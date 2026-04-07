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NBA: Orlando Magic feiert ohne Franz Wagner wichtigen Sieg - Dennis Schröder glänzt für Cleveland Cavaliers
Veröffentlicht:von SID
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Videoclip • 01:09 Min
Im Kampf um die Playoffs haben die Orlando Magic einen wichtigen Sieg eingefahren. Dennis Schröder legte zeitgleich ein Double-Double auf.
Die Orlando Magic haben auch ohne Franz Wagner im engen Rennen um den direkten Einzug in die Playoffs der NBA einen wichtigen Sieg gelandet. Gegen das Topteam Detroit Pistons gelang der Franchise aus Florida ein 123:107, Welt- und Europameister Wagner wurde für die Partie geschont.
Wagner hatte lange aufgrund einer langwierigen Knöchelverletzung gefehlt, Anfang des Monats aber sein Comeback gegeben. Auch ohne den Topspieler gelang Orlando der Sieg gegen die Pistons, die bereits Platz eins in der Eastern Conference sicher haben und zahlreiche Stammkräfte schonten.
Paolo Banchero erzielte 31 Punkte für die Magic, Desmond Bane 25. Tristan da Silva steuerte als Starter zwölf Zähler zum dritten Erfolg in Serie bei. Moritz Wagner kam knapp vier Minuten zum Einsatz (zwei Punkte).
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NBA: Gute Ausgangslage für Magic, Schröder mit Double-Double
Orlando geht als Achter in die letzten drei Spiele der Regular Season. Die Play-Ins sind dem Team sicher, der Einzug in die Playoffs ist im Bereich des Möglichen. Die Toronto Raptors, die mit Rang sechs den letzten direkten Platz für die Postseason belegen, haben wie die Magic 43 Siege auf dem Konto, aber eine Partie weniger absolviert.
Dennis Schröder ist mit den Cleveland Cavaliers bereits sicher dabei. Der Nationalmannschaftskapitän glänzte beim 142:126 bei den Memphis Grizzlies mit 22 Punkten und elf Assists. Die Grizzlies verloren trotz 29 Dreiern, mit denen sie den NBA-Rekord einstellten. Mit nun 50 Siegen sind die "Cavs" im Osten nicht mehr von Rang vier zu verdrängen.
Auch der dritte Platz ist noch in Reichweite, auf diesem liegen derzeit die New York Knicks mit Ariel Hukporti. Das Team aus dem Big Apple erkämpfte sich einen 108:105-Erfolg bei den Atlanta Hawks dank eines späten Comebacks.
Atlantas Jalen Brunson wurde dabei der vermeintliche Ausgleich mit einem spektakulären Wurf aus der eigenen Hälfte aberkannt. Der Ball hatte die Hand bei Ablauf der Uhr noch nicht verlassen. Hukporti kam nicht zum Einsatz.
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