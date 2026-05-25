Basketball
NBA: San Antonio Spurs gleichen Playoff-Serie aus - Victor Wembanyama überragend
Aktualisiert:von SID
Ein überragender Victor Wembanyama führt die San Antonio Spurs in den NBA-Playoffs zum Ausgleich gegen die Oklahoma City Thunder.
Die San Antonio Spurs haben in den Playoffs der Basketball-Profiliga NBA ihre Halbfinalserie gegen Titelverteidiger Oklahoma City Thunder ausgeglichen.
Im vierten Spiel der Serie "best of seven" gewann die Mannschaft um Superstar Victor Wembanyama 103:82 gegen die Gäste mit dem Deutschen Isaiah Hartenstein. Spiel fünf findet in der Nacht zu Mittwoch deutscher Zeit in Oklahoma City statt.
Mit 33 Punkten war Wembanyama der überragende Spieler auf dem Parkett, unter anderem gelang ihm Sekundenbruchteile vor der Pause ein spektakulärer "buzzer beater" von der Mittellinie. Hartenstein kam bei OKC in nur 18 Minuten auf starke zwölf Punkte und sieben Rebounds, MVP Shai Gilgeous-Alexander war mit 19 Punkten erfolgreichster Schütze seiner Mannschaft.
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