NBA: Luka Doncic und LeBron James brillieren bei Sieg der Los Angeles Lakers

Die Los Angeles Lakers haben ihre Siegesserie weiter in die Länge gezogen. Dank Luka Doncic und LeBron James holen die Lakers ihren siebten Sieg in Serie.

Doncic war mit 40 Punkten, zehn Assists und neun Rebounds erneut der prägende Spieler, James steuerte 30 Zähler bei und verwandelte 13 seiner 14 Würfe.

Angeführt von ihren überragenden Ausnahmekönnern Luka Doncic und LeBron James haben die Los Angeles Lakers ihre Siegesserie in der NBA ausgebaut. Das Team gewann bei den Houston Rockets mit 124:116 und feierte den siebten Erfolg in Serie.

Los Angeles Lakers: Luka Doncic "seit Saisonbeginn in Topform"

"Er hat das Spiel mit wichtigen Würfen entschieden", sagte James und lobte den Slowenen Doncic überschwänglich: "Er spielt schon die ganze Saison über so gut für uns und ist seit Saisonbeginn in Topform. Wir versuchen einfach, ihn zu unterstützen."

Die Lakers, bei denen Maximilian Kleber erneut fehlte, liegen mit 44 Siegen auf Platz drei der Western Conference.

Ganz oben im Westen thronen weiter die Oklahoma City Thunder. Auch ohne Isaiah Hartenstein fuhr der Titelverteidiger einen ungefährdeten 121:92-Erfolg bei den Brooklyn Nets ein, für das aktuell beste NBA-Team war es Saisonsieg Nummer 55.

MVP Shai Gilgeous-Alexander erzielte 20 Punkte und schraubte seinen Rekord auf sagenhafte 130 Spiele infolge mit mindestens 20 Zählern.