg gelandet. Gegen das Topteam Detroit Pistons gelang der Franchise aus Florida ein 123:107, Welt- und Europameister Wagner wurde für die Partie geschont. Wagner hatte lange aufgrund einer langwierigen Knöchelverletzung gefehlt, Anfang des Monats aber sein Comeback gegeben. Auch ohne den Topspieler gelang Orlando der Sieg gegen die Pistons, die bereits Platz eins in der Eastern Conference sicher haben und zahlreiche Stammkräfte schonten. Paolo Banchero erzielte 31 Punkte für die Magic, Desmond Bane 25. Tristan da Silva steuerte als Starter zwölf Zähler zum dritten Erfolg in Serie bei. Moritz Wagner kam knapp vier Minuten zum Einsatz (zwei Punkte).

Kommende Livestreams auf Joyn Jetzt live Jetzt live • American Football Das NFL Network im Livestream Verfügbar auf Joyn 24/7 live Aktionsmenü öffnen Jetzt live Jetzt live • American Football Das NFL Network im Livestream Verfügbar auf Joyn 24/7 live Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Mittwoch, 08.04. 22:00 • WWE WWE RAW im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Mittwoch, 08.04. 22:00 • WWE WWE RAW im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Mittwoch, 08.04. 23:00 • Fussball Champions League-Highlights im Stream Verfügbar auf Joyn 60 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Mittwoch, 08.04. 23:00 • Fussball Champions League-Highlights im Stream Verfügbar auf Joyn 60 Min Link kopieren Teilen

- Anzeige -

- Anzeige -