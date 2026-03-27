NBA: Orlando Magic feiern ersten Sieg nach sechs Niederlagen in Folge

Orlando Magic hat ein wichtiges Erfolgserlebnis gefeiert. Gegen die Sacramento Kings feierte Orlando den ersten Sieg nach sechs Pleiten in Serie.

Die zuletzt kriselnden Magic bezwangen Kellerkind Sacramento Kings mit 121:117 und feierten nach sechs Niederlagen in Serie mal wieder ein Erfolgserlebnis. Da Silva überzeugte als Starter mit 18 Punkten, zwei Rebounds und zwei Assists, Wagner kam in seinen knapp fünf Einsatzminuten auf einen Rebound.

Die deutschen Nationalspieler Tristan da Silva und Moritz Wagner haben mit Orlando Magic im spannenden Playoff-Rennen der NBA einen Pflichtsieg eingefahren.

NBA: Orlando Magic kämpfen um Playoff-Plätze

Orlando verkürzte als Zehntplatzierter im Osten den Rückstand auf die Top sechs, die sich direkt das Ticket für die Meisterrunde sichern, auf zwei Siege. Der Vorsprung auf Rang elf beträgt bereits neun Siege, die Plätze sieben bis zehn müssen den Umweg über die ungeliebten Playins nehmen.

Franz Wagner fehlt weiterhin verletzt, Paolo Banchero war gegen die Kings mit 30 Zählern bester Punktesammler. Sacramento hat als Letzter im Westen keine Chance mehr auf die Postseason.

Einen weiteren Schritt in Richtung direkter Playoff-Teilnahme verpassten die New York Knicks um Ariel Hukporti.

Die Knicks unterlagen den Charlotte Hornets mit 103:114, Hukporti saß über die komplette Spielzeit auf der Bank. New York hat als Dritter im Osten dennoch weiter gute Karten auf die direkte Qualifikation für die Playoffs.