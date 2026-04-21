NBA-Playoffs: Cleveland Cavaliers und Dennis Schröder gewinnen auch Spiel zwei

ran NBA Basketball NBA: Liebes-Aus bei Luka Doncic - Superstar droht Sorgerecht-Streit Videoclip • 01:15 Min Link kopieren Teilen

Die Cleveland Cavaliers haben den zweiten Heimsieg der ersten NBA-Playoffrunde gefeiert.

Dennis Schröder hat mit den Cleveland Cavaliers auch das zweite Heimspiel der NBA-Playoffs gewonnen. Beim 115:105 gegen die Toronto Raptors spielte der deutsche Welt- und Europameisters aber erneut nur eine Nebenrolle. Schröder stand 13 Minuten auf dem Parkett und kam dabei auf fünf Punkte und vier Assists. Überragende Akteure beim zweiten von vier benötigten Siegen waren Donovan Mitchell (30 Punkte) und der 36 Jahre alte James Harden (28). "James macht das schon etwas länger als ich. Aber wenn zwei das gleiche Ziel haben, dann hilft das", sagte Mitchell über den Routinier, der wie Schröder erst im Februar zu den Cavs gestoßen war.

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