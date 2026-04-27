Tennis: Angeschlagener Alexander Zverev im Achtelfinale von Madrid

Trotz körperlicher Beschwerden konnte Alexander Zverev beim ATP-Masters in Madrid ins Achtelfinale einziehen. Nach dem Spiel zeigte sich der Tennisstar vorsichtig positiv.

Der Weltranglistendritte hatte in der dritten Runde mit dem Franzosen Térence Atmane lange keine Schwierigkeiten, nach einem etwas komplizierteren zweiten Satz gewann der Hamburger das erste Aufeinandertreffen mit dem Linkshänder letztlich mit 6:3, 7:6 (7:2).

"Ich hatte im zweiten Satz ein paar körperliche Probleme. Ich werde nicht sagen, was es ist", sagte Zverev nach der Partie: "Bis 6:3, 5:2 habe ich ein sehr gutes Match gespielt. Mal schauen, was es ist. Ich hoffe, dass ich morgen spielen kann."

In der Runde der besten 16 träfe Zverev, der sich in Madrid auf den Sandplatz-Höhepunkt French Open (24. Mai bis 7. Juni) vorbereitet, erstmals im Turnierverlauf auf einen gesetzten Spieler. Der nächste Gegner des 29-Jährigen wird am Abend noch zwischen dem Russen Karen Chatschanow (Nr. 13) und Jakub Mensik (Tschechien/Nr. 23) ermittelt. Gegen Chatschanow hatte Zverev 2021 im Finale von Tokio Olympia-Gold gewonnen. In Madrid steht Zverev bereits zum neunten Mal im Achtelfinale, 2018 und 2021 triumphierte er in der Caja Magica.