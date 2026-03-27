NBA
NBA: Orlando Magic feiern ersten Sieg nach sechs Niederlagen in Folge
Veröffentlicht:von SID
ran NBA Basketball
NBA: Liebes-Aus bei Luka Doncic - Superstar droht Sorgerecht-Streit
Videoclip • 01:15 Min
Orlando Magic hat ein wichtiges Erfolgserlebnis gefeiert. Gegen die Sacramento Kings feierte Orlando den ersten Sieg nach sechs Pleiten in Serie.
Die deutschen Nationalspieler Tristan da Silva und Moritz Wagner haben mit Orlando Magic im spannenden Playoff-Rennen der NBA einen Pflichtsieg eingefahren.
Die zuletzt kriselnden Magic bezwangen Kellerkind Sacramento Kings mit 121:117 und feierten nach sechs Niederlagen in Serie mal wieder ein Erfolgserlebnis. Da Silva überzeugte als Starter mit 18 Punkten, zwei Rebounds und zwei Assists, Wagner kam in seinen knapp fünf Einsatzminuten auf einen Rebound.
Kommende Livestreams auf Joyn
- Bald verfügbar
Heute, 15:05 Uhr • Wintersport
Wintersport: Skifliegen und Eiskunstlauf im Livestream
115 MinBald verfügbar
Heute, 15:05 Uhr • Wintersport
Wintersport: Skifliegen und Eiskunstlauf im Livestream
115 Min
- Bald verfügbar
Heute, 17:30 Uhr • Fussball
U21 EM-Qualifikation: Deutschland-Nordirland im Livestream
165 MinBald verfügbar
Heute, 17:30 Uhr • Fussball
U21 EM-Qualifikation: Deutschland-Nordirland im Livestream
165 Min
- Bald verfügbar
Heute, 19:00 Uhr • Eishockey
DEL-Playoffs: Viertelfinale, 2. Spieltag im Livestream
180 MinBald verfügbar
Heute, 19:00 Uhr • Eishockey
DEL-Playoffs: Viertelfinale, 2. Spieltag im Livestream
180 Min
- Bald verfügbar
Samstag, 28.03. 13:30 • Fussball
Landespokale: u.a. RW Erfurt- CZ Jena im Livestream
190 MinBald verfügbar
Samstag, 28.03. 13:30 • Fussball
Landespokale: u.a. RW Erfurt- CZ Jena im Livestream
190 Min
- Bald verfügbar
Samstag, 28.03. 14:00 • Fussball
Bayern-Pokal: Regensburg-1860 München im Livestream
120 MinBald verfügbar
Samstag, 28.03. 14:00 • Fussball
Bayern-Pokal: Regensburg-1860 München im Livestream
120 Min
- Bald verfügbar
Samstag, 28.03. 14:25 • Fussball
Women's Super League: Manchester United-Manchester City im Livestream
125 MinBald verfügbar
Samstag, 28.03. 14:25 • Fussball
Women's Super League: Manchester United-Manchester City im Livestream
125 Min
- Bald verfügbar
Samstag, 28.03. 16:00 • Handball
Handball-Bundesliga: SC Magdeburg - Füchse Berlin im Livestream
100 MinBald verfügbar
Samstag, 28.03. 16:00 • Handball
Handball-Bundesliga: SC Magdeburg - Füchse Berlin im Livestream
100 Min
- Bald verfügbar
Samstag, 28.03. 17:45 • Fussball
Frauen-Bundesliga: 1.FC Köln - Eintracht Frankfurt
132 MinBald verfügbar
Samstag, 28.03. 17:45 • Fussball
Frauen-Bundesliga: 1.FC Köln - Eintracht Frankfurt
132 Min
- Bald verfügbar
Samstag, 28.03. 22:00 • WWE
WWE Smackdown im Stream
155 MinBald verfügbar
Samstag, 28.03. 22:00 • WWE
WWE Smackdown im Stream
155 Min
NBA: Orlando Magic kämpfen um Playoff-Plätze
Orlando verkürzte als Zehntplatzierter im Osten den Rückstand auf die Top sechs, die sich direkt das Ticket für die Meisterrunde sichern, auf zwei Siege. Der Vorsprung auf Rang elf beträgt bereits neun Siege, die Plätze sieben bis zehn müssen den Umweg über die ungeliebten Playins nehmen.
Franz Wagner fehlt weiterhin verletzt, Paolo Banchero war gegen die Kings mit 30 Zählern bester Punktesammler. Sacramento hat als Letzter im Westen keine Chance mehr auf die Postseason.
Einen weiteren Schritt in Richtung direkter Playoff-Teilnahme verpassten die New York Knicks um Ariel Hukporti.
Die Knicks unterlagen den Charlotte Hornets mit 103:114, Hukporti saß über die komplette Spielzeit auf der Bank. New York hat als Dritter im Osten dennoch weiter gute Karten auf die direkte Qualifikation für die Playoffs.
Mehr Sport-News auf ran.joyn.de
Skisprung-Weltcup live auf Joyn
Skispringen - Weltcup-Finale heute live: Die Wettbewerbe aus Planica im Joyn-Livestream
Die Saison 2025/26 im Skisprung-Weltcup geht zu Ende. ran gibt alle wichtigen Informationen zum Wettbewerb.
Fußball-Bundesliga
Bundesliga: Warum gibt es am ersten April-Wochenende kein Spiel am Freitag?
Deutsche U21-Nationalmannschaft
U21-EM: Deutschland vs. Nordirland - Qualifikation heute live auf ProSieben MAXX und im Joyn-Stream
Fußball U21 EM-Qualifikation
U21-EM: Griechenland vs. Deutschland - Qualifikation live auf ProSieben MAXX und im Joyn-Stream