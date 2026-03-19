NBA
NBA: Luka Doncic und LeBron James brillieren bei Sieg der Los Angeles Lakers
Veröffentlicht:von SID
ran NBA Basketball
NBA: Liebes-Aus bei Luka Doncic - Superstar droht Sorgerecht-Streit
Videoclip • 01:15 Min
Die Los Angeles Lakers haben ihre Siegesserie weiter in die Länge gezogen. Dank Luka Doncic und LeBron James holen die Lakers ihren siebten Sieg in Serie.
Angeführt von ihren überragenden Ausnahmekönnern Luka Doncic und LeBron James haben die Los Angeles Lakers ihre Siegesserie in der NBA ausgebaut. Das Team gewann bei den Houston Rockets mit 124:116 und feierte den siebten Erfolg in Serie.
Doncic war mit 40 Punkten, zehn Assists und neun Rebounds erneut der prägende Spieler, James steuerte 30 Zähler bei und verwandelte 13 seiner 14 Würfe.
- Bald verfügbar
Heute, 17:45 Uhr • Handball
Handball: Deutschland-Ägypten im Livestream
150 MinBald verfügbar
Heute, 17:45 Uhr • Handball
Handball: Deutschland-Ägypten im Livestream
150 Min
- Bald verfügbar
Heute, 22:05 Uhr • WWE
WWE NXT im Stream
100 MinBald verfügbar
Heute, 22:05 Uhr • WWE
WWE NXT im Stream
100 Min
- Bald verfügbar
Samstag, 21.03. 18:30 • Fussball
Sportschau im Livestream
89 MinBald verfügbar
Samstag, 21.03. 18:30 • Fussball
Sportschau im Livestream
89 Min
- Bald verfügbar
Sonntag, 22.03. 15:00 • Handball
Handball: Deutschland-Ägypten im Livestream
150 MinBald verfügbar
Sonntag, 22.03. 15:00 • Handball
Handball: Deutschland-Ägypten im Livestream
150 Min
- Bald verfügbar
Montag, 13.04. 11:00 • Tennis
Tennis: BMW Open, Tag 1 im Livestream
480 MinBald verfügbar
Montag, 13.04. 11:00 • Tennis
Tennis: BMW Open, Tag 1 im Livestream
480 Min
- Bald verfügbar
Freitag, 17.04. 11:00 • Tennis
Tennis: BMW Open, Tag 5 im Livestream
480 MinBald verfügbar
Freitag, 17.04. 11:00 • Tennis
Tennis: BMW Open, Tag 5 im Livestream
480 Min
- Bald verfügbar
Samstag, 18.04. 16:25 • Rugby
Six Nations der Frauen: Wales - Frankreich im Livestream
130 MinBald verfügbar
Samstag, 18.04. 16:25 • Rugby
Six Nations der Frauen: Wales - Frankreich im Livestream
130 Min
- Bald verfügbar
Samstag, 18.04. 18:30 • Rugby
Six Nations der Frauen: Irland - Italien im Livestream
130 MinBald verfügbar
Samstag, 18.04. 18:30 • Rugby
Six Nations der Frauen: Irland - Italien im Livestream
130 Min
- Bald verfügbar
Sonntag, 19.04. 15:00 • Tennis
Tennis: BMW Open, Tag 7 im Livestream
150 MinBald verfügbar
Sonntag, 19.04. 15:00 • Tennis
Tennis: BMW Open, Tag 7 im Livestream
150 Min
Los Angeles Lakers: Luka Doncic "seit Saisonbeginn in Topform"
"Er hat das Spiel mit wichtigen Würfen entschieden", sagte James und lobte den Slowenen Doncic überschwänglich: "Er spielt schon die ganze Saison über so gut für uns und ist seit Saisonbeginn in Topform. Wir versuchen einfach, ihn zu unterstützen."
Die Lakers, bei denen Maximilian Kleber erneut fehlte, liegen mit 44 Siegen auf Platz drei der Western Conference.
Ganz oben im Westen thronen weiter die Oklahoma City Thunder. Auch ohne Isaiah Hartenstein fuhr der Titelverteidiger einen ungefährdeten 121:92-Erfolg bei den Brooklyn Nets ein, für das aktuell beste NBA-Team war es Saisonsieg Nummer 55.
MVP Shai Gilgeous-Alexander erzielte 20 Punkte und schraubte seinen Rekord auf sagenhafte 130 Spiele infolge mit mindestens 20 Zählern.
Mehr Sport-News auf ran.joyn.de
NFL
Zoff mit der Gewerkschaft: NFL sucht 150 Ersatz-Schiedsrichter
Champions League
Horror-Verletzung bei Gala-Profi: Teil des Daumens abgetrennt?
Champions League
Kommentar: Bayern muss endlich wieder Reals "Bestia Negra" werden
DTM
DTM: Mercedes geht mit Sonderlackierungen an den Start
NFL
Für 49ers: Mike Evans lehnte Mega-Angebot der Bucs ab
Champions League
Presse schwärmt: "Der FC Bayern ist einfach zu stark"