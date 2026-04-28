ran Fußball Real-Star vor OP: WM-Traum platzt wohl endgültig Videoclip • 01:03 Min Link kopieren Teilen

Die Zahl der Nachfolge-Kandidaten von Alvaro Arbeloa steigt fast täglich. Nun bringt ein Radiosender den Trainer von Lionel Messi ins Gespräch. Dabei ist der Coach von Real Madrid noch gar nicht entlassen worden.

Offiziell hat Alvaro Arbeloa noch einen Vertrag bis 2027 als Trainer von Real Madrid. Dass der Spanier so lange bei den Königlichen bleibt, gilt jedoch als äußerst unwahrscheinlich. Denn auch er hat es nicht geschafft, den Erfolg in die Hauptstadt zurückzubringen. Deswegen werden schon seit Wochen potenzielle Nachfolge-Kandidaten gehandelt. Der neueste Name auf dieser Liste ist Argentiniens Weltmeister-Coach Lionel Scaloni. Wie der spanische Radiosender "COPE" berichtet, sollen die Königlichen bereits Kontakt zum 47-Jährigen aufgenommen haben.

Kommende Fußball-Livestreams auf Joyn Bald verfügbar Mittwoch, 29.04. 19:55 • Fussball Women's Super League: FC Arsenal - Leicester City im Livestream Verfügbar auf Joyn 125 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Mittwoch, 29.04. 19:55 • Fussball Women's Super League: FC Arsenal - Leicester City im Livestream Verfügbar auf Joyn 125 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Mittwoch, 29.04. 23:00 • Fussball Champions League-Highlights im Stream Verfügbar auf Joyn 45 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Mittwoch, 29.04. 23:00 • Fussball Champions League-Highlights im Stream Verfügbar auf Joyn 45 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 02.05. 11:00 • Fussball Sport 1 Doppelpass mit Felix Magath Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 02.05. 11:00 • Fussball Sport 1 Doppelpass mit Felix Magath Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

- Anzeige -

- Anzeige -

Scaloni: "Denke nicht zu weit in die Zukunft" Scalonis Vertrag beim argentinischen Verband läuft offiziell noch bis Ende 2026. Die Madrilenen müssten ihn also aus dem Vertrag herauskaufen, wenn sie Scaloni noch vor Beginn der neuen Saison als Trainer präsentieren wollen. Noch fokussiert sich Scaloni aber voll und ganz auf die Titelverteidigung mit der Albiceleste bei der WM 2026 im Sommer in den USA, Kanada und Mexiko. "Ich denke an die bevorstehenden Aufgaben und nicht zu weit in die Zukunft. Das ist nicht zielführend, sondern lenkt nur ab“, sagte er Ende März auf die Frage nach seiner Zukunft. Er habe ein tolles Verhältnis zu Verbandspräsident Claudio Tapia. Komplett ausschließen wollte er eine Trennung nach der WM aber nicht: "Sollte es nötig sein, dass wir uns zusammensetzen und reden, dann werde ich das ohne zu zögern tun."

Scaloni brachte den Erfolg nach Argentinien Scaloni führte Argentinien nicht nur zum WM-Titel 2022 in Katar. Er wurde im selben Jahr auch zum Welttrainer gekürt und gewann mit der Albiceleste 2024 auch die Copa America. Neben Scaloni werden derzeit auch Jose Mourinho, Didier Deschamps und Stuttgarts Coach Sebastian Hoeneß als mögliche Nachfolger von Arbeloa gehandelt.

- Anzeige -