NBA
NBA: Nächster Sieg für Orlando Magic und Franz Wagner - Steph Curry feiert starkes Comeback
Aktualisiert:von SID
ran NBA Basketball
NBA: Liebes-Aus bei Luka Doncic - Superstar droht Sorgerecht-Streit
Videoclip • 01:15 Min
Franz Wagner feiert mit den Orlando Magic einen wichtigen Sieg im Playoff-Rennen. Steph Curry erlebt ein starkes Comeback bei den Golden State Warriors.
Der deutsche Basketballstar Franz Wagner hat mit Orlando Magic einen wichtigen Sieg im Rennen um den direkten Einzug in die Playoffs der NBA gefeiert. Das Team aus dem US-Bundesstaat Florida setzte sich mit 112:108 bei den New Orleans Pelicans durch, es war der zweite Erfolg nacheinander für Orlando. Welt- und Europameister Wagner sammelte im dritten Spiel nach seiner überstandenen Knöchelverletzung elf Punkte, fünf Rebounds und zwei Assists.
Landsmann Tristan da Silva erzielte zwei Punkte, drei Rebounds und zwei Assists, Moritz Wagner kam wieder nicht zum Einsatz. Orlando liegt in der Eastern Conference auf Platz neun und ist sicher für die Playins qualifiziert. Der Rückstand zu den Philadelphia 76ers, die derzeit auf Rang sechs liegend direkt in die Playoffs einziehen würden, beträgt vier Spiele vor dem Ende der regulären Saison aber nur einen Sieg.
Dennis Schröder gewann mit den Cleveland Cavaliers 117:108 gegen die Indiana Pacers. Der Nationalmannschaftskapitän steuerte sechs Punkte, zwei Rebounds und drei Assists zum Erfolg seines Teams bei. Cleveland liegt auf Platz vier im Osten und hat das Ticket für die Playoffs bereits gelöst.
Das gilt auch für Isaiah Hartenstein und Oklahoma City Thunder. Der NBA-Champion schlug Utah Jazz ohne Probleme mit 146:111, der deutsche Center erzielte zehn Punkte, acht Rebounds und drei Assists. Oklahoma City liegt in der Western Conference souverän auf Rang eins und träumt vom zweiten Titel in Folge.
Nächste Joyn-Livestreams:
- Bald verfügbar
Heute, 13:00 Uhr • Darts
German Darts Grand Prix: Mittags-Session im Livestream
240 MinBald verfügbar
Heute, 13:00 Uhr • Darts
German Darts Grand Prix: Mittags-Session im Livestream
240 Min
- Bald verfügbar
Heute, 19:00 Uhr • Darts
German Darts Grand Prix im Livestream
240 MinBald verfügbar
Heute, 19:00 Uhr • Darts
German Darts Grand Prix im Livestream
240 Min
Los Angeles Lakers verlieren ohne verletzten Luka Doncic
Die Los Angeles Lakers verloren ohne den verletzten Luka Doncic, der wegen einer Zerrung des linken Oberschenkelmuskels den Rest der regulären Saison verpasst, 128:134 bei den Dallas Mavericks. Maximilian Kleber gelangen für die Lakers zwei Punkte, drei Rebounds und ein Assist.
Spieler des Spiels war Dallas-Rookie Cooper Flagg, der mit 45 Punkten und jeweils acht Rebounds und Assists überragte. Während Los Angeles sicher in den Playoffs steht, ist Dallas bereits aus dem Rennen.
Golden State Warriors: Steph Curry feiert starkes Comeback
Basketball-Superstar Stephen Curry hat sich nach seiner langen Verletzungspause mit einer starken Leistung in der NBA zurückgemeldet. Der 38 Jahre alte Point Guard erzielte in seinem ersten Spiel seit dem 30. Januar 29 Punkte, zwei Rebounds und vier Assists und war damit bester Werfer der Golden State Warriors, die knapp mit 116:117 gegen die Houston Rockets verloren.
Curry hatte wegen eines Patellasehnenproblems am rechten Knie 27 Begegnungen sowie das All-Star-Game Mitte Februar verpasst. "Wir hatten das Spiel im Griff, dann haben sie die Nummer 30 eingewechselt", sagte Houstons Kevin Durant über seinen früheren Teamkollegen Curry: "Und er hat sich so mühelos wieder ins Spiel eingefunden. Er trifft so schnell und sah nach ein paar Monaten Pause einfach unglaublich aus."
Die Warriors und Curry liegen in der Western Conference auf Platz zehn und werden sicher am Playin-Tournament teilnehmen. "Man spürt es einfach", sagte Coach Steve Kerr: "Wir sind wieder dabei, mit Steph sind wir wieder im Fight."
Mehr NBA-News
Basketball
NBA 2025/26 - Spielplan, Basketball-Übertragungen im TV, Stream und die deutschen Stars
NBA
Magic-Coach vor Aus? Ex-Trainer von Jokic wird gehandelt
NBA
Doncic verpasst Rest der Regular Season - und den Playoff-Start?
NBA
Wagners Magic schlagen Mavericks - trotz 51-Flagg-Punkten
NBA
Lakers verlieren Luka, historische Pleite für LeBron
NBA
NBA-Star nach wilder Fahrt festgenommen