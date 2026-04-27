Tennis
Tennis: Angeschlagener Alexander Zverev im Achtelfinale von Madrid
Veröffentlicht:von SID
RAN TENNIS: BMW Open
Tennis: Liebesdebakel zwischen Taylor Fritz und Morgan Riddle
Videoclip • 01:03 Min
Trotz körperlicher Beschwerden konnte Alexander Zverev beim ATP-Masters in Madrid ins Achtelfinale einziehen. Nach dem Spiel zeigte sich der Tennisstar vorsichtig positiv.
Der Weltranglistendritte hatte in der dritten Runde mit dem Franzosen Térence Atmane lange keine Schwierigkeiten, nach einem etwas komplizierteren zweiten Satz gewann der Hamburger das erste Aufeinandertreffen mit dem Linkshänder letztlich mit 6:3, 7:6 (7:2).
"Ich hatte im zweiten Satz ein paar körperliche Probleme. Ich werde nicht sagen, was es ist", sagte Zverev nach der Partie: "Bis 6:3, 5:2 habe ich ein sehr gutes Match gespielt. Mal schauen, was es ist. Ich hoffe, dass ich morgen spielen kann."
In der Runde der besten 16 träfe Zverev, der sich in Madrid auf den Sandplatz-Höhepunkt French Open (24. Mai bis 7. Juni) vorbereitet, erstmals im Turnierverlauf auf einen gesetzten Spieler. Der nächste Gegner des 29-Jährigen wird am Abend noch zwischen dem Russen Karen Chatschanow (Nr. 13) und Jakub Mensik (Tschechien/Nr. 23) ermittelt. Gegen Chatschanow hatte Zverev 2021 im Finale von Tokio Olympia-Gold gewonnen. In Madrid steht Zverev bereits zum neunten Mal im Achtelfinale, 2018 und 2021 triumphierte er in der Caja Magica.
Tennis-Livestreams:
- Bald verfügbar
Mittwoch, 29.04. 14:00 • Tennis
Tennis: Wiederholung Australian Open, Finale Damen
90 MinBald verfügbar
Mittwoch, 29.04. 14:00 • Tennis
Tennis: Wiederholung Australian Open, Finale Damen
90 Min
- Bald verfügbar
Mittwoch, 29.04. 18:30 • Tennis
Tennis: Wiederholung Australian Open, Finale
75 MinBald verfügbar
Mittwoch, 29.04. 18:30 • Tennis
Tennis: Wiederholung Australian Open, Finale
75 Min
Zverev: In dieser Kategorie ist nur Jannik Sinner besser
Vor Zverev hatte in diesem Jahr nur der Weltranglistenerste Jannik Sinner bei den bisherigen vier Masters-Turnieren jeweils das Achtelfinale erreicht. Der Italiener gewann auch die Titel in Indian Wells, Miami, Monte Carlo - und jeweils besiegte er auf dem Weg dahin Zverev im Halbfinale. In Madrid ist ein Aufeinandertreffen erst im Endspiel möglich.
Gegen Atmane präsentierte sich Zverev in der Abendsession zunächst deutlich souveräner als beim Auftakt gegen den Argentinier Mariano Navone, den er erst nach drei Sätzen hatte besiegen können. Am Montag geriet Zverev lange nicht ernsthaft in Gefahr, er leistete sich wenige Fehler und spielte äußerst druckvoll.
Erst Mitte des zweiten Satzes hatte er mit der Stuhlschiedsrichterin eine kurze Meinungsverschiedenheit, anschließend verlor er offenbar gehandicapt nach 5:2-Führung und vergebenem erstem Matchball doch noch seinen Aufschlag und musste gegen Atmane in die "Verlängerung". Nach 1:37 Stunden nutzte Zverev seinen dritten Matchball.
Auch interessant: Ben Shelton gewinnt ATP-Turnier in München - kommt Jannik Sinner 2027?
Mehr Tennis:
Tennis
Alcaraz muss French Open absagen
Tennis
Shelton gewinnt BMW Open - kommt jetzt Sinner?
Tennis
BMW Open heute live: Das Finale im Stream
Tennis
Zverev geschlagen: Tränendrama bei Gegner Cobolli
Tennis
Erst ratlos, dann entschlossen: Zverev im Halbfinale
BMW Open
Mit FC-Bayern-Support: Zverev liefert Show