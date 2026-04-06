NBA: Nächster Sieg für Orlando Magic und Franz Wagner - Steph Curry feiert starkes Comeback

Franz Wagner feiert mit den Orlando Magic einen wichtigen Sieg im Playoff-Rennen. Steph Curry erlebt ein starkes Comeback bei den Golden State Warriors.

Der deutsche Basketballstar Franz Wagner hat mit Orlando Magic einen wichtigen Sieg im Rennen um den direkten Einzug in die Playoffs der NBA gefeiert. Das Team aus dem US-Bundesstaat Florida setzte sich mit 112:108 bei den New Orleans Pelicans durch, es war der zweite Erfolg nacheinander für Orlando. Welt- und Europameister Wagner sammelte im dritten Spiel nach seiner überstandenen Knöchelverletzung elf Punkte, fünf Rebounds und zwei Assists.

Landsmann Tristan da Silva erzielte zwei Punkte, drei Rebounds und zwei Assists, Moritz Wagner kam wieder nicht zum Einsatz. Orlando liegt in der Eastern Conference auf Platz neun und ist sicher für die Playins qualifiziert. Der Rückstand zu den Philadelphia 76ers, die derzeit auf Rang sechs liegend direkt in die Playoffs einziehen würden, beträgt vier Spiele vor dem Ende der regulären Saison aber nur einen Sieg.

Dennis Schröder gewann mit den Cleveland Cavaliers 117:108 gegen die Indiana Pacers. Der Nationalmannschaftskapitän steuerte sechs Punkte, zwei Rebounds und drei Assists zum Erfolg seines Teams bei. Cleveland liegt auf Platz vier im Osten und hat das Ticket für die Playoffs bereits gelöst.

Das gilt auch für Isaiah Hartenstein und Oklahoma City Thunder. Der NBA-Champion schlug Utah Jazz ohne Probleme mit 146:111, der deutsche Center erzielte zehn Punkte, acht Rebounds und drei Assists. Oklahoma City liegt in der Western Conference souverän auf Rang eins und träumt vom zweiten Titel in Folge.