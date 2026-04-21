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NBA-Playoffs: Cleveland Cavaliers und Dennis Schröder gewinnen auch Spiel zwei
Veröffentlicht:von SID
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Videoclip • 01:15 Min
Die Cleveland Cavaliers haben den zweiten Heimsieg der ersten NBA-Playoffrunde gefeiert.
Dennis Schröder hat mit den Cleveland Cavaliers auch das zweite Heimspiel der NBA-Playoffs gewonnen.
Beim 115:105 gegen die Toronto Raptors spielte der deutsche Welt- und Europameisters aber erneut nur eine Nebenrolle. Schröder stand 13 Minuten auf dem Parkett und kam dabei auf fünf Punkte und vier Assists.
Überragende Akteure beim zweiten von vier benötigten Siegen waren Donovan Mitchell (30 Punkte) und der 36 Jahre alte James Harden (28). "James macht das schon etwas länger als ich. Aber wenn zwei das gleiche Ziel haben, dann hilft das", sagte Mitchell über den Routinier, der wie Schröder erst im Februar zu den Cavs gestoßen war.
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NBA: Serie zieht um nach Toronto - Atlanta gleicht gegen Knicks aus
Wie schon beim 126:113 im ersten Spiel war Cleveland klar besser und lag zu keinem Zeitpunkt in Rückstand. Dabei gilt die Serie gegen Toronto als die offenste in der Eastern Conference: Die Cavaliers hatten die Hauptrunde auf Platz vier abschlossen, die Raptors wurden Fünfter. Nun folgen ab Donnerstag (Ortszeit) zwei Duelle in Toronto.
Die New York Knicks verloren dagegen ohne den Deutschen Ariel Hukporti ihr Heimspiel gegen die Atlanta Hawks knapp mit 106:107, damit steht es in der Serie 1:1.
Die Knicks lagen während der gesamten zweiten Halbzeit in Führung, ehe Atlanta beim 100:101 erstmals die Oberhand gewann. Hawks-Star CJ McCollum kam auf 32 Punkte, sorgte mit zwei vergebenen Freiwürfen fünf Sekunden vor Schluss aber noch einmal für Spannung. Auf der Gegenseite konnte Mikal Bridges kurz vor der Schlusssirene die Chance aber nicht nutzen.
Im Westen glichen die Minnesota Timberwolves ihre Serie gegen die Denver Nuggets ebenfalls aus. Spiel zwei in Denver endete 119:114 für die Gäste.
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