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Premier League: Fabian Hürzeler verlängert bei Brighton & Hove Albion langfristig
Veröffentlicht:von SID
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Videoclip • 01:19 Min
Der deutsche Premier-League-Trainer Fabian Hürzeler hat seinen Vertrag in Brighton langfristig verlängert. Er spricht von einer Ehre.
Fabian Hürzeler hat seinen Vertrag beim englischen Fußball-Erstligisten Brighton & Hove Albion verlängert - und damit auch einem möglichen Wechsel zurück in die Bundesliga eine Absage erteilt.
Wie die Seagulls am Donnerstag bekannt gaben, unterschrieb der 33-Jährige bis Sommer 2029. Sein ursprünglicher Vertrag wäre 2027 ausgelaufen.
"Ich arbeite unheimlich gerne für diesen Verein und lebe sehr gerne in dieser Stadt", sagte Hürzeler, der zuletzt als möglicher Trainerkandidat bei Bayer Leverkusen galt: "Ich freue mich riesig. Dieses langfristige Engagement des Vereins ist eine Ehre und bestärkt mich nur in meinem Wunsch, unsere gemeinsame Vision erfolgreich umzusetzen."
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Hürzeler kam 2024 vom FC St. Pauli, den er zuvor in seinem ersten Jahr als Cheftrainer in die Bundesliga geführt hatte, nach Brighton.
In seiner ersten Saison belegte er mit dem Klub von der englischen Südküste Rang acht, in diesem Jahr ist im Saisonendspurt noch die Qualifikation für die Europa League möglich.
"Ich bin stolz auf das, was wir bisher erreicht haben, und freue mich noch mehr auf das, was noch vor uns liegt", sagte Hürzeler.
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