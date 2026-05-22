Das zweite Rennen der DTM 2026 steht an und ist live im Free-TV auf ProSieben sowie im kostenlosen Livestream auf Joyn und ran.de zu sehen. ran fasst die wichtigsten Informationen zum Rennen in Zandvoort zusammen.

Nach dem Auftakt in Österreich geht es für die DTM in die Niederlande.

Wie auch schon 2025 wird die Saison 2026 der DTM live im Free-TV auf ProSieben und im Livestream auf ran.joyn.de sowie auf Joyn zu sehen sein.

Wo läuft das zweite Rennen der DTM 2026 im Free-TV und Livestream und Liveticker? ran hat alle wichtigen Informationen zum Rennwochenende in Zandvoort zusammengefasst.