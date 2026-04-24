NBA-Playoffs: Cleveland Cavaliers und Dennis Schröder verlieren Spiel drei gegen Toronto Raptors

Rückschlag für die Cleveland Cavaliers: In Spiel drei der ersten Playoff-Runde siegten erstmals die Toronto Raptors. Die Atlanta Hawks machten es derweil abermals spannend gegen die New York Knicks.

Dennis Schröder hat mit den Cleveland Cavaliers in den Playoffs der NBA den ersten Rückschlag hinnehmen müssen. Die Franchise des deutschen Welt- und Europameisters unterlag in Spiel drei der ersten Runde 104:126 bei den Toronto Raptors.

Die ersten beiden Partien hatten die Cavs jeweils zu Hause für sich entschieden, in der Best-of-Seven-Serie steht es damit noch 2-1 für die Cavaliers.

In Toronto spielte Schröder mit drei Punkten und einem Rebound abermals nur eine Nebenrolle. Die Raptors-Stars Scottie Barnes und RJ Barrett erzielten jeweils 33 Punkte, Rookie Collin Murray-Boyles steuerte von der Bank kommend 22 Punkte bei. Bester Werfer für Cleveland war Altstar James Harden mit 18 Zählern.

Zu Beginn des letzten Spielabschnitts lagen die Gäste noch knapp in Führung (84:83). Doch die Raptors trafen acht von neun Dreier im Schlussviertel und gewannen dieses mit 43:23. "Wir wussten, dass wir einen Sieg brauchten", sagte Barnes, nachdem die Raptors einen 0-3-Rückstand vermieden hatten.